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日本情人節文化「人情巧克力」將成歷史？8成女性不想送、6成男性嫌麻煩「還要回禮」

聯合新聞網／ 今周刊
隨著疫情衝擊與社會變遷，日本職場的「人情巧克力」漸漸消失。 示意圖／ingimage
隨著疫情衝擊與社會變遷，日本職場的「人情巧克力」漸漸消失。 示意圖／ingimage

【撰文・李浩宇】

日本只要適逢情人節，女生就會送巧克力給心儀的男生，但為了怕沒收到巧克力的男生會受到打擊，因此有的女生會送男生「人情巧克力」當作安慰獎，但時代似乎不同了……

日本調查公司Intage日前進行了一份職場文化調查，發現「8成的職場女性不願贈送人情巧克力」、「6成的男性覺得就算收到也意義不大」。伴隨著疫情衝擊與社會變遷，日本職場的「人情巧克力」也在漸漸消失中。

該調查以日本全國15～79歲的男女共2633人為對象，於今年1月實施網路普查，結果顯示，僅有約8.2%的女性願意贈送人情巧克力。

另外，該調查對現職社會人士提問「你怎麼看職場的人情巧克力」，有82.8%的女性回答「不想送巧克力」。全年齡層答覆狀況中，20～29歲的職場女性「不想送巧克力」的比例佔75.4%，其餘年齡則大約佔8到9成。

至於送巧克力意願低下的原因，Intage生活者研究中心主管田中宏昌分析：「受疫情衝擊，人跟人之間的互動方式已大幅改變，（因為溝通可以透過遠距）所以原本只是一種禮貌性贈送的人情巧克力就變得不太必要，加上進公司的機會也變少，所以也沒什麼機會可以送禮。」

男性方面，佔61.4%的人回答「收到巧克力也不會覺得開心」，理由是「情人節收到人情巧克力還得回禮，很麻煩」、「這都是流於形式而已」。所有年齡層當中，佔比最高的是40-49歲的社會人士，7成以上覺得「不會覺得開心」。

但，20-29歲的人超過一半則回答「收到會很開心」，大部份的理由是「可以跟同事加深關係」、「就當一個活動也滿好玩」、「可以吃到平常自己不會去買的巧克力和甜食」。

平成時代，人情巧克力在日本職場文化中扮演了一種媒介的角色，男生們都知道人情巧克力代表的意義是什麼，但也會有人覺得也是一種與女同事互動的契機，因此還是覺得有其意義。

本文授權自今周刊，原文見此

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