台灣有春節、日本有春鬥！岸田文雄大挺調薪 日本物價飛漲解套有望？

【文．李浩宇】

除了日本國內的Uniqlo的「異次元調薪」，近期許多日本企業開始跟上調薪步伐，岸田政府對此也力表支持。

只不過，調薪是否能解決高物價帶來的衝擊，還得看新日銀總裁的走向……

知名品牌Uniqlo宣布調薪最高40% 震撼全日本

說到春節，台灣人通常會想到年貨掃街、返鄉團聚、紅包送禮等等。

不過，在差不多的時間點，日本的公司企業卻是嚴陣以待，彷彿有一場大戰即將爆發一般，完全不敢怠慢。

因為，等著他們的，並不是美味的年菜，而是悠關人事支出調整的「春鬥」。

所謂「春鬥」，是「春季勞資鬥爭」的簡稱，主要為日本在每年二月左右，工會對企業要求調薪或減少勞動時間的一場勞工運動，此時的勞資雙方都處在一來一往，彼此出招的緊張態勢下，故得「春鬥」之名。

春鬥中最引人注目的，就是在二月七日，日本龍頭券商野村證券宣佈調漲員工月薪7%，知名品牌Uniqlo也公佈「調漲薪水幅度最高40%」的異次元調薪政策，這樣的高額漲幅，讓日本社會驚呼連連。

本田汽車、日本航空、三井住友等 均表態願意加薪

受春鬥風潮影響，其它企業也紛紛跟進調薪步調。目前已表態願意調薪的大型企業有本田汽車、鈴木汽車、東京製鐵、日本航空、三井住友金融集團。

已宣佈調薪的企業方面，松下金控員工月薪調升1萬1000日圓，Nikon員工年薪調升3%，佳能集團調升月薪3.8%，大和證券集團總部員工月薪調升4%，日本生命月薪調升7%。四月份起，JR東日本調升月薪8000日圓，愛麗斯歐雅瑪（家電品牌）調升月薪3.5%，日揮控股調升月薪10%。

伴隨著物價上升，日相岸田文雄對於調薪也大表支持。本月6日，岸田對日本全國最大的工會組織「聯合」表示，將加強與工會的協調與合作，並打算召開睽違8年的「政勞使會議」。

「政勞使會議」，是日本的一個大型的政府、勞工、資方的協商會議，是「政治」、「勞工」、「使用者（資方）」的簡稱。目前岸田有意在三月召開，目標是將調薪一事取得共識。

「聯合」在今年初曾對政府要求調薪幅度以5%為準，對此，岸田則表示：「我們希望調薪幅度能超過通膨率！」、「政府要當推手！」。

此外，日本官房長官松野博一也表示：「調薪會持續討論，我們認為政府與勞工能夠一邊溝通，一邊進行政策推動才是最重要的。」

去年日本CPI達4% 創41年新高

去年日本的消費者物價通膨率達4%，創下41年以來最高。

受原物料及日幣貶值與疫情衝擊等諸多因素影響，不僅糧食價格上漲，電費、瓦斯費等家用能源價格也跟著上升，日本陷入了高通膨及高物價的泥沼。對此，岸田政府希望能以「調薪」當做解套方式，也因此，今年的「春鬥」政府似乎特別站邊勞方。

另一方面，根據日本厚生勞動省統計，去年日本的名義薪資雖然上升了4.8%，但綜合消費者物價指數與物價漲幅等因素來看，實質薪資成長較前期比，卻下滑了0.9%，連續二年均呈下滑趨勢。

顯見去年雖然薪資有調漲，但仍跟不上物價上漲的速度。

綜觀此次春鬥，雖然岸田政府是支持調薪，但，政府最終還是得完成「薪資成長率超越物價上漲率」的目標。

至於目標能否達成，就要看現任日本央行總裁黑田東彥於今年四月卸任後，新任總裁怎麼出招了。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

日本直擊》內需業績崩九成 地方清酒如何成功銷海外？ 台灣人助攻 愛媛清酒幫打群架創生記

台人赴日vs.日人來台差3倍！日幣貶值日本遊客最愛買2商品，旅遊業者盼政府幫忙2件事

日本人薪水多2倍，1顆雞蛋5元卻僅台灣一半…為何我們賣得比別人貴？陳吉仲點關鍵原因

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】