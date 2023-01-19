台灣大併台灣之星、遠傳併亞太NCC准了！終身低價吃到飽、學生方案優惠會受影響嗎？

【撰文・林韋伶】

國家通訊傳播委員會（NCC）週三（1月18日）核准台灣大哥大併台灣之星、遠傳電信併亞太電信兩件電信公司合併案，宣示台灣電信五雄時代將落幕，翻開三強鼎立的新篇章。

然而，NCC通過兩件合併案為「附加附款核准」，兩家存續公司必須提升電波人口涵蓋率，並且保障用戶權益不受影響。

NCC說明，由於電信產業技術演進迅速，通訊網路布建需要龐大投資成本，構成電信產業兼具高技術、高資本的產業獨特性。尤其5G技術興起，5G網路佈建成本提升，預估未來5年可能要投入逾600億元的資本支出，電信公司對資本需求更甚以往，國際間電信事業多透過合作或合併整合頻譜與網路資源，以改善經營情況或提升網路涵蓋率，以發揮網路規模經濟之綜效。

建造5G網路成本太高 台灣電信五雄時代落幕將變三強鼎立

在此情境下，國內電信事業也跟上國外電信市場發展腳步、啟動整併。對此，NCC表示：「考量資源合理分配、有助於產業發展、維護用戶權益、維繫市場競爭及國家安全因素進行審查，決定對兩件合併申請案分別附加附款予以核准。」

與用戶最切身相關的附加附款之一，就是電波人口涵蓋率。NCC要求存續業者提供更有感的服務品質，要求合併後至116年止，4G/5G電波人口涵蓋率將分別提升至99%與98%，且台灣之星與亞太電信兩家電信公司儘管為消滅公司，但用戶均可享有更佳網路涵蓋率、服務品質得以提升。

此外，過往台灣之星為了搶市，屢屢在購物節推出4G、5G低價終身吃到飽專案，對此，NCC表示，台灣大應該概括承受終身合約。事實上，過去台灣大哥大總經理林之晨也公開承諾過，對台灣之星的終生吃到飽用戶，將履行雙方合約。

台灣之星終身低價吃到飽還算數？台灣大：將履行合約

NCC進一步指出，台灣大與遠傳應概括承受現有476萬用戶，用戶權益不受影響，並將促請存續公司持續提供多元資費方案。此外，兩家電信公司更應該照顧用戶權益、關懷弱勢族群，為照顧弱勢族群，針對身心障礙族群、低收入及中低收入族群、學生族群及65歲以上銀髮族群等不同族群，提供不同的多樣化資費方案。

對於外界關心兩件合併案將產生頻譜超額問題，NCC在附款中要求台灣大、遠傳需在2024年6月底前，以無償繳回頻寬、交換或交易等方式，改正頻寬超標問題。

合併後台灣大、遠傳頻譜超額 NCC：2024年6月底前繳回、交易或交換

NCC說明，依數位發展部所提供聽證會鑑定意見指出，兩件合併申請案均有超過無線電頻率使用管理辦法第12條第1項所規定之法定上限情形，考量資源合理分配、增進市場競爭、維護用戶權益及網路整併需求等因素，NCC與數位部研商，就頻率有效合理分配部分，要求台灣大與遠傳應於2014年6月30日期限內自主繳回超額頻寬，或是轉讓給非屬子公司、關係企業或具營業夥伴關係的他電信事業，又或者是可與非屬子公司、關係企業或具營業夥伴關係的他電信事業交換。

若未於前述期限內完成前述改正措施，且違反本法第52條第2項未經主管機關（數位部）核配，擅自使用無線電頻率者，依據本法第74條第3項規定，可處50萬元以上、500萬元以下罰鍰，並通知停止使用。

對此決議，台灣大今日表示：「深表遺憾，且實務上窒礙難行。」台灣大也指出，本案後續仍需公平會審議，通過後雙方仍需經過證交所及證期局審議。

台灣大進一步表示，過去一年來已努力向NCC溝通，網路整併先後將包含轉移台灣之星用戶語音服務至VoLTE、將台灣之星近一萬個基站設備及天線逐站拆遷整合至本公司基站、整併關閉台灣之星的核心網路、優化台灣之星用戶的使用品質以降低900頻段縮頻的衝擊，且需置換大量僅支援900頻段之台灣之星用戶終端，這些工作非一年半載得以完成，可惜未獲NCC支持，也因此將無法完成保全台灣之星用戶權益之責，此結果也突顯現有法規無法直接處理電信業合併以後之新局。

台灣大表示，將由董事會決議如何因應。

台灣之星也指出，基於公司治理、符合企業合併相關法規及保障用戶權益，兩家公司網路整併必須在合併基準日後方能展開，但NCC卻要求1GHz以下10MHz超頻頻率，必須於2024年6月30日前完成自主無償繳回，形同整合過渡期實際上不到一年的時間，實務上執行困難也恐無法完整顧及用戶的權益，台灣之星深表遺憾。

台灣之星也指出，在與台灣大哥大正式合併前，將持續以維護用戶權益為第一考量，保障280萬用戶服務不受影響。接下來，將配合主管機關的審查程序，進行合併相關事宜。

本文授權自今周刊，原文見此。

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