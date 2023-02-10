中信造船成立50年 為何走上市之路？謝金河：軍工業升火待發

【撰文・謝金河】

中信造船的震撼教育 台灣有三大造船公司，去年上半年，我們先看台船，下半年到宜蘭看龍德造船廠，這次來到韓碧祥先生在1987年創立的中信造船，得到的震撼最大。

在公司介紹的網頁，韓碧祥說：船是他的夢想，造船是他的生命，他從港務局修船工人，靠著過人的決心與毅力，花50年創建中信造船王國！我們來的時候，韓碧祥正在外頭奔走未來三個月的標案，由他的兒子韓育霖接待。為我們作簡報的是証券老業內黃逢徵，他的簡報一開始就吸引大家目光焦點。

他一開頭就說：台灣已經40年沒有造艦了，尤其從尹清楓案後，台灣就沒有再造軍艦，中信造船為了生存，只能造漁船或遊艇，他的第一張圖是兩岸驅逐艦船齡，台灣是41年，中國是7年，這個對比拉出台灣迫切的危機。

他話鋒一轉，他說未來三個月的標案可以讓台灣三大造船公司忙好幾年，這些新標案包括海巡署巡防艦，海軍5艘600噸級塔江艦及反艦型巡邏艦沱江號⋯⋯這些大型船艦會讓三大造船公司忙得不可開交！

成立50年的中信造船去年10月登錄興櫃，我問他們為什麼最後要走上上市之路，黃逢徵說，以前造漁船可以先收三成訂金，現在造艦必須預繳100%保證金，資本實力不夠雄厚，連參加競標的資格都沒有，這是中信造船走上上市之路的重要原因。

如果看財報，過去幾年，中信造船的EPS都在1到2元之間，但我們來參訪這一天，中信造船股價上漲6%，聽完簡報，大家對未來的台灣造船產業壑然開朗，龍德造船股價也跟著大漲，甚至持有龍德造船20%股權的勤益投控也受到注意。

我們在中信造船看了整個生產線，也到造價8億，由尹衍樑及韓碧祥共同持有的遊艇參觀，也看了岸邊停泊的海巡艦艇，可以確定這會是一個升火待發的產業。

這次軍工產業參訪，讓我對台灣的備戰實力更有信心，我曾問中科院從最高層級退下來的官員，台灣飛彈的實力強不強？他說台灣在世界名列前矛，可是不能講。在無人機基地，一位中科院博士督導也告訴我，台灣的無人機製造實力底藴很深⋯⋯

慢慢我才驚覺，在馬政府時代，大家期待兩岸和平，台灣的軍工產業幾乎發展停滯，現在是急起直追，未來商機，可能撐起台灣另一個新興產業！

本文授權自今周刊，原文見此。

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