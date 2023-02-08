唐玲胃癌4期花逾2百萬 為省錢將做人體實驗！胃癌早期難察覺 8症狀要小心

【撰文・胡肇芳】

藝人唐玲2019年被診斷出罹患胃癌，她積極抗癌，經過8次化療原本情況良好，沒想到去年竟發現癌細胞轉移，已是第4期，她周五(2/3)接受訪問時透露，因為長期接受癌症治療，吃藥吃到肝功能都已經受損。她並表示，醫療費用超過2百萬，元宵節過後要去台大醫院接受人體實驗，「可以省一些醫藥費」。 醫師表示，早期胃癌因為腫瘤還小，症狀常常不明顯，一直到腫瘤愈長愈大，才會開始出現這些不適，或因腫瘤出血而有黑色大便，以及食慾減退及體重下降等症狀，建議養成定期健康檢查，或有一些良性疾病，例如胃部發炎或胃潰瘍等表現時，應該尋求胃腸相關專科醫師釐清病因。

唐玲罹患胃癌，也積極接受治療，不過去年發現癌細胞轉移，已是胃癌第4期，當時內心受到極大衝擊，害怕到一度呼吸困難，自己也在網路上查到這樣的病患生命只剩3至6個月，主治醫師告訴她，「想去天堂還沒有那麼快，還要排隊」，讓她心態轉向正面，不時在臉書分享抗癌歷程及近況。

對於近來的身體狀況，唐玲接受《三立新聞網》訪問時表示，「胃的幽門桿菌一直殺不死，已經吃到第3線的藥，吃到肝功能都已經受損」，在醫生建議下，她選擇去台大醫院接受人體實驗，醫療費用醫院會負擔。

唐玲表示，生病醫療費用已經超過2百萬，也有考慮要賣房，剛好台大醫院有人體研究的治療方式，參加實驗自費幾萬塊就可以。

根據衛福部國健署統計，胃癌在108年國人癌症十大死因死亡率中占第8位，胃癌是胃部細胞發生突變後不斷增殖所形成的腫瘤，其中，以胃黏膜細胞轉變而成的「胃腺癌」最為常見。

不過，早期胃癌因為腫瘤還小，症狀常常不明顯，一直到腫瘤愈長愈大，才會開始出現這些不適，或因腫瘤出血而有黑色大便，以及食慾減退及體重下降等症狀，建議養成定期健康檢查，或有一些良性疾病，例如胃部發炎或胃潰瘍等表現時，應該尋求胃腸相關專科醫師釐清病因。

出現這8個症狀，可能是胃癌

1、胃出血、胃灼熱、胃食道逆流等，以前沒有過。

2、噁心、腹痛、消化不良、吞嚥困難等，持續發作。

3、吃很少卻覺得飽。

4、體重突然減輕、食慾變差。

5、感到嚴重疲累。

6、大便有血，呈現深色或黑色。

7、嘔吐有血但不常見。

8、腹瀉或便祕次數異常、排便習慣改變。

要早期發現，唯一就是定期做胃鏡檢查

中國醫藥大學附設醫院消化醫學中心院長林肇堂表示，要早期發現胃癌，唯一方式就是定期做胃鏡(內視鏡)檢查，早期發現甚至不用開刀，只要做一次內視鏡黏膜下剝離術，就能將早期癌局部切除，治癒率相當高。至於什麼時候要作內視鏡檢查？林肇堂說，千萬不要有症狀才來，而是要定期健檢。

零期或一期，可採內視鏡處理

早期胃癌(零期或第1期)腫瘤體積倍增時間，平均是577天到3462天，也就是大概1年多到10年，可以先觀察變化再決定是否開刀；但如果是進行型胃癌，卻是只要69天到305天，一旦變成晚期胃癌，就會大的非常快。

零期或第1期胃癌是幾乎不用開刀，而是採內視鏡挖掉。內視鏡黏膜下腫瘤切除術，做的時候也不必全身麻醉，就能將早期癌局部切除，治癒率很高。

避免胃癌發生，多吃青菜水果

林肇堂提醒，要避免發生胃癌，多攝取青菜、水果以及維他命C、薑黃素是很有用的，除此之外，就是在還沒發現任何病癥時，定期接受胃鏡檢查，就能夠避免因為疼痛才檢查，卻已經來到晚期的悲歌發生。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

早餐店老闆娘因胃食道逆流就診，結果胃鏡一照竟是第二期胃癌！胃腸肝膽科醫師教你分辨：胃炎vs.胃癌

發現胃癌，一周就走了…今周刊發行人：正面看待癌症，擁有10倍存活率

爺爺胃癌末期、爸爸口腔癌4期…家人罹病讓他多了同理心！中醫師告白：要相信自己，也可以相信醫生

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】