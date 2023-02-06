周休3日工作效率更好？實驗證明：公司營收增、員工樂歪 美國馬里蘭州鼓勵實施

【撰文・林信男】

上班天數多、工時長，成效必然好？答案很可能是否定的。 由非營利組織4 Day Week Global、英國劍橋大學、都柏林大學，以及美國波士頓學院共同合作的一項研究顯示，採取「周休3日」，不僅未對企業營運，造成負面影響，還有助帶動營收增加，員工身心狀態，也獲得明顯改善，且有高達97%的實驗參與者，希望繼續維持「周休3日」制度。

美國和歐洲，共計33家公司、超過900名員工，參與這項為期半年（2022年4月至10月）的實驗，證明「領取100%薪資、花80%工時、創造100%生產力」的「100-80-100模式」，是可行的。

一如預期，該實驗大受員工歡迎，半年的「周休3日」體驗，獲得9.1分（滿分10分）好評。

「周休3日」助紓壓 企業營收年增3成8

根據參與研究的員工自評，他們認為，「周休3日」有助減輕壓力，出現疲勞、失眠、倦怠等現象的頻率較低，身心健康狀況，都有所改善。

值得注意的是，不只員工，參與本次實驗的企業領導人，也對「周休3日」，表達認同態度。平均來看，實驗期間的企業營收，增加了8%，若與2021年同期相比，年增幅則為38%。

參與該研究的眾籌平台Kickstarter首席策略長喬恩‧利蘭（Jon Leland）表示，對勞資雙方而言，這項實驗創造了「真正的雙贏」，「每周工作4天，對我們的業務、員工，都是很大的變革。但，員工在工作時，變得更專注、投入、敬業，讓公司用優於以往的表現，達成目標。」

由4 Day Week Global數據可得知，多數參加實驗的員工，在工作上，並未出現任何不安全感，也沒利用「周休3日」的空閒時間兼差；相反地，員工們把多出來的休息時間，用於從事休閒活動或處理家務，甚至有人去動物收容所當志工。

試過就「回不去了」 須大幅加薪才能讓員工回歸周休2日

對這些上班族來說，一旦嘗試過「周休3日」，就「回不去了」，因為這些多出來的空閒時間，彌足珍貴。

有42%的受試者稱，必須加薪26%至50%，他們才願意回歸周休2日制度；另有13%的受試者強調，公司無力負擔讓他們願意重返周休2日的加薪金額。

而上述實驗結果，也讓美國馬里蘭州部分民意代表認為，「周休3日」是個值得推行的方案。

馬里蘭州眾議員沃恩‧斯圖特（Vaughn Stewart），有意透過立法，對願意讓員工「周休3日」的企業，提供州稅抵減優惠。

「我認為，這個想法（周休3日）聽起來雖然激進、帶有烏托邦色彩，卻為雇主和勞工，提供了雙贏的可能性。」斯圖特說。

人才競爭日益激烈 大企業減少工時可望成趨勢

該法案將在本月舉行聽證會，斯圖特強調，「周休3日」制度，不可能在一夜之間通過、實施，「但我想，現在是進行相關對話的時候了。」

「（新冠肺炎）疫情讓我們體認到，看待工作的方式，絕非一成不變，而是身為公民的我們，可以改變的事情。」斯圖特說。

疫情大流行發生後，企業已開始針對工作模式，進行反思，在人才競爭日益激烈的情況下，4 Day Week Global執行長歐康諾（Joe O'Connor）預期，未來會有更多大公司，採取「周休3日」制度。

本文授權自今周刊，原文見此。

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