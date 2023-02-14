植田和男爆冷將成日銀新總裁！未來貨幣政策鷹或鴿 20多年前往事藏線索？

【撰文林信男】

現任日銀（日本央行）總裁黑田東彥，任期將於4月8日結束，先前，關於黑田接班人的討論，已是沸沸揚揚，不少人看好現任副總裁雨宮正佳，可望主掌日銀；豈料，上周五（2/10），據日媒報導，最終出線人選，是現年71歲的經濟學家、日銀政策委員會前成員植田和男，大爆冷門。

即使外界普遍認為，日本首相岸田文雄，似乎未對貨幣政策，抱持高度關注；不過，上周三（2/8），當他談到日銀總裁人選議題時，特別說道，「人選考量，是基於我對金融市場潛在影響的密切注意。」當時，外界解讀，岸田屬意的人選，應會避免令市場感到意外。

然而，植田和男雀屏中選，卻是個讓市場大感意外的結果，一時之間，大家都在問，「植田和男到底是誰？」

當年日銀欲解除零利率政策 他選擇投下反對票

在美國麻省理工學院（MIT）取得經濟學博士學位，現任東京大學名譽教授、共立女子大學商學部商科教授的植田和男，被視為「學界人士」，和以往日銀總裁多半出身日銀或財務省官員的「慣例」，明顯不同。

不過，植田和男與日銀，並非毫無淵源，他曾於1998至2005年，擔任日銀政策委員會成員。期間，讓植田和男受到關注的事件，發生在2000年8月；彼時，日銀打算在決策會議上，拍板解除零利率政策，且此一方向，獲得多數委員會成員認同，但，投票時，植田和男堅持立場，投出了反對票。

事後證明，植田和男反對解除零利率政策的觀點，是正確的。在日銀解除零利率政策後，日本經濟便隨之惡化，使日銀飽受批評。

雨宮正佳呼聲高 卻拒絕出任日銀總裁

上周，當植田和男將成為日銀總裁的消息傳出時，日圓兌美元匯率應聲勁揚，意味著市場認為，植田和男的貨幣政策立場可能偏「鷹」；不過，幾小時後，日圓兌美元匯率，就逐漸回落，因為，就既有資訊來看，仍無法明確判斷，植田和男接手日銀，會讓該國貨幣政策，出現什麼樣的改變。

回顧植田和男出線前的相關報導，日本媒體多研判，雨宮正佳（貨幣政策立場偏鴿）會是理想人選，然而，呼聲最高的他，卻拒絕出任此職務。

市場分析公司Spectra Markets總裁唐納利（Brent Donnelly）不諱言，他原本以為，「押寶」雨宮正佳，是正確的，結果「我錯了，大家都感到很困惑。」

但唐納利也強調，倘若官員們希望，日本貨幣政策「快速正常化」，那麼，雨宮正佳就不會是日銀新總裁的優先人選。

在植田和男浮上檯面之前，「誰是未來日銀掌門人？」可謂保密到家。外媒分析，從岸田文雄對新任日銀總裁人選小心翼翼的態度可看出，他期待，這個人選能跳脫政治思維，解決長期以來，超寬鬆貨幣政策轉向的爭議。

稱貨幣寬鬆須繼續 但思維方式仍是未知數

上周五，植田和男面對媒體詢問接任日銀總裁一事，並未正面回應，至於對貨幣政策的看法，他僅稱，「貨幣政策須以當前狀態為依據，尤其是經濟、物價展望。從這個角度來看，我認為，日銀現行政策是適當的，無論如何，基於現況，貨幣寬鬆政策，都必須繼續下去。」

2022年，植田和男曾發表文章，向日銀示警，稱不能因為通膨率高於2%，就太快採取升息措施。

綜觀植田和男過去及近期言行，現階段，市場還無法斷定，他的貨幣政策立場，究竟是鴿是鷹？簡言之，植田和男仍是個「未知數」。

正如三井住友資產管理公司東京首席宏觀策略師吉川雅之（Masayuki Kichikawa，音譯）所言，植田和男在國際經濟、匯率方面，相當專業，可是，「在貨幣政策方面，可能沒人非常了解他的思維方式。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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