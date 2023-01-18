曾向卓永財痛哭...蔡惠卿從小編熬成黑手女總座：50歲考取車床證照 60人生才開始

【文／今周刊編輯團隊】

蔡惠卿穿著剪裁合宜的深藍色西裝，搭配一襲千鳥格紋及膝裙，很優雅地走進會客室。「我不可能再染髮了，我生命走到這個里程，這就是最真實的樣貌！」64歲的女總笑說。

2019年，上銀創辦人卓永財之子卓文恒接任董事長，卓永財轉任集團總裁，當時他就和身為老臣的蔡惠卿取得默契，替卓文恒準備好「扶他上馬，送他一程」的10年培育接班計畫。

於是，儘管蔡惠卿快滿65歲，她依然身負重任，既是智囊、也是教練，繼續扮演著上銀卓家最堅實的左輔右弼。

蔡惠卿並不是出身富貴之家，也不是一開始就自信十足。她來自台南鹽水鄉下，小時候有好長一陣子家境清貧，母親甚至要靠製作「煤球」養家。

蔡惠卿在銘傳商專三專部商業文書科畢業後，因為酷愛文學，進入了卓永財擔任主筆的《外貿雜誌》工作，她從「小編輯」做起，竟然一路走到了產業界頂峰。

「當編輯是我人生的第一個階段，那時候，我希望能經濟獨立，所以非常賣命。」蔡惠卿說，「本來我是內雙眼皮，後來看稿子，看到都變成外雙。」她編輯的那些文章，離所謂「文學」很遠，但她逐漸了解信用評估、貿易規則等商業財經知識。

1988年，卓永財買下何豐工業，隔年決心投入精密機械產業，成立上銀，原本的編輯、祕書，突然也被老闆找進上銀。這個產業粗重、專業，「黑手」員工開口談的就是「精密機械」專業術語，對蔡惠卿來說，簡直如同外星語。

「有天晚上，我真的覺得壓力好大！」她打電話給卓永財，卓永財原本還在念她，蔡惠卿忍不住就痛哭失聲，「我遇到瓶頸，我沒辦法，我跟他表白，說我很難再幹下去。」想不到，卓永財立刻冷靜回應，「想想看，妳覺得妳擅長的事情是什麼？」蔡惠卿說：「我想想，我還真的有很多擅長的事。」

於是，她把過去對文學的熱情、對編輯的熱情帶入工作之中，蔡惠卿著手在台北辦公室，為品牌成立行銷企畫團隊，並從型錄製作和參展機械展的工作中，一步步把專業知識搞清楚，「人生前半，就是積蓄養分，讓我了解了整個產業的輪廓。」

「文學家盧梭原本要訂婚的女朋友嫁給了別人。後來，他聽說女孩過得很不好，就把積蓄匿名轉給她。他朋友覺得不可思議，盧梭說了一句話，讓我很震撼！」蔡惠卿說，「他說：『怨恨是一袋死老鼠』，為何要把死老鼠帶在身上，很臭一路走幾十年？」孤獨不見得會把人拉進深淵，對蔡惠卿而言，那些經驗，反而培養出她強大的韌性，對生命也有了更深刻的洞見。

「我50歲去考『車床』證照，每天下班都去練習、操作車床，做出產品。」她笑說，「我要讓年輕人知道，即使到我這個年紀，沒有工科背景，還是會成功、考試還會通過。」2008年，蔡惠卿接下上銀總座，成為精密機械業上市公司中第一位女性總經理。

蔡惠卿至今未婚，但現在一點也不孤單，61歲時，她還跟著年紀比較輕的姊妹們一起登頂玉山。至今，她每周保持健身習慣，在2020年疫情期間，甚至將工具機暨零組件公會號召組成口罩國家隊的過程，拍攝成《創罩奇機》紀錄片。蔡惠卿笑說「我的人生60才開始！」

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