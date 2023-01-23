清理不是盲目丟、否則會再買回來！「這3樣」一定要送走：斷捨離不只丟物品

【文．彭蕙珍】

日本人提出的「斷捨離」近年在台灣造成風潮。台灣最大物資循環平台「GC贈物網」營運長林逸欣表示，很多人以為「斷捨離」是丟東西而已，其實它不只如此，更多的是去檢視及釐清自己真正需要的，並且找回富足感。

她強調，「斷捨離」不是一個字，也不是動詞，「這三個字要分開來看。」

一、斷，是阻斷的意思，「本來不是你的東西，不要買或是不要擁有，這是阻斷。」例如逛街時看到一個很漂亮的包，終於打3折了，如果不需要就算再便宜都不能買，這是「阻斷」。

二、捨，檢視自己擁有的，捨棄不需要、不合用的。她舉例，每個人的衣櫃一定都會有同色系的衣服，如20件黑色上衣，「檢視現有的物品，把不喜歡、不需要的捨棄。」

三、離，是最終狀態，有點像佛家說的「出離心」。離不是「沒有」，而是物品的存在本身，不會影響到我的心情。她舉例，家中物品很多，但是不會影響到我，也不會成為罣礙。

「斷捨離」想要達到的目的是：我所擁有的物品，不管是多還是少，都不會成我的包袱，也不會成為匱乏感的來源。

不停檢視自己 有意識的買和丟

因此，「斷捨離」是動態的，一直在檢視自己的好惡，例如看到服裝店內的一間衣服會去思考，「我的衣櫃沒有這一件，它適合我嗎？買回來會常穿嗎？為什麼？這是一個一直在釐清自己的喜好和需求的過程。」

林逸欣指出，很多人以為「斷捨離」是「丟」的意思，「它和丟有很大的差異，丟的重點是東西要消失；它是在內心釐清這件東西為什麼要存在或是消失。」

「丟東西時要帶著意識去丟，思考自己當時為什麼會買；如果只是單純的丟，未來還會買重覆的東西。」她強調：「不能盲目的丟，否則一定會再買回來，因為心裡就是覺得匱乏。」

越少越好？ 這是斷捨離誤區

近年很流行歐美的「極簡主義」，也就是「越少越好」。她表示，「斷捨離」和「「極簡主義」完全不同。

「這是一個誤區。」她觀察很多人在「斷捨離」時，會覺得東西留的越少就是越厲害，這是錯的。「斷捨離的量是在心裡，不是丟的數量；每個人的生活場景差那麼大，需要的數量不同。」

她舉例，上班族和家庭主婦，對衣服的需求數量不同；名媛也不可能衣櫃只有幾件衣服、幾個包包、幾雙鞋。

三樣東西要斷捨離 為了改變自己

「為什麼要斷捨離？」林逸欣分析，20年前物資缺乏，所以沒有這個名詞，現代人的物品太多，加上網路泛濫，人際網絡複雜，所以需要學習。

她認為現代人最需要斷捨離的有三個，一是物品，二是社群媒體，三是訊息或群組或人際關係。

一、物品。這是生產導向的社會，店家會生產很多產品、賣給消費者。所以，我們自己的選擇就很重要。還有滿額禮、禮贈品、股東會的贈品，如保溫杯、樂扣樂扣等，「如果你需要用，早就會買來用了。」

「贈品通常是你不習慣用的，但是很漂亮又全新，就放著，又很難拿去送人，非常難處理。」

贈物網曾做過一個統計：「一件東西你用不到，會放多久？」因為人都不想浪費，想說可能之後就會用得到，然而，在家裡擺個3~4年後，還是會丟掉。

她指出，物品會造成「視覺刺激」，形成「視覺噪音」，「物品太多會覺得煩、影響心情。」這也是「斷捨離」流行的主因。

二、社群媒體。很多人會追蹤網紅、名人，每隔一陣子要去解除關注。檢視方式是，這件事有沒有造成你的困擾，「很多人會無意識的滑手機，不知不覺3小時過了；如果滑完手機後覺得我為何要浪費時間去滑手機？好浪費時間，就是警訊，如果滑完心情是愉快的，吸收很多知識就很OK。」

三、訊息、群組，或是人際關係。每個人的社群軟體裡都會有一些群組，她認為「退群」比前兩個更難做到，「因為有人際壓力，好像你否認這個群組，就不敢退群。」

「如果群組裡面很少出現你需要的訊息，或是對你有幫助的資訊，就可以退，如團購群，不要覺得留著再說，等你真的要用時，一定找得到。」

林逸欣指出，透過這個過程，能夠幫助我們更了解那個「從前不太認識的自己」，而且剛開始會很糾結，到底要不要買？要不要丟？久了之後，會變得果斷，對自己的喜好更了解。

最神奇的是，做物品及人際斷捨離的過程，自己也會跟著改變，變成另一個更喜歡的自己，生活也會更順遂。

本文授權自今周刊，原文見此。

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