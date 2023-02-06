用飛彈打中國氣球 美國太小題大作？間諜氣球5QA告訴你：為何陸不用衛星

【撰文・林依榕】

中國偵查用高空氣球挑起美國敏感神經，美方2/4以飛彈擊落後，隨即展開殘骸回收行動並從中得取許多數據資料，總統拜登大讚軍方行動成功，卻也因此惹火中國，怒批美國發射飛彈「反應過度」。 此舉也讓外界好奇，為何美國要「小題大作」的用飛彈射氣球？又為何明明有衛星，中國卻要使用「間諜氣球」？

綜合《紐約時報》、《路透》、《美聯社》報導，中國近日偵查用高空氣球飄進美國領土上空，美方在美東時間2/4派出2架F-22戰鬥機，發射飛彈擊落氣球，只見原本圓滾滾的巨大白色氣球瞬間消風，像一張衛生紙般墜落於海面。

美國海軍及海岸警衛隊，目前正在大西洋領海內展開殘骸回收工作，據官員表示，這顆「間諜氣球」墜落在位於南卡羅來納州海岸47英尺深「相對較淺」的水域，回收工作並不困難。

Feels like choice of AIM-9X missile was a clear message to China, given Biden administration already approved AIM-9X sales to Taiwan. Incredible for an IR missile to do that given balloon's lack of heat signature. https://t.co/OsfsOQl28i — Broken Hero on Last Chance Drive🐀🇺🇦🌁🇨🇦🇹🇼🚀 (@accidentalflyer) 2023年2月5日

不過這顆來自中國的氣球，似乎裝載了太陽能電池板、控制面板和降落傘系統，航太工程師湯普森（Bennie Thompson）說明，氣球的射程非常遠，一旦回收完畢後，美國就可從中蒐集到許多訊息，懷疑當初中國發射「間諜氣球」，目的是為了搜集大量數據，以便用於未來的應用進行分析。

美國總統拜登台灣時間2/5凌晨4時40分受訪時，讚許軍方保衛國土的行動，「他們成功將氣球擊落，我要誇獎做到這點的飛行員。」

氣球被擊落後，中國外交部立即發表聲明，指責美國用武力襲擊民用氣球，並強調該氣球會飛進美國領土「完全是意外」，但美方明顯反應過度、嚴重違反國際慣例。中國表示，會堅決維護有關企業的正當權益，同時也會保留進一步必要反應的權利。

飛彈打氣球太「小題大作」？專家：事情沒你想得簡單

為什麼美國要用飛彈打氣球，而不是用飛機的機砲攻擊就好？《富比士》（Forbes）報導，其實想要擊落中國的間諜氣球，比你想像的還要難很多。

因為這顆進入平流層內的氣球，長度達27.4公尺相當於3輛巴士，內部填充大量氦氣，整顆氣球採用高度彈性的乳膠或其他物質製成，厚度只有三明治那般厚，因此進入平流層內外壓力差較小，並不如一般民眾想像，只要戳破個洞它就會爆開掉落；相反的，就算對它發射機關槍，頂多就是表皮破幾個洞，氣球依然保有足夠的氦氣在天空中飄移。

中國放著衛星不用，要用氣球？ 5QA讓你知，它比衛星好用

China claims right to retaliate after U.S. shoots down spy balloon: “seriously violates international convention” pic.twitter.com/VGGZMY810N — Daily Loud (@DailyLoud) 2023年2月5日

綜合《衛報》、《華盛頓郵報》與《天空新聞》報導，所謂「間諜氣球」在灌滿氦氣的狀態下，隨氣流飄浮在特定區域上空，且通常氣球下方會懸掛一台相機、攝影機，甚至設備中還能包含雷達和太陽能發電。

以這次間諜氣球約40立方公尺的尺寸來看，從地面直接升空後，可以飛到近2.4萬公尺至4.5萬公尺的「近太空」區域，不僅比一般客機1.2萬公尺高很多，在空中還能夠利用氣流、加壓氣囊，進行飛行及轉向。

而「間諜氣球」於1860年代美國內戰期間、第一次世界大戰，都曾使用過它。到了1950年，美國空軍首度大規模使用高空氣球，成功拍攝到當時蘇聯140萬平方英里的領土。

你可能會好奇，現代已經發明出衛星，為何還要使用氣球？英國國安分析師克拉克（Michael Clarke）表示，比起發射一顆衛星進太空要斥資數億美元，氣球相對衛星便宜、容易回收；加上氣球可以長時間待在同一個區域，可是衛星卻因為地球自轉的緣故，需要3～5顆衛星才能持續監測一個地點。

克拉克認為，即便現今衛星技術相當發達，包含英國在內的各個國家，都在鑽研開發與氣球相關的間諜技術，未來氣球仍會被廣泛使用。

本文授權自今周刊，原文見此。

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