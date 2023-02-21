全球通膨、升息殺戮市場 他斷言股市「緣起未滅」！點台6大亮點產業前景可期

【文．鄭鴻達】

全球在通膨、升息衝擊下，景氣前景相對疲弱，呂張投資團隊總監呂宗耀直指目前市場局勢已明朗，基本上就是「緣起未滅」。 他將資金比喻為「緣」，認為股票市場經過去年的「殺戮與調整」後，有望重演1977、1994年經濟軟著陸的歷史，並將「重啟風華」。 呂宗耀也點出觀察並歸納出看好的6大台灣亮點產業，包括工業電腦、伺服器、車載電子零組件、Micro LED、儲能以及資訊軟體。他更分享人生與投資的八字訣「環境、創意、經驗、努力」，這道理無論是股票投資者或企業經營者都適用。

高通膨、高利率殺戮市場 呂宗耀：2023年股市「緣起未滅」

《老謝看世界》邀請呂宗耀就目前全球詭譎多變的情勢中，分析多面向的經濟情勢。謝金河指出，目前通膨居高不下，美國聯準會鷹、鴿派角力，讓資本市場起起落落，大家在經歷40多年的低利率時期後，將面對未來可能的全球利率動向巨大改變。

呂宗耀說，市場經過2022年的殺戮、調整後，2023年局勢已相當明朗，他結論此為「緣起未滅」。他說，全球資金過調整後，股票市場一定將重啟其風華，且為維護檯面上的領導者的政治利益與政權，中期經濟寬鬆政策一定再起，他提醒投資人只要「心裡向陽」，就能看清市場。

呂宗耀解釋，所謂的緣起未滅的「緣」是資金，美國聯準會之前印鈔票印到總資產有8.9兆美元，但其至今的縮表速度緩慢地超乎預期，至1月份止，美國總資產至今仍有8.5兆美元，所以其縮表是虛浮的、表面、遲緩的。

呂宗耀也直言，目前中國所持有的美國國債剩不到8600億美元，而美國國債現總共有31兆美元，中國僅占其中約5%，假使就算中國將美國國債全數拋售，也絲毫不會對美國有影響，所以他認為中國此方面影響力已失。

失業率仍低 呂宗耀斷言經濟將重演1994年軟著陸

呂宗耀也談及過往50年的4大經濟關鍵年代，分別為1977年與1994年、2000年與2008年，前兩個年代經濟為軟著陸，亦即股市不受影響且繼續上揚，後兩者的經濟則是硬著陸，亦即股票會下修，且經濟成長遲鈍，甚至產生停滯性通膨產生，連帶出現高失業率。

因此呂宗耀直指，目前全球失業率仍是歷史上最低的，此現象已經顯示全球經濟將重演1977年、1994年會再次軟著陸的傾象，已經非常清晰。

全球化轉向「友岸外包」拉高成本 降息循環轉升息拉低企業估值

呂宗耀也點出一項全球產業趨勢的轉變。他引述諾貝爾經濟學獎得主克魯曼的說法指出，目前美國最後的通膨率會朝3%至4%調整，亦即末日博士魯比尼所講的，過去50年的「離岸外包」、「全球化」、「自由化」將轉變為「友岸外包」，如此將以安全與信任，取代全球自由化，並拉高製造成本。

呂宗耀斷言，在此趨勢下，莫認為可讓通膨率回到2018至2021年的水準，低通膨幾乎已是「一去不再復返」。因此他認為，從1980年至2021年長達41年的降息循環就此結束，2022年開始，將是另一個升息循環的開始，也因此導致全球企業估值下調，進而使投資趨緩。

AI、ChatGPT具革命性但將成長緩慢 投資要非常小心

謝金河則談及近期非常熱門的ChatGPT，並詢問這將會給未來的世界帶來何種啟發。呂宗耀強調AI、ChatGPT將成為自1970年電腦量化生產後，再次對人類文明進化造成陽光的震撼，也將是新的殺手型、革命性的誕生。

不過，呂宗耀也提醒，ChatGPT與AI帶來的效應不會這麼快發酵，因此對其相關的投資，仍應非常謹慎。他解釋，ChatGPT在2019、20220年來講絕對算是「獨角獸」，但到2021年至2022年期間，在美國IPO的企業家數，從近有600家跌到剩70家，其代表高通膨、升息不容忽視。

呂宗耀認為，高通膨、升息對新創公司會造成募資困難，借貸的高利息也將為其成長帶來壓力，因此AI在ChatGPT為代表的風潮當下，只要高利率情況還沒截止，其成長就會趨緩，他再次提醒所有熱衷於AI這領域的所有企業與投資都要「非常非常小心」。

點名台灣今年6大亮點產業 呂宗耀分享投資心法「八字訣」

謝金河也請呂宗耀以其親身觀察，能否分享台灣今年的亮點產業有哪些。呂宗耀強調他非常喜歡也非常看好台灣的中小企業，他所列舉的6個亮點產業，將分為前面3個一組，後面3個一組，其中前一組已經是已經在賺大錢的工業電腦、伺服器與車載電子零組件。

第一，工業電腦。呂宗耀解釋，連麥當勞到2023年都開始要大裁員，裁員後勢必要自動化，包括自助點餐機、儲值機都是，工業電腦在這一塊，全世界無人能與台灣比，而工業電腦還可以做醫療、交通、網通，且毛利高又少量多樣。

第二，伺服器。或許大家認為Google、臉書成長可以在趨緩，不過這是因其企業估值下調導致他投資減緩，但伺服器的投資將會再重現，還有AI及ChatGPT的趨勢，資料中心會愈蓋愈多，也會帶出換機潮。

第三，車載電子零組件。如今的新車不但要安全，還要智能化，也導致車載電子零件需求愈來愈多，即便不講純電動車的車在電子零組件占全車至少70%，即便是油電混合車比重也至少50%，都都比純燃油車10％來得高，因此車載的電子零組件的崛起是必然。

第四，Micro LED。目前主流是Mini LED，雖然Mciro LED比較貴，但因可折疊，且解析度又高很多倍，加上省電、壽命長，讓他看好Micro LED的前景。

第五，儲能。國際要在2030年達到碳中和、2050年零排碳，且美國降低通膨法案又著重綠能，再生能源最後都要儲電，因此儲能的趨勢也非常清楚。

第六，資訊軟體，尤其是資安軟體。呂宗耀解析，如今每家企業都要有資安長，在這塊領域完全沒有消化庫存的壓力。

最後呂宗耀也和投資者分享人生以及投資的「八字訣」，亦即「環境、創意、經驗、努力」，環境要在最上面，要先看環境在哪裡，後面的創意、經驗、努力才有用，無論是股票投資、企業經營都是一樣，不能去「逆環境」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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