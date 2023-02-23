全球史無前例蛋荒 想進口緩解都辦不到！專家籲「別輕易凍漲」提2大根本解方

【撰文・鄭鴻達】

國際禽流感疫情、極端氣候、飼料價格高等問題釀成蛋價高且缺蛋，學者許振忠坦言這次蛋荒的狀況，是各種國內外大環境問題的總和，導致今年就算想從國外進口緩解蛋荒都辦不到。 許振忠除建議蛋價可合理協調，不宜輕意凍漲，並點出認為兩大根本之道，在於「傳統雞舍升級」、設置「洗選中心」，如此才能降低氣候變遷、疫病等風險的衝擊。

行政院長陳建仁週三（2/22）出席「勞動部喬遷典禮」時受訪指出，目前除加強雞蛋橫向調度，也會推動飼料玉米減稅，將玉米營業稅減免5%從4月1日延長到6月底，並且改善雞舍設備、加強防範禽流感，避免禽流感的感染，也會加強進口國外的雞蛋。他預估缺蛋現象3月初就會有所緩解。

政府協調通路分時段供應 業者坦言就怕沒貨

對於行政院副院長鄭文燦昨晚提及會請通路分時段供應，有通路業者坦言，現在只要有貨都會儘快上架，「就怕都沒貨」，目前常溫蛋仍相當缺貨，冷藏蛋通常貨量不到3成，非籠飼雞蛋供應雖較穩定，但因價高，消費者較少買，目前確實難做到分時段供應。

氣候變遷、禽流感、飼料價格高 專家：這次蛋荒是大環境問題加總

對於眼前蛋荒是否有解？中興大學動物科學系榮譽教授許振忠坦言，這次狀況是大環境所有問題「加總」的結果，要改善工程會非常大，這包括氣候變遷、飼料價格，到國外禽流感疫情嚴重都是，不只國內，也牽涉國外變數，連想進口都沒得進。

首先是氣候變遷因素。許振忠指出，雞隻在高溫或低溫下產蛋率都會下降，只要體感溫度高於30°C或低於14°C都會有影響，尤其從去年底到今年初，特別是春節期間兩波寒流，都對蛋雞造成緊迫，因此容易導致疾病。

此外，台灣的蛋有70%以上來自傳統雞舍的蛋雞場，許振忠直言這樣的雞舍保暖、防風效果較差，容易受氣候影響，且台灣的農牧地缺少，導致雞舍較為密集，只要其中一家染病，疫情就會傳播地很快。

多國發生禽流感疫情前所未見 仍待天氣轉暖疫情緩和

對於禽流感疫情，許振忠表示，往年若國內有禽流感疫情或天氣冷導致缺蛋，還能自國外進口，但因去年下半年至今年美國、日本、英國、歐洲等都前所未見地發生嚴重禽流感疫情，導致今年就算想進口也沒辦法。

許振忠說，不僅如此，今年以來政府驗出的是H5N1高病原性禽流感，只要一染疫，幾乎9成的雞隻都會死亡，以目前氣溫來看，想要控制住疫情還很難，不過若等到天氣暖和後，國內疫情改善，雞蛋的供應就比較有可能回來。

傳統雞舍升級刻不容緩 蛋價可協調但不宜凍漲

至於政府與業者後續該做什麼？許振忠表示，他以前就曾在演講時，呼籲傳統養雞業者升級雞舍環境，「傳統雞舍已經很落伍」，當時業者尚未意識到這個危機，不過農委會已經有編列預算，要協助雞農升級硬體設備。

但只升級設備還不夠，許振忠強調軟硬體都要升級，其中硬體就是雞舍，面對極端氣候，室內雞舍比較不會這麼冷，且可加裝保溫設備，至於軟體面，就是要多數業者都願意升級、改善，否則只有部分升級，仍難免會被其他傳統的傳染疫病。

許振忠建議政府，雞蛋的價格「可以協調」但「不能凍漲」，價格漲跌的協調，應有客觀的數據，如養雞業者成本若還可以、仍有獲利，價格當然可凍漲，但若都已不敷成本，再凍漲蛋價只會讓供需更糟糕。

仿效日本推廣洗選中心 根絕禽流感等疫病傳染

最後，許振忠認為最重要的，是要參考日本的GP center（雞蛋分級包裝處理中心）作法，這也是台灣與日本蛋產業最大不同之處，若洗選中心沒做起來，不只禽流感，其他疫病的傳染也會很難根絕。

許振忠表示，政府可以用政策或獎勵措施，引導業者設置洗選中心，有了洗選中心後，蛋及蛋箱都可送進去消毒、清洗，衛生才能得以確保，這是相當根本的解決之道，若缺乏洗選中心，生物安全難以做到位，更難阻斷蛋箱的疫病傳播鏈。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

「雞蛋通膨」橫掃全球，7大因素交織完美風暴…蛋蛋的憂愁何時能解？產業人士一語道破

被郭董轟是解釋問題的政府，陳吉仲致歉「雞蛋無法像工業產品複製」…陳建仁：缺蛋3月初緩解

蛋荒讓麥當勞也受害？蛋堡、滿福堡不賣了！麥當勞門口公告「蛋系列產品暫不供應」…官方回應了

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】