機器人寫論文！ChatGPT掀科技巨浪 謝金河：台積電等3檔股價不會太寂寞

【撰文・謝金河】

今年科技創新的焦點都會在這裡！ 從去年11月以來，微軟投資100億美元的Open AI開發出的ChatGPT，成為全球焦點，在短短兩個月內活躍用戶超過1億人，這比TikTok花了9個月，Insgram費了兩年半時間更短，經濟學家預測「這將迎來另一個兆美元級的賽道！」在全球面臨高通膨壓力，聯準會暴力升息，景氣驟然下降的壓力中，ChatGPT已成全球科技創新的亮點。

進入2023年，大家都在想什麼會是今年科技產業的亮點？大多數人都認為Meta的元宇宙可能很有機會，不過，眼鏡技術的突破仍然卡關。也有人認為Apple研發多年的Apple Car總該出來了吧！結果是AI應用技術的大突破，ChatGPT第一個衝擊的是一直以來由Google完全壟斷的搜尋引擎市場。

從2009年以來，Google始終占有全球搜尋引擎九成的市占率，微軟的Bing不到4%，這次Open AI結合Bing，可能顛覆傳統的搜尋引擎市場，也會對Google的廣告業務帶來影響。

為了迎戰Open AI，Google用Bard來迎戰，沒想到第一個面對NASA的問題就出錯，Google股價在2月8日大跌7.44%，反而是微軟股價持續上升，市值重新站上2兆美元，這場搜尋引擎的戰爭已經開始了。

而ChatGPT掀起的全面性話題席捲社會各個角落，像是有調查顯示，今年情人節，每四個人就有一個人要用GPT寫情書。也有醫學研究指出，未來可能會有Google醫生，Bing護士，未來聊天機器人可以看診，寫論文，畫畫，很多行業可能都會被替代。

面對巨浪襲來，中國科技大廠也不敢怠慢，像阿里的達摩院很早就投入，這次知乎，百度也跑很快，美團的共同創辦人王慧文也跳出來廣發英雄帖，高薪挖人，京東也宣示投入，A股很多沾到邊的公司股價飆漲，逼得人民日報出來踩煞車。

面對過去認知作戰的巨大壓力，台灣的科技部也不敢怠慢，預告發展繁體版的台灣ChatGPT。這個大浪會是今年科技產業新焦點，微軟是核心，Nvidia是AI晶片最主要供應商，台積電是後勤總司令，今年股價都不會太寂寞。投資人面對這個大趨勢，恐怕必須多身體力行，努力做功課！

本文授權自今周刊，原文見此。

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