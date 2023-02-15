每年實習限額50人 卻有500人等分發！海歸牙醫畢業生陷「排隊地獄」一文看懂爭議

【撰文‧陳彥宇】

畢業於波蘭盧布林醫學大學的林同學，留學返台後，2020年7月順利通過當年度台灣第一階段牙醫國考。對於立志當牙醫師的他，原本是邁出夢想的第一步，但3年過去，他至今仍在等待實習。

在台灣要成為一名合格牙醫，必須經過三道關卡。首先，要通過第一階段牙醫國考；接著進入教學醫院，完成一定時數的臨床實作，也就是實習。最後通過第二階段牙醫國考，才能取得牙醫師執照。但海歸牙醫畢業生每年實習限額僅50名，卻有5百人等待分發實習。本土及海歸牙醫畢業生之間，究竟如何訂定實習數額才公平？

實習名額如珍寶 牙醫畢業生陷「排隊地獄」

為解決爭議，去年5月30日，立法院三讀通過《醫師法》修法，明定歐洲、美國、日本、新加坡等九大地區的海歸牙醫畢業生，進入國考前須經過「學歷甄試」關卡；同時，針對既有海歸牙醫畢業生受限名額限制，等待實習時間過長的問題，立法院也通過7項附帶決議，要求衛福部4年內將排隊人數「歸零」。

這項政策調整看似兼顧本土及海歸牙醫畢業生需求，怎料，爭議卻未平息。相隔短短4個多月，就因本土畢業生不滿擴充海歸畢業生實習量能，恐排擠自身權益，在相關團體及立委抗議下，衛福部緊急喊卡，部長薛瑞元去年10月更在立法院答詢公開承諾「暫不執行附帶決議」，宣告海歸牙醫畢業生實習塞車問題回到原點。

近年來，像林同學一樣，從波蘭、捷克或西班牙等外國醫學系畢業返台，報考國內醫師及牙醫師的人數逐漸增加。衛福部為維持國內醫師和牙醫師人力培育制度的完整性，早在2019年6月就預告修正《醫師法》，為海歸醫學生加設一道「學歷甄試」門檻。

這樣的修法脈絡來自於，國內每年牙醫學系招生人數有4百人左右的名額管制，但前往海外就讀醫學系的學生沒有總額限制。「國外牙醫畢業生等同『繞過』國內高中升大學的嚴格篩選。」國立陽明交通大學牙醫系教授林元敏不諱言說。

就連牙醫師出身的衛福部前部長陳時中都曾以「關後門」定義這次修法，凸顯出社會對於海歸牙醫畢業生的學習歷程，仍存在出國洗學歷、資質難保證等質疑。透過這次《醫師法》修法，明訂今年1月1日起，海歸生國考前須經過學歷甄試，與本土牙醫畢業生同樣通過「大考」洗禮，等同把雙方拉回相同起跑點，破除外界疑慮。

不過，亟需等待解決的還有實習問題。根據衛福部統計，截至2022年底，已通過一階國考，仍在等待臨床實作適應訓練分發的海歸生高達近5百人，以現階段每年實習分發50人推算，最快要10年才能消化完畢，對海歸生堪稱「排隊地獄」。

事實上，立法院去年5月修法通過的附帶決議，曾要求衛福部彈性規畫，設法鬆綁實習場域，除了教學醫院，也可考慮讓海歸生投入偏遠鄉鎮服務、長照領域的長者口腔照護工作，或是身心障礙特殊需求領域服務，力拚4年內解決排隊問題。

本土牙醫主張 海歸生實習每年30人最合理

然而，本土牙醫畢業生及在執業的牙醫師仍然堅決反對。本土小牙醫聯盟召集人黃映綺擔心，一旦放寬海歸生實習數額，將影響本土學生的受教權益，現階段已很緊繃的教學醫院實習量能，也會受到衝擊，必須要確保民眾未來的就醫品質。

針對衛福部在附帶決議暫停執行下，於2月4日公告「國外牙醫學歷參加醫師考試臨床實作適應訓練辦法」草案，其中條文明定，未來會依國內醫事人力供需、教學醫院實習量能等，核算每年得接受適用訓練選配分發的人數。黃映綺也質疑，草案缺乏明確標準，很可能在替未來拉高海歸生50名實習限額預先鋪路。

她主張，草案應明載海歸牙醫畢業生適應訓練選配分發人數，不得超過國內牙醫學生招生容額的十分之一，也不能多過任一所牙醫學系招生人數。用此標準換算，大約是每年30人，本土小牙醫聯盟認為這是開放海歸生實習名額最合理的數字。

對於實習數額怎麼計算才公平，衛福部口腔健康司副司長賴向華說明，衛福部每年公告的海歸牙醫畢業生實習名額，一定會先衡量過本土牙醫畢業生實習需求，且確認各教學醫院實際訓練量能。根據過去經驗，一個醫師帶四個實習生最合適，因此扣除本土牙醫畢業生實習需求後，再安排每年50位海歸生實習，形成一比四師生比，是經過通盤考量的結果。

他也坦言，依照立法院先前通過的附帶決議，4年要消化近5百位排隊人數，等於每年要安排上百名海歸牙醫畢業生實習，對照原有50人落差太大，執行上需要審慎評估。

不過，問題仍擺在眼前，對於身陷排隊地獄，曾燃起一線曙光的海歸生，面對附帶決議被沒收，仍然難以接受。中華民國國際牙醫校友聯合會喊話，衛福部應恢復執行，正視實習塞車問題。

等實習超長空窗期 恐讓牙醫畢業生手藝生疏

「海歸牙醫畢業生不論出國念書、返台報考國考，都符合相關規定，甚至要繳交在校成績、臨床實習時數資料，供國內相關機關嚴格審核，為什麼卻被質疑成績與技術不如人？」一名孩子正就讀波蘭波茲南醫學大學的J媽媽（化名）激動說，衛福部應設法彌平本土與海歸牙醫畢業生之間的歧見。

以在波蘭習醫的林同學為例，通過國考等候實習已耗費近3年，明明通過初階國考，卻卡在實習的分發階段，平白浪費多年時間，對於明年才能受訓，邁向下個階段，他感到生氣又無奈。

同樣「排隊中」的還有從波蘭盧布林醫學大學畢業的謝同學，她2021年返台，同年7月就通過一階國考，卻被告知適應訓練分發要等5年；畢業於西班牙埃雷拉大學牙醫系的劉同學，則在去年通過一階國考，等待時間更漫長，9年後才輪得到他受訓。

「牙醫師養成過程，非常著重實際『手作』，動輒數年起跳的等待分發空窗期，可能讓既有的技術生疏。」謝同學道出心中恐懼，「等到那時候，辛苦念五年的牙醫系，等於白費！」

林同學忿忿不平地說，他在波蘭入學第一年，班上共60位學生，升上二年級後，人數直接砍半剩30人，因為每個科目過關條件不同，像補綴科的要求嚴格，補蛀牙實作要達一定顆數才能過關，外界總認為海外牙醫系入學不難，「但其實很難畢業，一點都不好混！」

「衛福部應召集兩造相關團體坐下來好好談，針對各項爭議流言，像是現階段有多少海外牙醫系學生？全台執業牙醫分布情形？評估能否由取得PGY訓練核可的醫療機構、院所，執行海歸牙醫畢業生適應訓練，舒緩教學醫院的實習量能等。」曾獲第29屆醫療奉獻獎的執業牙醫師簡志成呼籲，主管機關要有所作為，避免牙醫界資源內耗。

PGY： Post-graduate year training的縮寫，為醫學系畢業後的「不分科訓練」，旨在訓練住院醫師的臨床實戰能力。

據了解，繼本土牙醫畢業生去年11月到立法院抗議，海歸牙醫畢業生團體3月也將前往衛福部陳情。賴向華強調，衛福部一定會站在國家立場尋求解決方案，至於具體時間表，他並未承諾，只強調會針對國內醫事人力供需、教學醫院實習量能進行完整盤點，並找相關團體研擬出最妥適的作法。

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