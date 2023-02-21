老婦手癢一戳「啪！128萬沒了」 昂貴藝術品瞬間碎滿地…她下場曝光

【文．翁申霖】

別亂碰任何藝術品！一件出自美國藝術家傑夫．昆斯（Jeff Koons）之手的作品—《氣球狗（Balloon Dog）》，竟在展覽期間遭到一名婦人因「手癢戳一下」，瞬間從展示座掉下摔碎，據悉，這件作品價值高達42,000美元（約新台幣127.6萬元），藝術品摔落的那一霎那，有目擊者形容「現場空氣凝結了15分鐘之久」，相當地尷尬。

當今著名的普普藝術、當代藝術家傑夫．昆斯（Jeff Koons），在1980年代展露頭角，他以一系列大膽前衛的設計作品，吸引眾人目光。其中，名為「慶典」系列的限量創作—《氣球狗（Balloon Dog）》一問世更是轟動世界，而這也是他生涯中最出名的作品。

圖／Bel-Air Fine Art

根據《BBC》報導，位於美國邁阿密佛羅里達州的Bel-Air Fine Art美術館，在日前舉辦VIP貴賓之夜時，竟發生了驚人的插曲。在現場目直擊整個過程的美國藝術家兼收藏家斯蒂芬．甘森（Stephen Gamson）向外媒表示，「一名婦人用手『敲』了一下昆斯的作品《氣球狗》」，結果展品直接從展示架上掉落，在地上碎成一片。

甘森說，「一開始還以為是某種特別節目，由館方刻意安排的『行為藝術』（Performance art）」，但很快地發現，該婦人露出尷尬的神情，以及被驚嚇到匆匆趕來的現場工作人員，才知道一切真的是意外。

圖／Bel-Air Fine Art

根據《紐約時報》報導，「當藝術品掉落到地面發出巨響時，大家都跑來圍觀，看看發生什麼事。」在Bel-Air Fine Art美術館工作的Cédric Boero這麼說，「現場氣氛瞬間凝結了15分鐘」。打破《氣球狗》的婦人發現自己闖下大禍後不停地道歉，更稱自己「丟臉得想找地洞鑽進去」。

據悉，這隻展出的《氣球狗》全球僅限量799隻，如今少了一隻，讓《氣球狗》的身價再往上攀升，甘森笑著向外媒表示，「這對收藏家來說可能是個好消息」，而這隻摔碎的《氣球狗》似乎已有人出高價想買下這些碎片。

至於那位「太不小心」的婦人該如何賠償？所幸美術館有為這隻要價高達42,000美元（約新台幣127.6萬元）的《氣球狗》保保險，因此損失全由保險公司負擔。

截稿前，針對自己的作品被意外打破，傑夫．昆斯（Jeff Koons）尚未做出任何回應。

本文授權自今周刊，原文見此。

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