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特斯拉開一半方向盤掉了…官方終認賠！台跟進降價省22萬 1原因降幅不如美中

聯合新聞網／ 今周刊
特斯拉（Tesla）。 美聯社
特斯拉（Tesla）。 美聯社

【撰文・黃明惠】

先前特斯拉（Tesla）在全球多國大降價，台灣民眾也好奇何時會跟上降價潮；週五（2/3）台灣特斯拉終於宣布調降國內Model Y系列車款售價，據官網顯示，目前Long Range版售價調降至211.99萬元，Performance版也僅237.99萬元，降幅最多達22萬元，不過調降約10％的車價，降幅仍不如美、中來得多。

有「女股神」之稱的伍德（Cathie Wood）近日接受訪問更樂觀指出，特斯拉股價在未來5年內上看1,500美元。

美國一名特斯拉車主先前在推特上抱怨自己買新車，結果交車不到一週，開在高速公路時方向盤竟然掉下來。事後車主將照片寄給特斯拉官方，車廠檢視後卻要他負擔約新台幣3000元的維修費用。原本特斯拉給了2個賠償方案，一是直接換新車，二是原車保固，無提供退車選項。不過最新消息指出，特斯拉官方回應車主，將會全額回購這台已經沒了方向盤的特斯拉，另外再賠償一輛新車。

(原文刊載於2023/02/03，更新時間為2023/02/10)

台灣特斯拉公布最新車價， 電動休旅車Model Y Long Range長續航版的售價，從原本的 229 萬元降為 211.9 萬，調降約 18 萬元；而Model Y Performance性能版的售價，也從259.9 萬元改為237.9萬元，調降22萬元。

科技新報指出，台灣特斯拉之所以降幅不如美、中，是因為供應鏈的不同，台灣的Model Y系列車輛都是由德國柏林廠製造，因美、中並不相同。

而Model Y確定降價後，專家也預估將對電動車市場帶來一定的衝擊，若其他品牌不跟著調整價格，恐怕會不敵特斯拉的強勢價格，不只電動車市場、恐怕連休旅車市場都會受到影響。

路透報導，在特斯拉大砍價以搶救銷量之後，外界預估電動車市場將掀起價格戰，不少供應商擔心執行長馬斯克可能施壓要求他們也降價。

女股神大膽預測 特斯拉股價未來5年漲5倍

外媒Barron's報導，有「女股神」之稱的方舟投資管理公司（ARK）創辦人伍德（Cathie Wood）對電動車市場仍持樂觀態度，她近日接受採訪表示，特斯拉股價在未來5年內可能會增長5倍，將會超過1500美元。

為何對她特斯拉前景這麼有信心？主要來自三大原因：

1.特斯拉比其他車廠更能製造便宜的電池。

2.特斯拉宣布將在未來數年間，調降Model 3的售價，從目前的大約4.5萬美元降到2.5萬美元，即便降價，特斯拉仍有豐厚的利潤可圖。

3.雖然馬斯克對推特（Twitter）的管理方式有爭議性，但那些聲譽問題跟特斯拉在製造、技術和原物料方面掌握的優勢相比，影響甚小。

伍德同時表示，特斯拉將在2024年之前，在全美各地推出全自動計程車，並且會「鯨吞市占率」，因為其他競爭對手的進度較緩慢；更直指計程車生意會比特斯拉目前的核心事業更有賺頭，「自駕計程車利潤率超過820%，加上電動車的利潤率，估計在25-30%，這家公司的毛利率超過60%。」

開特斯拉「方向盤突掉落」他哀怨：牽車不到一週

美國一名特斯拉車主佩瑞克（Prerak），近日駕駛剛買不到一週的特斯拉Model Y，沒想到開車途中方向盤竟突然掉落，讓他驚嚇不已，只能呼叫拖車救援。

美國一輛特斯拉Model Y方向盤掉落。圖擷自Twitter@preneh24
美國一輛特斯拉Model Y方向盤掉落。圖擷自Twitter@preneh24

佩瑞克表示，他今年1月24日才剛牽車，沒想到1月29日方向盤就掉下來。起初特斯拉維修中心還列出一張103.96美元（約新台幣3000元）的維修帳單，讓佩瑞克相當不滿，所幸後來證實該車輛為製造缺失後，維修中心才取消收費。

「The Drive」網站指出，這已經是特斯拉第2起開到一半方向盤掉落的意外，2020年一輛Model 3交車後一個月就掉下方向盤，當時的狀況是，「方向盤根本未被安裝好」。

本文授權自今周刊，原文見此

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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