美科技業裁員潮、台灣半導體卻缺工 偉詮電董座：政府該讓退休年紀再延後，65歲還很健康

全世界景氣下滑，各大企業紛紛裁員，謝金河指出，這波ZOOM裁員1300人約裁15%、亞馬遜裁18000名員工、微軟裁1萬人，回頭看大型科技公司業績表現，英特爾第四季虧了6.64億美元，不過台積電業績表現依然強勁，第四季大賺2958億台幣，是全世界最好。 《老謝看世界》邀請偉詮電子董事長林錫銘，請他分析今年對電子業景氣的看法。他說明：「上半年應該是度小月，下半年會好，而且應該一季比一季好。」

謝金河指出，從12月的外銷訂單來看，連半導體都衰退。他特別請教林錫銘，「現在全球半導體吃緊，連德國經濟部長都要求台灣的電子晶片要協助他們，但現在突然景氣驟降。半導體，包括IC設計，現在情況怎麼樣？」

林錫銘指出，半導體衰退應是短期現象，「現在是大家庫存太多了，從去年第一季需求就懸崖式降落；因為前年非常缺貨，所以大家囤貨不敢停，去年的庫存很多，現在稍微在去化，我預估去化大概要花半年。」

對於美國科技公司的裁員潮，他強調：「台灣現在缺人，代表產業競爭力很強。」至於缺人原因，他表示，自2020年起，台灣的人口已是負成長，「去年『生不如死』，死亡人數20萬8000人，出生只有13萬九千人，減少68000人。」

「除了鼓勵生育之外，人口政策方面要更開放人力，包括讓藍領、白領進來。」另外，他建議要將退休年齡延後，「2025年台灣65歲人口會超過總人口的20%，其實65歲還很健康，尤其軍、公、教、政務官，在這個年齡的經驗正好。」

台積電赴美兩個挑戰

近來，美國組織「半導體聯盟」，荷蘭將加入美國限制中國獲得先進半導體設備行列。謝金河請教：「美國晶片戰爭從去年8月9號迄今已半年，對台灣帶來什麼樣的衝擊？你對半導體產業的看法？」

林錫銘指出，台灣的半導體產業是全世界最重要的，不然美國和其他國家也不會邀請台積電去投資。「台積電去美國投資到底是好事還是壞事？我們不能認為這對台灣是非常好，但是不得不去，這是大勢所趨，我相信政府還是可以做一些事情。」

他認為這件事會面臨兩個挑戰：

第一，台積電的人力已經不夠，還要派人去美國，「派去的員工和當地員工薪水會有落差，台積電要逐步調整，會增加成本；若派到美國的員工薪資增加，在國內的人也要調整，對整個結構是很大的挑戰，政府在這裡能夠做什麼？」

再來就是，員工分紅，「以前員工分紅配股是用面額課稅，這是很好的制度，所以，劉德音、魏哲家那批人願意回來，因為台灣還有競爭力。現在完全沒有了，現在連庫藏股轉讓都跟你扣稅，很不合理的；現在沒有工具可以用，這是政府可以幫助台積電、幫助半導體產業的。」

執政黨敗在沒接地氣

另外，謝金河從美國升息、CPI等，請林錫銘針對台灣未來的走向、政策，提出更積極的建言。尤其是執政黨在九合一大選當中敗選，到底失敗的源頭在哪裡？「大家覺得總體經濟等數據非常亮麗，但是人民沒有感覺，換句話說在分配上是有很大的問題，你認為我們現在整體台灣面臨最大的挑戰問題在哪裡？」

林錫銘指出，內政部長林右昌在敗選檢討報告裡面中提到，執政黨沒有接地氣。尤其是去年的經濟成長率不錯，達2.43％，「但是，為什麼民眾有那麼大的落差感，選得那麼慘，我想大概就是要傾聽民意、接地氣。」

他分析，台灣是海島型經濟國家，發展經濟最重要就是雙主軸，一個是出口，一個是在地經濟。台灣的出口在過去都還相當不錯，最近已經5個月連五黑，有山雨欲來風滿樓氣氛，政府一定要謹慎要小心。

「尤其在匯率方面，一直講說台幣貶值。其實20年來，台幣升了16.1%，企業界還是非常努力，才能夠有這麼亮麗的成績。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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