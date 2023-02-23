星宇聯名卡3月1日上市！機場貴賓室、免費接送…3原因讓玉山銀砸重金搶航空卡

【撰文・黃明惠】

星宇航空聯名卡確定由玉山銀行拿下！周二（2/21）玉山銀宣布將於3月1日開始發卡，而發卡記者會不僅玉山銀行董事長黃男州、萬事達卡台灣區總經理陳懿文會出席，星宇航空董事長張國煒也會露面，近期星宇股價狂飆引發市場關注，預料這場記者會也會掀起一波話題。 為何玉山銀願意重金進攻航空卡？市場人士認為有三大原因，其中除了面臨北富銀進逼之外，也認為航空卡的「含金量」比中型量販聯名卡高，同時認為星宇的客群較年輕又「有信仰」，因此願意進軍航空版圖。

北富銀來勢洶洶 玉山銀力拚突圍保三

金管會統計，2022年信用卡發卡量前8名銀行分別為，國泰世華、中信、玉山、台新、台北富邦銀、花旗、永豐及聯邦銀；在北富銀搶下國泰世華COSTCO聯名卡，喊話要在今年完成200萬張換卡後，外界預期發卡量與刷卡金額將挑戰前3大發卡行寶座。

2022年全年信用卡總刷卡量達3兆4,903億元，光是2022年12月單月刷卡量更創同期新高，8家銀行信用卡刷卡量共達2,713億元，占所有信用卡刷卡量逾81％，亦代表國人常用的信用卡已相對集中在前8大發卡行。

ETtoday新聞雲報導，銀行業主管表示，星宇航空在今年初，向手邊「沒有航空卡」的銀行發出競標邀請，而加入搶標戰局的銀行分別有玉山銀、永豐銀，兆豐銀，最後由玉山銀砸下10億元左右拿下發卡權。

同時媒體報導，根據曝光新DM，2023年6月1日到年底，卡友每年最高享18次免費使用機場貴賓室、8次免費機場接送，不限次數、每次最高30天免費機場外圍停車，而四種卡面，年費最低200，首年免費。

資料來源：金管會2022/12資料

資料來源：各銀行

分析3原因讓玉山銀出手

為何玉山銀砸重金搶下星宇航空聯名卡？誠如前面所說，有3原因：

1.北富銀拿下Costco聯名卡：北富銀從國泰世華銀手上搶下Costco聯名卡，信用卡市場版圖將大洗牌；若以簽帳金額來看，預計最快2024年，中國信託將拿下刷卡王。而國泰世華銀排名只能往後到第二大，第三大則是北富銀與玉山銀爭奪。

2.「含金量」超過中型量販聯名卡（玉山家樂福聯名卡到期）：航空聯名卡主要客層以商務人士居多，且持卡人消費實力堅強、對信用卡忠誠度也較高，再加上玉山家樂福聯名卡到期，而統一集團併購家樂福，玉山銀又與全家合資成立「全盈支付」，因此市場認為，由於統一與全家的競業關係，玉山銀恐將因此失去家樂福聯名卡的續約權。

3.看好星宇航空聯名卡前景：經濟日報指出，星宇航空規模雖不如華航、長榮，但星宇航客群較年輕、質感高又死忠，因此玉山銀看好星宇航空的前景，願意砸重金吃下發卡權。

本文授權自今周刊，原文見此。

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