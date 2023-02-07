4張千萬發票「這天」前快領...靠「兌獎APP」盜領獎金 國稅局曝暗黑手法

【文．黃明惠】

對發票有沒有中獎，已成不少民眾日常的小確幸。 財政部賦稅署提醒，111年9-10月中獎發票領獎期限只到112年3月6日，其中4張千萬大獎還沒有人去領取。

財政部指出，9、10月期未領的特別獎（1000萬元）發票4張，為高雄市岡山區統一超商程香門市開出的48元購買可口可樂、雪碧發票；消費金額落在百元的有2張，包含由新北市三重區三和路摩斯漢堡開出的105元發票，以及桃園市觀音區萊爾富桃縣觀音店開出的125元菸品發票。還有在台南市東區崇明路「名宇有限公司」購買醫材特黴素抗生素骨水泥，共花金額1萬4800元。

賦稅署呼籲，民眾可下載財政部統一發票兌獎APP，申請或綁定手機條碼，透過該兌獎APP將各式載具完成歸戶及至財政部電子發票整合服務平台設定領獎帳戶，中獎時直接使用該兌獎APP即時領獎，獎金絕不會漏接。此外，公用事業帳單也可以使用行動支付繳納並綁定手機條碼儲存發票，中獎時亦可透過統一發票兌獎APP即時領獎。

▲111年9-10月期特別獎未兌領清冊。（圖／財政部提供）

200、1000元最常被盜領 全因中獎人「太嗨」

台北國稅局網站指出，近期「中獎發票盜領」事件頻傳，犯案人員並非同一人，但作案手法如出一轍；盜領者通常是在網路上看到得獎發票後，透過「統一發票兌獎APP」兌領獎金，被盜領的獎金多為200與1000元。

國稅局稽核人員表示，盜領中獎發票事件幾乎每期都有，原因大多是得獎者高興拍照將中獎發票PO上網，因此遭到有心人盜領，呼籲民眾中獎後盡量冷靜、低調，以免惹上麻煩。

台北市國稅局進一步舉例說明，有意盜領獎金A君會在社群搜尋其他民眾上傳的中獎發票證明聯照片，以手機使用兌獎APP掃描該照片上之QR CODE進行兌獎，接著設定B君帳戶為自動領獎帳戶，因其不法手段致財政部兌獎系統陷於錯誤，而誤以B君為中獎發票持有人，將中獎獎金匯入B君帳戶內，盜領者再自該帳戶取得獎金。

另外，因為這款兌獎程式多支付5、6獎，因此遭盜領的獎金因此多以200元或1000元為主。

雲端發票該如何保存？紙本掃描後還要留嗎？

今周刊過去曾報導，雲端發票是國稅局於108年所研發出的APP，主要是針對1000元以下的獎項，掃描紙本QR Code或者請店家直接存入載具中，就會轉換成雲端發票自動兌獎，若中獎後，獎金會直接匯到民眾的指定帳戶裡頭，提供兌獎時的便利性，無須一張一張兌獎，甚至前往指定地點領取獎金。

不過，若是民眾將發票QR Code公開，就有可能提高被人掃描盜領的風險；又或者，商家結帳時有印出「紙本」發票（無論傳統發票或是電子發票），中獎時，有可能需要憑商家印出的「正本」紙本發票才能兌領獎。

提醒民眾，若是領取任何紙本發票都要記得妥善保留，萬一遺失、毀損等，將有可能導致無法領獎。

本文授權自今周刊，原文見此。

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