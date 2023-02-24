買星宇被套牢…謝金河點出激情過後有「2教訓」！清淨海漲到熔斷 後續怎麼走？

【撰文・謝金河】

星宇航空激情過後 這個禮拜被人問到最多的話題就是星宇航空，興櫃市場交易一向比較冷門，可是星宇航空在這一週中，有兩個交易日成交量超過1億股，20日是1.433億股，21日1.22億股，這麼大的交易量也讓星宇航空像雲霄飛車般上下震盪劇烈，尤其是21日最高拉到50.5元，又下殺到31.35元，收盤39.3元，套牢的投資人也因此組成自救會。

股票套牢了，組成自救會並沒有辦法爭回什麼權益，反而要把這個投資失利當成一個教訓。一是買股票之前要知道這家公司的投資價值！星宇航空在2018年成立，喜歡開飛機的張國煒自己當老闆，這是航空業的大事，媒體都大篇幅報導。

星宇航空成立不久便碰到疫情，這一困就困了三年，從成立到去年6月底為止，星宇航空累積虧損95.99億，錢燒太快，星宇辦了兩次現金增資，最近的一次是去年9月的12元，增完資後，每股淨值也只有3.7元，這也代表未來星宇航空要更努力賺錢才能讓每股淨值回到面額。

這次市場的激情是因為看到星宇航空元月營收高達15.22億，疫後解封帶來跨境旅遊的強大憧憬，像雄獅旅遊元月營收11.12億元，21年第三季最慘只有2.53億元，大家看到漂亮數字都奮不顧身追價，而市場有那麼龐大交易量，籌碼當然由大股東流出，因此，因為激情追到最高價可能要難過一段時間。

二，航空業過去在沒有爆發疫情之前，獲利很微薄，後來靠著貨運才賺大錢，客運經營成本高，風險也很高，航空業是辛苦的航業，這次星宇航空，台灣虎航大漲，長榮航空，中華航空都沒有跟進，可以看出這是市場人為拉抬，這種爆大量的個股，介入風險當然大增。

今天還有一檔清淨海大漲46.5%，記者問我說，是不是和郭董去站台有關？我不知道郭董有沒有去站台，但這家環保公司每股淨值也只有3.48元，去年才換董事長，未來仍然有待觀察，追高仍宜謹慎！

本文授權自今周刊，原文見此。

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