正常人不會住的房間？日月潭奢華Villa一晚1.6萬 為何能飆逾8成住房率

【撰文‧梁任偉】

走進位於南投縣魚池鄉的「遊獵行腳」民宿區，先是看到蜿蜒的河渠古道環繞外圍，搭配各類熱帶植栽、療癒的背景音樂，呈現雨林的原始蠻荒，而全台唯一的高腳懸空屋，又讓人有彷彿置身非洲的錯覺……。這間今年初才對外開放試營運的Villa聚會所，每晚要價1.6萬至2.6萬元，單就價格來說，已是中台灣之最。

「聚會所」形態 瞄準高端客群

打造這間中台灣頂級民宿的推手，是台中立穩營造董事長陳舜智。原本是旅宿業素人的他，14年前開始在台灣各地收購具有特殊景觀的土地，「一開始，想學法拉利總裁在義大利南部海岸蓋個私人會所，讓朋友有一個相聚的地方。」十多年前，陳舜智先在苗栗某處深山懸崖邊蓋了自己的招待所，據他描述，完工至今已招待了約1千5百組企業主朋友。

「台灣4、5年級生多已屆齡退休，他們喜歡呼朋引伴茶聚、車聚、花聚、品酒，不只在聚會裡吃吃喝喝分享心得，也會籌組旅行團，這讓我發現，這群很有經濟能力的客群能夠創造可觀的遊憩市場，興起了以主題為定位的民宿。」陳舜智意外發現的市場缺口，成為他投入旅宿業的動機，透過立穩轉投資成立「萊特休閒」公司，打造「遊獵」民宿品牌。

台灣旅宿業百家爭鳴，陳舜智深知要有賣點，必須跳脫飯店與民宿的傳統路線。他首創「聚會所」的獨特旅遊形態，創造包區、包園的聚會彈性，他說，大樓式的飯店只是換個窗景，但具備包區、包園概念的Villa模式，則在房間外有專屬的戶外聚會空間，層次感受度不同，「這剛好是飯店業不會做、對傳統民宿業者來說投資門檻又太高的市場。」

除了「遊獵行腳」，陳舜智也在溪頭規畫了以「火爐」為主題的「遊獵羊灣」民宿區，已在去年7月試營運。「我不是在賣房間，也不是設計正常人會住的房間……。」說起自己打造的「遊獵」品牌民宿，陳舜智的說法乍聽頗為浪漫，而遊獵行腳在千坪土地上只蓋36間客房的規畫，也難免給人「花錢任性」之感。不過，對於市場商機與相關細節規畫，陳舜智也有他的精算。

「水池裡的水位，有沒有『黃金高度』？」他隨口舉例，水位最好控制在80公分，「這個高度拍泳衣的背影最美。」至於市場商機，陳舜智以自己訂房的經驗觀察，傳統飯店客群近年來大概每年以2％的速度轉往所謂的野奢Villa，相對的，奢華結合荒野的旅宿，每年則平均增加40％的新客源。

高薪找人才 拚出84％住房率

陳舜智說，傳統飯店的經營慣性是管理規格化的房型，而傳統民宿沒有雄厚資本可以砸大錢投資，讓他有自信可以建立起自己的高門檻差異化；再加上遊獵品牌的土地是自有的，且他的本業就是營造，可不用委外發包蓋出造型特殊的建物，又能自己掌握施工成本。整體算下來，對未來營運頗具把握。目前遊獵品牌打算推出五個據點，已有兩個營運、兩個動工中，擴張速度不慢。

除了在硬體上立於不敗之地，但陳舜智認為「服務」更是勝出的關鍵。他以位於日月潭的遊獵行腳來說，36個房間就聘請50位員工，在餐廳的後場就有8位廚師，人力幾乎是一般飯店業的2倍。而為了在飯店業大缺工潮中提前搶人，早在去年下半年開始，他就先以高於市場將近一倍的薪水找員工，穩定住房服務品質，降低新飯店剛開業經常面臨的頻繁客訴問題。

但即使做好人力準備，他坦言：「一開始一定還是跌跌撞撞，我直接從客戶在網路上留下的所有評論中，找到可以改善的問題。」陳舜智說，要同時把住宿與餐廳做好不容易，小至上菜的溫度都要去思考，但他就是不斷修正，甚至要求主管有負評就直接致電給客人。遊獵行腳開業至今約能維持8成4的住房率，「有一位房客竟在2個月內入住5次，目前已預訂第6次。」陳舜智以此表達他對服務力的信心。

過去一年積極在台灣攻城掠地的智能旅館系統敦謙國際開發主管郭福進分析，遊獵品牌嘗試凸顯的具特色、高價、稀有性定位，的確在台灣旅宿業具有區隔性，但按照台灣業界的特性，總會一窩蜂投入熱潮，遊獵行腳能否建立起強大的屏障不讓同業模仿，才是能否生存下去的關鍵。

「價格要高，需要有『高度』，住房率要高，需要有足夠的『廣度』。」陳舜智說，在客人嘗鮮期消退之前要累積足夠的高度，否則熱潮很快會結束，他也暗示遊獵品牌新的房型，很快就會誕生。

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