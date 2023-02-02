她連女兒人生一起規劃！紅包+股利定期定額0056、40萬7年滾出130萬

【撰文 彭蕙珍】

曾在大學擔任大學助理教授的江季芸，2015年替自己規劃退休投資計劃時，同步幫女兒理財。那一年女兒7歲，她將女兒出生以來替她存下來的資金，總共40萬投入股市，7年滾出130萬。

女兒每年約有6萬多股息，3年前她將股息和女兒的紅包以及每年存下的零用錢，以每月6000元定期定額投資0056。她期許在女兒大學畢業時，靠著在股市波段操作，滾出200萬的研究所留學學費或是購屋頭期款，或是建立每年發放20萬股利的被動收入。

江季芸幫女兒理財的想法受到兩件事影響。一是生小孩前，一回她看到談話性節目中一位女星提及大學同學畢業後就有200萬買房資金，這筆錢是同學的媽媽從小幫她將紅包存下來、拿去投資而來。

女明星當晚問媽媽：「從小到大妳都說要幫我把紅包存起來，現在還給我。」媽媽說：「傻孩子，妳的紅包都拿去繳生活費、教育費了，那裡還有剩。」讓她感到憤恨不平。

「那時我就想，如果以後我有小孩，發生一樣的事，小孩會不會怨我？如果我有小孩，一定會把這些錢存起來，免得他長大後向我抱怨。」

二是，江季芸在替自己做退休規劃時，擔心女兒的經濟會影響到她，「很多社會新聞不都是說，父母或是外公、外婆，老了還要工作，就是為了照顧子女或是孫兒。」

她強調：「我必須連同女兒的投資計劃一併進行，否則也可能面臨相同的困境。」她將女兒的定存解約、基金贖回，取得40萬資金，再帶女兒去開證券戶，一起踏上投資股市的旅程。

幫女兒存下紅包 不當過路財神

其實，女兒的40萬資金，大多來自出生時的彌月金，以及從小到大的紅包。身為母親，江季芸了解，要將女兒的紅包存起來、交給她，這件事並不容易。

「雖然我曾想過，等我有小孩，必須要將她的紅包錢好好做個妥善規劃。但是，等我當了媽媽後，看到紅包開始能懂得那種心情，這些紅包都是我包出去的回禮。」她坦言：「根本這些紅包都是我的錢，我心裡也會很掙扎。」

「過年紅包要全都給小朋友嗎？小朋友不會投資理財，全給會花光；如果爸媽都拿走，小孩會埋怨，自己只是過路財神。」

她表示，每個家庭有各自的難處，也有經濟上的考量，最好能和小朋友講清楚，這些錢確實是父母包出去、換回來的，讓他們知道只能得到其中的一部分，其他會拿去做其他用途。

她說明：「東方人都覺得和小孩談錢很傷感情，應該要開誠佈公的和小孩說清楚，不要造成彼此心中的不愉快。」

教小孩如何理財 零用錢做好規劃

江季芸建議，可以將小孩紅包的50%用來當教育基金或保險費，如果子女已經培養正確的金錢觀時，就能把50%讓他自由運用。她強調：「我講的不是標準，因為每個家庭的情況都不一樣。」

此外，交給小孩的部分，並不是讓小孩拿去花掉，而是要教他理財，「可以告訴小孩，30%是零用錢，40%儲蓄、30%是願望清單。」願望清單指的是將這筆錢存下來，購買想要的物品，如電腦、遊戲機等。

江季芸的做法是20%交給女兒，「若她在這一年有想要買的物品，就用自己的錢支付。」80%拿來投資理財。

人生是雪球 愈滾愈大

除了幫女兒做波段投資，也會長期投資。後者強調的是安全、穩健，不是獲利多少，「我會選10年、20年後還在的投資標的，每年還要有現金流到口袋，就是要有配發股息的，所以就買ETF。」她選擇0056。

「若是小朋友的紅包不多，能投資的金額不到1萬，ETF是很好入手的方法，可以買零股，如6000元，買一股30元的ETF可以買到200股；選每年有5%股利的，一年可以配300元股利；300元明年可以再去買10股，這就是複利。」

巴菲特說：「人生是一顆雪球，重要的是，你要找到非常濕的雪，和一個非常長的山坡，慢慢的去滾。」小雪球在翻滾過程中持續不斷附著雪花，最後就會愈滾愈大。

為什麼選0056？江季芸說明：「ETF的手續費很低，用6000元買進的手續費是20元；基金的手續費和管理費都太貴；保險不算是理財，是父母本來會有的額外支出；股票的風險太大，單一個股放10~20年的風險太大。」

寒暑假理財法 複利創造效益

江季芸指出，在幫小孩投資時，要告訴他們，投資的目的是什麼？「投資無非是要讓生活多一份保障，並且多一份收入來源。」

在幫小孩紅包理財時，要教他們平時要如何儲蓄和投資。以她來說，會教導女兒將每月零用錢的10%存下來，再利用上學期、下學期理財。做法是：

1.每年上學期9月到隔年2月寒假。每個月零用錢存下10%，半年也存了一小筆錢，加上將過年拿到的紅包，買ETF的零股。 2. 3月到8月暑假，半年了，又存到一筆錢，再換算可以買多少零股。

「是不是一年可以有定期不定額投資兩次？不要小看這筆錢，現在小三到小六，4年、國中3年、高中3年、大學4年，總共有14年時間可以投資，一年2次，就有28次。」

她強調：「小朋友的劣勢是錢少、優勢是時間長，能夠透過時間去發揮複利。」透過這紅包及零用錢理財，當小孩大學畢業後，就能有一桶金，讓她自由運用來創業、深造，或是買房。

本文授權自今周刊，原文見此。

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