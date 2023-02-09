史上規模前五大地震…日311排第4 智利這場9.5強震是地震+海嘯+火山爆發

【文．劉煥彥】

土耳其東部2/6發生了兩起強震，再度喚起大家對於大自然威力的敬畏，以及對地震災害的痛苦記憶。 若觀察史上有人類記載的芮氏規模前五大地震，全部都位在環太平洋火山帶（或稱火環帶），這前五大地震的地點包括了南北美洲、俄羅斯遠東地區、東北亞及東南亞。 台灣也位於環太平洋火山帶之中。

美國地質調查所官網

根據地震與海嘯資訊網站SMS Tsunami Warning與地質科學網站GEOLOGYSCIENCE整理，以下是史上芮氏規模前五大的地震。

1. 智利Valdivia，1960年5月22日，規模9.5

Valdivia是位於智利中部偏南的港口城市，這場強震造成1655人喪生、3000多人受傷，200萬人無家可歸，財物損失達5.5億美元。

不僅如此，這場強震引發的海嘯，甚至影響遠及夏威夷、日本及菲律賓。

而且，在初震之後兩天，鄰近的Puyehue火山爆發，火山灰衝上6公里高空，為時長達數星期。

2. 美國阿拉斯加威廉王子灣，1964年3月28日，規模9.2

這場強震造成128人喪生，損失達3億1100萬美元，阿拉斯加許多地方都感受得到，連加拿大部分地區也是，且地震引起的海嘯最遠波及夏威夷。

重災區是位於震央西北120公里的阿拉斯加最大城安克拉治，據報當時地震的搖晃長達三分鐘。

3. 印尼蘇門答臘，2004年12月26日，規模9.1

就人命損失來說，這場印尼大地震引起的南亞大海嘯極為致命，在南亞及東非14個國家共有22萬7900多人喪生，大約170萬人流離失所。

震央位於蘇門答臘西北端城市班達亞齊的東南方250公里，深度30公里。

兩天之後的28日，位於班達亞齊北方約700多公里的安達曼群島的Baratang島，有一座泥火山噴發，據信與這場地震有關連。

4. 東日本大地震，2011年3月11日，規模9.0

日本警察廳統計，在主震、餘震及後續海嘯中的罹難及失蹤人數超過18000人。

地震引發的巨大海嘯高達40.5公尺，撲進內陸遠達六公里，並且造成日本東北部嚴重受害，不僅機場淹水、道路及鐵路中斷，一座水庫破裂，全倒的房屋超過12萬棟，半倒的更有27萬多棟。

更令人震驚的是，這場海嘯還引發了核電意外，位於海邊的福島第一核電廠的三座核子反應爐停擺。

5. 俄羅斯堪察加半島，1952年11月4日，規模9.0

這場強震造成的海嘯，導致遠在數千公里外夏威夷都受到不少損害，財物損失估計達百萬美元。

有些媒體報導提到，在夏威夷歐胡島的某個海角，海嘯超過了九公尺高，所幸沒有人據報喪生。

中央氣象局官網

至於1999年的921地震，根據中央氣象局測報，是芮氏規模7.3。

本文授權自今周刊，原文見此。

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