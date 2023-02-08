43年前曾搶劫運鈔車、狙擊運鈔員？龍邦背後影武者朱國榮 渡台翻身殯葬大亨

【撰文‧今周刊編輯團隊】

再過一個多月，2023年第一場上市公司經營權決戰戲碼料將上演，泰山公司日前發布重大訊息，定於3月16日舉行股東臨時會全面改選董監事，總計龍邦目前掌握高達52.49％泰山股權，泰山公司派可掌握持股約15~20％，以目前股權結構來看，今年3月的決戰，泰山經營權有可能正式變天。

經營權的攻防，本來就是股權多寡的較量。市場派的這一端，被認為是龍邦國際「背後實際影武者」、一般以「國寶集團總裁」稱之的朱國榮，則成了公司派以公司治理之名強力反擊龍邦的核心攻擊目標。

「朱國榮一直說他不是（龍邦）實際負責人。」2月2日泰山舉行記者會，公司代表律師周武榮痛批，朱國榮涉及5大刑事案件，審判過程中，朱常以「不是公司負責人」為辯詞，「但法院每一個案件（判決）都說他就是實際控制人……。」

這樣一位「無產大亨」，除了目前掌控股東人數約1萬5千人的龍邦國際，接下來更可能牽動泰山，以及泰山目前超過5萬名股東的命運與權益。那麼，他究竟是如何一步一步拿下多家公司經營權，其作風與手段為何屢見爭議？

媒體曾報導，年屆70的朱國榮本名朱子昭，中國廣東人，27歲時在澳門犯下結夥搶劫運鈔車案，並造成運鈔員傷亡。本刊透過龍邦國際查證，龍邦表示「不便針對個人問題回覆」。不過，這段過程仍被泰山公司派拿來大作文章，此前曾刊登廣告指朱國榮是「官方認證的搶匪……，冷血狙擊運鈔員」等，而朱國榮或龍邦均未對廣告中的此節內容回應。

據聞，朱國榮在輾轉來台後，於1994年，開始從事不良債券生意，專挑低成本、高風險、高報酬標的，手上也陸續擁有多家事業體，不只是《新新聞》雜誌大股東，也經營殯葬服務業。

「他要掌控一家公司，往往就會用高槓桿的手段……，當然，也伴隨著高風險。」一位業內人士形容朱國榮作風。

在業內人士看來，融資買股只是朱國榮以高槓桿手段掌控經營權的作法之一，「掌握公司後，他往往也會以高質押的方式取得資金，或介入下一家經營權。」「其實他是很懂得法律、很精準，很務實的香港人。」曾與朱國榮交手的某公司派成員說。

「他都是找有錢的公司，一旦知道公司內部股東有財務壓力想賣股票，就會想辦法出手……。」一位曾與朱國榮交手的前國寶人壽股東，透露朱國榮掌握關鍵人物的「巧妙手法」之一，「他會先付一點訂金，表達有意接手這位董事的手中股權，但必須簽訂合約，要求對方在此後先自行放棄在董事會中行使董事權力，等到關鍵時刻到了，朱國榮再付給對方完整股款，拿下持股。」

在公開資料上「看不見的負責人」，不見得就是「永遠不必負責的負責人」，只是，兩者之間的等號，必須用更大的力氣才能刻劃。

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