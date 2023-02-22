「藏40隻蟲」洗到崩潰…花椰菜到底怎麼洗？營養師：3種人建議少吃

【撰文・黃明惠】

你以為你看到的花椰菜都叫花椰菜嗎？又或者你聽過青花菜但又以為它其實是花椰菜？這不是繞口令，是「花椰菜」、「青花菜」真的有差別！你會分辨嗎？ 為何青花菜和花椰菜長這麼像？農糧署替大家解惑！原來它們都是「野生甘藍」演化而來，所以長得特別像，但其實它們的花球構造大有不同；農糧署也提醒，當菜莖變空心、變褐色等情形，是花椰菜和青花菜的生理障礙，這時候就不宜食用了。

青花菜≠花椰菜 怎麼分辨？

農糧署製作圖片解釋，青花筍是青花菜和芥蘭雜交後的品種，枝梗細嫩脆與蘆筍的口感相似，小花球較小且鬆散、細緻清甜，產季為11月中到3月。

青花菜、花椰菜則皆為野生甘藍演化而來，因此兩種菜長得很像，但最大的差異就在於「花球的構造」。

青花菜是由已經分化的小花蕾組成花蕾球，而花椰菜是由未分化成的花苞所聚合。此外，青花菜的產季為10月中旬至4月中旬，花椰菜產季為11月至4月，可以全年栽培。

北農也曾解釋，花椰菜的花球由未分化花苞組成，也就是在開花過程中尚未完整開花的肉質組織，花球的顏色有白色、黃色、綠色、橘色和紫色等，形狀一般為圓頂狀，有些品種的花球則為尖形或金字塔形。

至於花椰菜的花之所以白色的，是因為生長之初用不織布覆蓋，但如果是正常生長過程，花球顏色就會偏黃。

出現2情況不宜食用

農糧署進一步指出,，碰到菜莖空心、變褐色等等．都是花椰菜和青花菜的生理障礙，只要在種植過程中由於氮肥施用過多，缺硼、長時間乾旱，或環境溫度太高，都可能會導致莖部空洞化；而太晚採收或冷藏不當都可能使心部褐化變黑，這兩種狀況是不宜食用的；如果要吃，必須削去黑心部位，完全加熱煮熟後才能食用。 花椰菜和青花菜怎麼分？台北農產解答。圖擷自台北農產臉書

怕！洗出40隻蟲…花椰菜到底該怎麼洗

大家都知道花椰菜容易藏蟲，有民眾甚至表示洗出40隻蟲；對此，台北農產分享3步驟就能輕鬆將菜蟲浮出：

1.沖洗：將整顆花椰菜浸泡於流動的清水中。

2.過水：手持花梗，快速進出水面，可以洗掉浮出來的小蟲。

3.切塊：切成適當大小，藉此挑出藏在縫隙裡的小蟲，最後再進行簡單沖洗。

營養師：3種人不適合吃花椰菜

三立新聞報導，台安醫院體重管理中心營養師組長劉怡里指出，花椰菜與青花菜同屬十字花科甘藍類蔬菜，並含有多種抗氧化力強的抗癌物質。無論是花椰菜或青花菜皆屬高纖蔬菜，有助腸道蠕動，且高鉀有效幫助消水腫及穩定血壓。

不過雖然營養多多，劉怡里也提醒3種人建議少吃：

1.腸道功能不佳者：青花菜與花椰菜皆富含膳食纖維，食用過多可能導致拉肚子，食用份量上要少吃。

2.開完腸胃消化道手術者：剛康復的患者此時不能食用太高纖的食物。

3.限鉀的腎臟病人：因青花菜、花椰菜皆是高鉀食物，食用上需要限制。

本文授權自今周刊，原文見此。

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