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影／「水都」威尼斯大運河旁房子地基全露！義大利恐重演70年乾旱困境

聯合新聞網／ 今周刊
威尼斯面臨嚴重的缺水問題。 美聯社
威尼斯面臨嚴重的缺水問題。 美聯社

【撰文・李易紓】

義大利「水都」威尼斯目前正面臨嚴重的缺水問題，運河變成泥濘街道，大運河（Canal Grande）沿岸古老房屋的地基直接外露在眼前，甚至船隻只能停泊在乾涸的土地上。

每年不少觀光客都會前往威尼斯遊覽運河，外媒報導，今年阿爾卑斯山降雪較往年減少一半以上、加上降雨量不如以往，過去常見水患的威尼斯，竟然面臨乾旱問題，運河異常低水位，部份區域乾涸，讓貢多拉和水上計程車甚至救護車都無法通行。

除了威尼斯，義大利也出現嚴重缺水問題，境內最長的波河水量比起少了6成，加爾達湖（Garda）水位降到歷史新低。

去年7月，義大利宣布波河平原進入緊急狀態，該區農業生產量佔義大利高達1/3，當時卻遭逢70年來最嚴重乾旱，專家擔心危機或將重演。

義大利「國家研究委員會」氣候專家帕斯奎（Massimiliano Pasqui）表示，義大利自2020年至2021年冬季都是缺水狀態，未來至少還需要有50天降雨才能恢復正常。

不過報導中也指出，最新氣象預報顯示，阿爾卑斯山將迎來降雨與降雪，有望短暫的解除水量不足的情形。

本文授權自今周刊，原文見此

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