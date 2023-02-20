不玩當沖、聽明牌 堅持「1方法」判斷投資潛力…老謝：條件夠好終會破繭而出

【文．謝金河】

投資的旅程

投資的路上，有的人喜歡用最低的成本，四處打聽明牌，也有人喜歡速戰速決，每天沖來沖去，我喜歡從用雙腳去看工廠，聽聽經營者談他的經營理念及心得，這也是讀萬卷書、行萬里路的另一種體驗。

從1993年以來，我帶著財訊金融家考察團，走訪海內海外，足跡遍及全球各地，也踏遍台灣每個角落，每一次看到特別的公司，心中都會留下深刻記憶，也成判斷一家公司是否有投資潛力的重要依據。

今天看到士林電機股價漲停板，股價大漲到84.7元，讓我想到當時規劃去看士電，很多人都覺得這種傳統產業有什麼值得看的？我說士電是一家實力雄厚的好公司，只是股價卅幾年沒有動，大家都不感興趣。其實，士電經營靈活，且除了原有電力設備，又涉及充電椿及儲能，去年Eps4元左右，股價五，六十元，其實具投資價值。

不過，投資人喜歡賺快錢，願意守株待兔的人並不多，今天士電創了廿多年新高價，其實給了大家一個重要缐索，很多老牌績優公司，只要條件夠好，終有一天會破繭而出，像今年以來的裕隆也是如此。

這次軍工考察行程，給我們對台灣的國防軍工產業有一個全新的體認。像是漢翔公司的參訪，胡開宏董事長很用心召集公司所有主管一字排開為我們做簡報，馬萬鈞總經理也回答我們很多的問題。今年高教機開始交機，F16和洛克希德.馬丁維修專案上手，還有波音，空中巴士新機訂單爆滿，漢翔將漸入佳境。

我們到南科園區去看全訊，張全生董事長不改科技人本色，他一個人侃侃而談，有什麼說什麼，不修邊幅，完全沒有包裝，聽完全訊的簡報，大家終於了解全訊有80%產品交給中科院，在飛彈導彈半導體產業的實力，聽完簡報，大家更敬佩張董事長。所謂百聞不如一見，見了經營者，你也知道公司的未來。

其實，每一次參訪，我們都很用心規劃，像5月的泰國考察，這次是了解供應鏈移動的重要國外參訪，過去的全球化時代是「離岸外包」，這次變成「友岸外包」，越南的共產黨基本教義派掌控政權後，泰國的角色更重要。這幾天，我們到泰國大使曾德榮官邸作客，曾大使允諾給我們最大的恊助！

本文授權自今周刊，原文見此。

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