新竹棒球場從「準備上場到被冷凍」20天發生了什麼？盤點4大不合理爭議

【撰文‧陳彥宇】

被指暗藏「大祕寶」的新竹棒球場，從工程開標、選商到施工監造，接連爆出爭議，遭球迷全面「炎上」。但一連串質疑的背後，真相究竟為何？

世界棒球經典賽（WBC）3月即將登台開打，自停賽以來耗時半年改善的新竹棒球場，在去年底美國職棒大聯盟（MLB）專家來台場勘後，一度燃起生機，有望獲選熱身賽場地。未料，今年初卻風雲變色，新上任的高虹安市府團隊以球場缺失過多為由，放棄爭取熱身賽，宣告新竹棒球場持續「冷凍」，不能作任何賽事使用。

竹市府交接前後 球場評價驟變

從專家場勘對舉辦熱身賽抱持樂觀態度，到新市府主動出面喊卡，相隔短短20多天歷經什麼轉折？

時間回到去年12月14日。當時新竹棒球場經過4個月的修正，針對中華職棒工會提出的27項意見，全數改善完成。作為WBC代表的MLB場務專家庫克（Murray Cook）實地到場勘察，也對改善成果給予正面評價，直呼「新竹棒球場是座漂亮的球場，未來前景看好、值得期待。」

根據竹市府發布的新聞稿，庫克在場勘過程中，「確認球場改善及優化項目到位」，對改善小組表達肯定，同時針對細部項目微調提供專業建議，對於WBC熱身賽在新竹棒球場舉辦「表示樂觀」。

然而，當天同樣出席會勘的「準市長」高虹安，卻轉述了截然不同的「庫克觀點」。

她在臉書發文寫道，「庫克一針見血發現到草皮不均勻、紅土草皮養護、後續場地維運、場地規格、工作人員動線、場邊縫隙過大、球員淋浴空間不足⋯⋯等問題。」甚至現場灑水35分鐘後，發現部分區域積水嚴重，有排水不良現象。對於球場的整體改善狀況，高虹安顯然沒有太樂觀。

究竟庫克眼中的新竹棒球場，是否具備在兩個月內修復升級為WBC賽場的潛力，雙方解讀不同。或許，可由第三方現身說法。

據《今周刊》掌握，承辦本屆WBC賽事的悍創運動行銷公司，一直積極爭取新竹棒球場成為熱身賽場地的機會。其實，在庫克團隊去年底結束場勘的兩周內，悍創就將MLB做出的評估報告送到竹市府，並為新竹棒球場規畫「專案期程」，詳列球場整修的時程表。

悍創在評估報告中明列，後續若要進場修復，預計今年1月4日開始，進行為期兩個月的草坪養護工作。「養草」1個月後，2月10日起，可針對MLB提出的待調整項目進行整建，像是內野區壘包重新安裝，強化場內圍牆防護等40多項優化作業，預計花6天時間，2月15日可完成場地整修。到3月4日草坪養護結束，恰好可趕上隔天登場的WBC官方熱身賽。

悍創這份評估報告，對照庫克場勘傳達的樂觀態度，相當程度反映出新竹棒球場改善後，確實具備爭取舉辦WBC熱身賽的可能性。但，就在前後任竹市府團隊交接後，劇情急轉直下。

今年1月5日，甫上任的新市長高虹安大動作召開「新竹球場嚴重問題說明」記者會，公布前一天會同場務人員會勘時，隨機開挖外野草皮土壤，竟然在深度僅10至15公分處表層，分別挖出3公分磚頭、石頭與廢棄電線。

「場務人員向MLB專家詢問，得到『不該在淺層發現這類東西』的答案。」高虹安質疑，球場工程涉嫌偷工減料，要再進一步釐清相關工程程序，是否符合當初契約所記載內容，並主動提交相關證據給新竹地檢署等單位。她並宣布，考量安全問題，竹市府不再爭取舉辦WBC熱身賽。

巧合的是，高虹安率隊隨機挖出廢棄物的那天，恰好就是在悍創評估報告中，建議開始養護草坪、進場啟動改善修復的1月4日。

如今，新竹棒球場不但與WBC無緣，隨著草皮下的廢棄物露出，林智堅市府團隊任內球場工程多次流標，中選廠商劣跡斑斑，經費從3.5億元暴增至11.3億元，以及工程設計與監造角色混淆、未完成驗收就付款等爭議，也跟著被深掘，再度遭放大檢視。

從招標、選商、監造到撥款，本刊盤點，新竹棒球場至少有四大爭議應該釐清。

爭點一：經費變更 合乎《採購法》規定

首先，高虹安曾公開質疑，前市府執意以限制性招標排除其他廠商權益，導致新竹棒球場預算一路從3億膨脹到12億元。但事實是，因對工程採高標準規範，加上又有20個月完工的限制，才會導致廠商投標意願不高，直到第8次招標，才有兩家公司來投標。最後，巨佳營造公司獲得過半出席評委同意，是最有利標而得標。

前市府更多次說明，工程預算並未三級跳，2016年球場整建，即以3.5億元為基礎開標。2017年因體育署交付爭取中職第五隊成立的任務，以及興建地下停車場，因此將經費調整成8.25億元，作為後續工程發包招標金額。

2018年4月至12月，球場工程歷經7次流標，直到第8次才決標；而在發包後，加入外野結構補強、外野大螢幕、夜間照明等項目，因此進行契約變更，經費再調整至11.3億元。變更經費並未超過總經費之5成，合乎《採購法》規定。

爭點二：監造商自我監督 合法但不一定合理

第二大爭點，有關新竹棒球場工程專案管理（PCM ，即代表業主監督工程設計、施工等業務）與監造併案發包給艾奕康公司負責，高虹安曾引用監察院查核報告，質疑同一廠商角色混淆，導致監造責任不彰；國民黨立委林為洲也跳出來抨擊「形同自己監督自己」。

然而，依據《政府採購法》所訂定的《機關委託技術服務廠商評選及計費辦法》，當中第九條規定，機關得視工程性質及實際需要，將PCM與監造服務「一併委託辦理」。一名熟悉工程業務的台北市政府官員也直言，「類似狀況其實很常見，且有法源依據。」

民進黨新竹市議員劉康彥就舉例，台北市前市長柯文哲任內的「廣慈博愛園區」、「環南市場改建附屬立體停車場新建工程」、「北投市場整修統包工程」等多個案件，都是PCM與監造由同一廠商執行。

只不過，「合法但不一定合理！」該位不具名北市官員直言，PCM與監造委託辦理，機關專業度要非常足夠。畢竟，PCM與監造權責、負責業務不同，一旦機關專業度不足，「容易像新竹棒球場出現工程缺失，挨轟監造密度不夠。」

爭點三：營建商紀錄不良 未列黑名單 有資格投標

第三大爭點，承包新竹球場營造工程的巨佳營造公司，被揪出曾因違反《職業安全衛生法》等規定，遭職安署、地方政府合計開罰四十次。外界質疑有不良紀錄，為何仍能拿下政府標案。但事實上，只要未違反《政府採購法》第一○一條相關規定，被列入政府採購公報黑名單，任何廠商都有投標資格。

爭點四：未通過驗收就撥款 契約範本明列估驗機制

至於竹市府遭抨擊放水，球場未通過驗收就撥款給廠商。該名北市官員則認為，由行政院公共工程委員會提供給各機關的範本中，《一般工程契約範本》及《統包工程範本》第五條皆有「估驗機制」，也就是工程進行到一定程度時，廠商就已施工部分，待業主驗收後支付部分款項，「同樣合法合規。」

如今，新竹棒球場啟用遙遙無期，市長高虹安近日宣布將改制既有球場改善小組，進行全面體檢。據了解，這個新的體檢小組，有別於前市府只找中職及球員等專家，將擴大參與者，納入土木工程、運動科學、運動場館管理專業，以及法制專業等學者。針對從去年7月25日以來，由球場改善小組及工務處等單位盤點，累積至今的152項缺失，全面重新體檢。初版規章已擬定，正在做最後確認。

「改善工程目前暫停施工，也因為要確定缺失違約程度，暫未訂出驗收時間。」竹市府發言人施淑婷解釋。對於是否大規模開挖球場，她透露，負責經營新竹棒球場的龍來公司尊重市府決策，「會交給體檢小組來討論。」

斥資近12億元重建的新竹棒球場，本該是助益台灣重新擦亮「國球」招牌的工程，如今沾上政治紛擾，剪不斷、理還亂，球迷只盼盡快找出錯誤環節、痛定思痛，還給球員能好好揮灑實力的空間。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1364期)

延伸閱讀》

買200張台泥套牢認賠，錯過隨後噴發行情領悟：「寧可太晚買」追高更能賺錢，他12年把5千萬翻10億

她不煮飯、洗衣、整理房間，孩子房子車子也都我養！寵妻魔人棄24年婚姻：我就是太呵護，才造成老婆懶惰跟無能

ESG 趨勢下最搶手的新興職位！想成為永續管理師，你要有哪些本事？