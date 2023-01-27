台灣擺脫「垃圾島」花數十年努力 外媒：世界名曲變垃圾車配樂全因這2人？

【撰文・黃明惠】

在台灣只要聽到世界名曲〈少女的祈禱〉、〈給愛麗絲〉，大家都會乖乖把家中垃圾拿出來丟，你有想過為什麼嗎？英國《衛報》特別撰文報導有關台灣的「垃圾車文化」，介紹台灣因為長年實施「垃圾不落地」，因此讓街道相對變得乾淨衛生，更指出台灣回收率高達55％，是全世界回收率最高的國家之一。

至於為什麼垃圾車會撥放〈少女的祈禱〉、〈給愛麗絲〉，《衛報》追查原因，發現說法其實各有不同；有一說是這些音樂為1960年代台灣從日本進口垃圾車時，車輛的原廠設定；另一說法則是認為車輛來源為德國，所以才會放上德國作曲家貝多芬創作的世界名曲〈給愛麗絲〉。

英國《衛報》報導，台灣透過數十年努力，從「垃圾之島」搖身成為世界上最好的家庭垃圾管理者之一，其中一部分成果，全是因為採用「垃圾不落地」政策，而這種蒐集垃圾的方式，與國外設立「移動式垃圾桶」完全不同。

無論在台灣哪個地方，只要時間一到、每週有5天都會聽到一陣古典樂，一輛車子響起〈給愛麗絲〉或是〈少女的祈禱〉，這時候人們就會驚覺「我必須把垃圾拿出來倒」，接著民眾就會熟練的將垃圾袋扔到黃色垃圾車中，分類好的回收則是交給後方較小台的車子。

報導直言，要求民眾自行將垃圾丟到開來的垃圾車之中，這項政策不只降低家庭垃圾量，還讓台灣潮濕的街道更加整潔、衛生，因為丟垃圾前須依一般垃圾、資源回收進行分類。

文中也訪問時任台北市衛生局長劉銘龍，他表示：「自從政府實施並規定市民必須使用專用垃圾袋後，台北家庭垃圾減少了三分之二，但這其實要歸功於市民致力垃圾減量的共同意願」。

報導也說，儘管台灣人偏好使用塑膠，但街道很乾淨，「且擁有世界上最高的回收率，據稱高達55％」；回顧台灣90年代初期，當時只有7成的垃圾被收集，這促使各地進行改變，最後演變成現在的「垃圾回收系統」，《衛報》直言，這些世界名曲正是支撐其中的關鍵。

為何世界名曲會變成台灣垃圾車的配樂？

關於這2首古典樂曲是如何被選上當台灣垃圾車配樂的？《衛報》也嘗試追查選定樂曲的緣由。

報導指出，台灣Podcast「Formosa Files」主持人曾在節目中表示，因為台灣1960年代從日本購買垃圾車，車上原本就預設這些歌曲；另一說法是因為垃圾車從德國購入，所以才會有貝多芬名曲《給愛麗絲》。

不過調查坊間流傳說法後，關於〈給愛麗絲〉目前有2種說法：第一種是前衛生署署長許子秋聽到女兒練習鋼琴彈奏〈給愛麗絲〉覺得非常動聽，因此決定採用此曲當作垃圾車的固定配樂。

第二種說法則是台灣第一位醫學博士─杜聰明博士突發奇想為垃圾車配上〈給愛麗絲〉，因此便流傳至今。至於〈少女的祈禱〉則是當初向德國採購垃圾車時，這些垃圾車上原先就配有〈少女的祈禱〉的音樂。

逗趣的是，同樣一首〈少女的祈禱〉，在美國、澳洲等國家，卻是冰淇淋車的音樂。因此，曾發生過有外國人聽見〈少女的祈禱〉想出來買冰淇淋，卻發現迎面而來是垃圾車的情形。

本文授權自今周刊，原文見此。

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