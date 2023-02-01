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去創業我支持妳…林敏雄給塊地讓她操刀！800億豪宅銷售大將揭人生轉折路

聯合新聞網／ 今周刊
攝影／劉咸昌
攝影／劉咸昌

【撰文‧黃阡阡】

肩扛台北市第一豪宅的銷售重任後，元利建設副總經理吳麗謹選在新北市三重創業推案，這個「豪宅銷售大將」的人生轉折背後，竟是源自林敏雄的全力支持與多年來的建議⋯⋯

「麗謹，妳可以去創業啊，我支持妳！」全聯實業暨元利建設董事長林敏雄口中的吳麗謹，不僅是跟著林敏雄工作27年的大將，更是肩負元利旗下總銷逾八百億元、兩大指標豪宅「One Park Taipei元利信義聯勤」、「和平大苑」銷售的重要人物。而這位「豪宅銷售主將」，去年又多了新身分——樂樺建設執行長。

採訪這天來到新北市三重仁義重劃區的「元利樂樺」接待中心，這是元利建設副總經理吳麗謹創業後第一個案子，她回想創業機緣，笑說，「其實我根本沒有企圖心，也覺得原本在元利的工作已經夠忙碌、夠有趣了。」

原來，林敏雄看好她在開發與業務上的能力，這十年來有意、無意地鼓勵吳麗謹創業，但每每談到這個話題，她總以工作繁忙來推託。

沒想到房地產市場需求的改變，讓吳麗謹的創業種子愈發旺盛。這幾年由自住、首購等買盤撐場，二、三十坪的小宅成為推案主流，快速周轉變成市場主旋律，深耕房地產40年的林敏雄在接連打造指標豪宅案後，對於推案品質更加堅持，不過礙於市場以小坪數的住宅為主力，他又心繫集團也要提供年輕世代精緻好宅，林敏雄便轉念，「有品味、具質感的一般住宅案，交給麗謹試看看！」

業界一流團隊 雕琢質感好宅

「老闆不只是說說，這項任務交辦下來，我就盡力去做，當作一項挑戰。大約在2021年，樂樺建設這個新品牌就這麼誕生了！」林敏雄得知吳麗謹終於燃起創業意願，二話不說把元利手握的三重仁義重劃區土地拿出來合建，也讓手上還沒有土地的吳麗謹打了一劑強心針。

元利以地主角色參與合建，由吳麗謹主導的樂樺建設規畫，全案再交由新聯陽銷售，2022年推出樂樺建設的第一個建案「元利樂樺」。

推案過程中，林敏雄從不過問，他只有一個條件——新建案要承襲元利建設的精品住宅血統，維護好建案的品質，其餘細節規畫全部交給吳麗謹作主。

「要我定義的話，我希望能把我女性的特質融合在建案中。」一頭浪漫捲髮的吳麗謹，希望自己的建設公司要有特色，「雖然不是豪宅，但要是一間高細膩度的精緻好宅，兼具優雅、品味於一身的高質感品牌。」

土地已有林敏雄的支持，規畫上，吳麗謹從過往強大的人脈中，找來操刀過「華固天鑄」、「台北之星Diamond Towers」的建築師簡俊卿，公設則由飯店「華泰瑞苑」、「晶泉丰旅」的設計師黃嚴仕負責，直接把台北市豪宅團隊帶到三重，專門為元利樂樺量身打造具有豪宅細節的住宅建案。

吳麗謹出馬邀請，這些業界的一時之選都二話不說答應，更罕見地在有限的預算裡，以豪宅的品質規畫一般住宅案。舉例來說，讓客戶買2至3房的住宅案，就能享有豪宅的挑高門廳。

吳麗謹強調，「這都是打造台北市豪宅的一流團隊，但在一般住宅案上更能凸顯他們的實力，讓元利樂樺在規畫上具有超高坪效，同樣坪數，住戶使用的空間能最大化，幾乎沒有空間浪費。」

自行發包鋼筋 價格品質兼顧

有了豪宅團隊的撐腰，營造成本卻成為一大難題。

2022年推案的最大挑戰，莫過於工程材料不斷上漲。吳麗謹坦言，營建成本幾乎比過去上漲50％，營造廠商也難掌握價格，最後為兼顧成本、品質、風控三者，她將風險最難控制、占營造成本最大宗的鋼筋與混凝土兩大原物料一肩扛起、自行發包。

「這在同業看來，是相當大膽的決策！」吳麗謹不諱言，原物料發包考驗對市場的敏銳，成敗幾乎在一線之間，但如果最終價格掌握在自己手上，品質也能同步兼顧，值得一試。

當原物料不斷上漲，吳麗謹決定不追高，反而回頭跟團隊要了最後發包的期限，她綜合業界說法，等待反轉時機，在去年11月以每噸約兩萬元的價格下訂，相較每噸一度飆破2.5萬元的鋼筋售價，成功將原物料價格鎖在波段低點，至今她依舊時刻盯緊工程環節，不容出現一絲錯誤。

「在我看來，她會創業就是時機成熟、水到渠成。」華固建設總經理洪嘉昇觀察，吳麗謹具有土地開發的實力，加上林敏雄願意支持，「未來建案開發不是問題。」

總銷20億元的元利樂樺，可售戶數約82戶，目前已銷售7成，每坪均價落在6字頭，無論在銷售狀況與平均單價上都超越區域建案，最快在2025年完工。

回想創業機緣，吳麗謹感激林敏雄的相挺與肯定，但也強調創業後直面任何挑戰，要有自己解決的能力，面對快速變化的市場，她坦言壓力不小，「但最壞的狀況都有預想過，那麼就好好做，做出不一樣的品質。」

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