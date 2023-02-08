高雄本洲產業園區7成廢水都靠它！平和10年磨3劍 拼成廢水處理救援王

【撰文‧黃阡阡】

廢水處理廠平和環保，興櫃掛牌後連續兩年營收刷新高紀錄，除了承接重金屬汙染的金屬廠廢水再創佳績外，也是10年前高雄阿公店溪染紅後，扛起本洲產業園區內廢水處理的重要功臣。

走進高雄岡山的平和環保廠內，遭重金屬汙染的各色廢水，經由管線不斷注入槽池，廠內設備也因長年處理廢水而染紅，這個占地不大的小小廠區內，成功接下高雄本洲產業園區約7成廢水處理的重任。

「這些工業廢水按照產業別的不同，分為四大不同類型的水系，我們24小時不間斷地處理！」平和環保總經理黃弘傑強調，平和除了幫客戶處理工業廢水，旗下還有負責載運的自有車隊、廢棄物清除服務，甚至是藥劑的製造與銷售等，全部一手包辦，「我們客戶橫跨金屬、紡織、化學等產業，做到上下游整合的一站式服務，這就是我們的優勢。」

確實近年環保意識抬頭後，廢水處理的商機相當龐大，成立於2006年的平和，過去年營業規模約落在5億元左右，每月約可處理8.5萬噸廢水。2021年受惠金屬加工出口暢旺，平和營業額站上6億元，去年再以6.72億元，接連寫下新高。

握獨門技術 解決客戶痛點

平和的崛起，要從十多年前，高雄阿公店溪遭工業廢水染紅的事件說起。當時，以金屬加工業為主的本洲工業區，規畫初期並未預期金屬業廢水處理困難，後期甚至因設備鏽蝕故障導致處理能力不足，環保署一度開罰7千萬元。

原先就有承攬廢水處理的平和，得知市政府有意招商解決，便積極瞄準這項業務需求。黃弘傑笑說，「一開始需求沒有想像的多，只有四家客戶願意把廢水交給我們處理，經濟規模實在不夠，起步上時在成本面滿劣勢。」

雖然廢水處理量不多，卻給了平和「練兵」機會。黃弘傑解釋，「平和的能力養成比較像土法煉鋼，我們有20人左右的實驗室，都是化學相關背景專業人員，透過客戶交給我們的水質，進行參數與藥劑的調配，最終達到能排放的標準。」

不具名外商化學公司高層透露，工業廢水的有機物濃度，通常是排放標準4到5倍，長年來交給平和有三大關鍵，「首先當然是廢水處理能力優於其他廠商；再來是這些工業廢水每批的濃度不一，平和能非常彈性地處理每批水質；最後，平和在排放口有實質監測，我們每年視察都能做到要求。」

這三大關鍵中，最難克服的其實是每批水質不同，卻都能一一「對症下藥」。

「我們是把同水系的水加在一起，透過藥劑逐步做到降解，幾乎沒有廠商像我這樣處理，」黃弘傑透露，多年來的實驗與經驗，讓平和研發出廢水處理的獨門技術。舉例來說，一流程跑完大概用到十幾種藥劑，目前處理的關鍵藥劑就是自己研發，手握專利，後續則透過經驗來調整不同的參數達到降解。

擴新廠 挑戰逾5成毛利率

除了靠廢水處理的獨門技術逐步累積競爭力，平和的崛起，也和大環境對環保要求更嚴格有關。

10年前，名導齊柏林的紀錄片《看見台灣》上映，也加強各界環保稽核的力度。本洲產業園區內的廠商主動上門，至今有約七成的工業用水交給平和處理；不只如此，目前平和在全台擁有逾60家企業客戶，包括紡織、化學等高汙染產業廢水交給它處理，加上這兩年出口暢旺，平和的業績也水漲船高。

只不過，連創兩年營收新高的平和，去年則遭遇成本上漲等挑戰。平和環保執行長洪銘仁坦言，這兩年原物料及運費等成本持續上漲，但為了保持合作關係，平和決定與客戶共體時艱，自行吸收部分原物料上漲成本；不過，也先告知客戶未來倘若出口減少，處理的水量減少，平和會自行開發客戶，無法特別預留處理量。

洪銘仁會這麼說是因為有高毛利的產業找上門，近期已開始接洽鋁相關廠商，而這類廠商的工業廢水處理雖然相對棘手，但每噸處理費用是既有客戶的3到6倍不等，屬高毛利的新業務。

此外，平和也有擴大營運規模的計畫。除了砸逾五億元興建台南新廠，預計今年第一季投產，業務上不只處理工業廢水，將更進一步做到高濃度廢水回收再利用，初步產能規畫約為每月10萬噸，法人也看好今年毛利率有機會來到50％以上。

由小廠力拚研發，到躋身全台知名工業廢水處理廠的平和，如何不斷放大手握的先行優勢與法規趨勢，交出亮眼業績，有賴持續深耕新技術和新業務。

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