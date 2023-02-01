一旦征服台 就能封殺日經濟！前白宮高官：各國力挺台灣其來有自

【撰文・劉煥彥】

台灣在國際社會的能見度愈來愈高，不僅美國國會參眾議員及智庫來訪絡繹於途，歐洲各國國會議員訪台也是一團接一團，日本自民黨的訪團更是沒有停過。 旅法台灣律師詹文睿（Nicolas Chan）應邀參加法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在法國總統府舉辦的「農曆新年晚會」，他說「聽到台灣、聽到律師，馬克宏總統眼睛一亮」，緊握他原本要放開的手，和他說「太棒了，詹律師，請把電動車和半導體帶來法國」。 台灣明明當國際孤兒很久了，為何現在國際社會對寶島重視度持續升溫？ 過年前訪台的前美國副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）指出，因為各國愈來愈認識到，如果中國武力犯台，不只影響台灣海峽穩定、破壞台灣安全，更影響到日本等東亞國家的安全，最終影響到全世界。 換句話說，各國無法坐視台海情勢改變，對台灣關心度更高，也使台灣在國際上友人愈來愈多。

過年前三周 已有德國國會、立陶宛國會、華府智庫及美國參議員訪台

根據總統府官網，在2023年農曆新年前的大約三個星期，總統蔡英文接見的外國非邦交國的訪台團體，就有「德國國會自民黨國防、外交與人權委員會高階國會議員訪團」、華府智庫「2049計畫研究所」訪問團、「立陶宛國會國安及國防事務議員訪問團」，以及「美國聯邦參議員楊恩訪問團」等。

新當選捷克總統的帕維爾（Petr Pavel），在勝選後率先連絡的兩個外國國家元首，就是烏克蘭總統澤倫斯基，與我國總統蔡英文。他在台灣時間昨（30）日傍晚，與蔡英文通電話。

根據總統府臉書，帕維爾表示，台灣是可以信賴的夥伴，捷克堅定站在民主體制的同一邊，支持台灣維持具有活力的民主制度，不受威權主義脅迫，也提到將加強與台灣發展各方面合作關係，盼未來能與蔡總統會面。

國際政治講求現實利益，且從美國、日本、德國、捷克到立陶宛，全都是跟台灣沒有正式外交關係的國家，為何它們對台灣這麼重視？

過年前訪台的前美國副國家安全顧問博明的一席話，或許提出了最佳解答。

「會鐵腕對付本國人民的獨裁體制，對外胃口不會只限台灣」

本月12日博明在國立政治大學「指南政策論壇」與前參謀總長李喜明對談時，做了下列闡述。

「如果你去看中國軍方的準則，關於中國兼併台灣的好處，裡面有提到下一步是什麼。」

「解放軍的手冊上寫說，『一旦我們征服台灣，就有能力透過禁運及封鎖，讓日本的經濟停擺（shut down）！』」

「各國開始意識到，會以鐵腕對付本國人民的全面獨裁體制，對外的胃口不會只限於台灣，日本對這方面的意識就非常高。」

「日本副首相就曾說過（麻生太郎2021年7月的公開發言），如果台灣被攻擊，就是對日本的生存威脅，所以日本會出手，加入保衛台灣的行列。」

博明表示，這也是為什麼不少歐洲國家的訪問團來台灣，表達類似上述支持台灣的立場，「對於（保衛台灣）決心的討論，在很多地方都開始出現，而且態度是支持台灣的」。

「中國也是聯合國安理會成員，若中國像俄國一樣冒進，日本怎麼辦？」

熟悉美中關係的日本權威總經及產業研究機構、野村總合研究所首席經濟學家辜朝明，2022年接受《今周刊》專訪時表示，近幾年愈來愈多日本人關心台海安全，特別是在俄羅斯入侵烏克蘭後，日本對台灣關心度急遽升高，部分是因為擔心日本是否成為下個被侵略的對象。

在不少日本人眼中，俄羅斯、北韓及中國，都是不太友善的鄰國。

他說明，日本戰後憲法第九條有個不成文的意涵，就是日本之所以不能再變成軍事強權，在於聯合國、美國及其他國家會負責維持世界和平，所以日本不需要建立軍事力量。

問題是，俄羅斯入侵烏克蘭，粉碎了日本人對這個體制的認知，因為俄羅斯身為聯合國安全理事會成員國，竟公然入侵另一個主權鄰國，而聯合國對俄國行徑毫無制裁能力。

「所以，愈來愈多日本人認為，我們一定要站出來保衛自己。」

「台灣在這之中的關係是，中國同樣是聯合國安理會成員國，也支持俄羅斯。如果中國做出（像俄國一樣的行為），那日本還能仰賴聯合國體制嗎？」

若中國控制台灣 日本未來只能看北京臉色

辜朝明指出，日本海運線必須經過台灣附近，原油等眾多原物料都要從日本南邊運來，如果這些地方被中國控制，未來日本就只能看北京的臉色。

更不用說，日本許多西南離島距離台灣非常近。若台海情勢生變，這些日本離島勢必會被影響。

黃欽勇：若台灣有事 日韓都會有大麻煩

電子時報社長黃欽勇日前則撰文指出，若台灣有事，絕對不只日本有事，而是整個東北亞都有大麻煩。

「日本與台灣近在咫尺，甚至有人認為為防止美軍利用琉球基地，中國可能比照珍珠港事件突襲沖繩，那麼在韓半島上美軍基地會按兵不動嗎？如果緊接台灣之後，日本、南韓也垮了，美國還能領導世界嗎？」

「更關鍵的是，如果發生戰爭，世界如何因應。台灣不僅有半導體，背後的ICT產業供應鏈失調，鄰近的日本、南韓將首當其衝。」

「至今為止，南韓不敢有太積極動作，但一定很清楚，一旦台海掀起巨浪，南韓無可避免地會捲入大戰中。」

「國際貿易失序下，南韓半導體無法出口，市場大規模退潮，而南韓巨額外債的財政弱點，也將成為拖垮南韓經濟的關鍵。日本呢，當然也在同一陣線上。」

「台灣這個小島成為全球和平與供應鏈穩定發展的關鍵，十足的定錨效應，我們對這件事有多少理解呢？」

本文授權自今周刊，原文見此。

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