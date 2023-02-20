打敗藥華藥、保瑞…生技股王是它！以水星生醫為例 投資要留意「股票面額」陷阱

【文．段詩潔】

近日生技股蔚為盤面主流之一，在幾檔指標股衝鋒帶頭下，不少個股活蹦亂跳，週四（2/16）行政院會拍板通過《再生醫療法》及《再生醫療製劑條例》草案，政策作多下也帶動不少個股激情演出。

而近期最熱門的大戲莫過於股王爭霸戰，藥華藥與保瑞股價互相競逐，保瑞股價近日盤中創下574元高價，不但一度登上股王寶座，還超越了當時台積電股價，引起市場矚目。若以2/16收盤價來看，則是藥華藥503元領先、保瑞470元居次。

不過，真正的股王隱居幕後，2月以來股價大漲124%的水星生醫*，今日收盤價雖然只有21.1元，但每股面額僅0.25元，若同樣以10元面額為基礎來看，股價其實已經來到844元，對照資本額僅1億元，市值更來到近78億元。水星生醫去年營收268萬元，稅後虧損2284萬元。

水星生醫去年底登入興櫃，興櫃登入價為6元，不少投資人認為價格相當低，吸引買盤湧入。不過卻忽略了，它的股票面額只有0.25元，相較於一般掛牌公司10元面額，只有1/40，股價要乘以40元，才跟一般公司站在一樣的基礎上。除了股價不同，由於面額不同，EPS也會受到影響。

為了與國際接軌，提升台灣資本市場的競爭力，金管會於2013年底公告修正「公開發行股票公司股務處理準則」，規定公開發行公司及上市櫃、興櫃公司，每股面額不以10元為限，得採彈性面額。不過投資人就要特別留意，以免陷入面額10元的陷阱。

若是不知道自己投資的標的公司是不是面額非10元的公司，辨認的方式就是只要公司名稱後面有一顆「*」，即代表此檔個股是面額非10元的公司。

採彈性面額（每股面額非新台幣10元）公司

資訊來源：公開資訊觀測站 整理：段詩潔

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

熱門股多看少做 後續觀察法人動向 生技族群熱呼呼 指標股VS.潛力股一次看

美時前董事長主導，小公司組成史上最強陣容！這檔生技股將是下一顆耀眼明星？

生技股報喜！藥華藥日本查廠過關、上半年獲藥證，國光生旗下腸病毒疫苗將上市：磨劍13年終上場

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】