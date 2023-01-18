快訊

內閣正式改組？蘇貞昌：和總統討論「明天就會知道結果」

烏克蘭直升機撞基輔一幼兒園墜毀 內政部長等18人喪生

春節疫情恐升溫診所號召看診 醫曝「四大不適症狀」要就醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

曾向卓永財痛哭...蔡惠卿從小編熬成黑手女總座：50歲考取車床證照 60人生才開始

聯合新聞網／ 今周刊
攝影／蕭芃凱
攝影／蕭芃凱

【文／今周刊編輯團隊】

蔡惠卿穿著剪裁合宜的深藍色西裝，搭配一襲千鳥格紋及膝裙，很優雅地走進會客室。「我不可能再染髮了，我生命走到這個里程，這就是最真實的樣貌！」64歲的女總笑說。

2019年，上銀創辦人卓永財之子卓文恒接任董事長，卓永財轉任集團總裁，當時他就和身為老臣的蔡惠卿取得默契，替卓文恒準備好「扶他上馬，送他一程」的10年培育接班計畫。

於是，儘管蔡惠卿快滿65歲，她依然身負重任，既是智囊、也是教練，繼續扮演著上銀卓家最堅實的左輔右弼。

蔡惠卿並不是出身富貴之家，也不是一開始就自信十足。她來自台南鹽水鄉下，小時候有好長一陣子家境清貧，母親甚至要靠製作「煤球」養家。

蔡惠卿在銘傳商專三專部商業文書科畢業後，因為酷愛文學，進入了卓永財擔任主筆的《外貿雜誌》工作，她從「小編輯」做起，竟然一路走到了產業界頂峰。

「當編輯是我人生的第一個階段，那時候，我希望能經濟獨立，所以非常賣命。」蔡惠卿說，「本來我是內雙眼皮，後來看稿子，看到都變成外雙。」她編輯的那些文章，離所謂「文學」很遠，但她逐漸了解信用評估、貿易規則等商業財經知識。

1988年，卓永財買下何豐工業，隔年決心投入精密機械產業，成立上銀，原本的編輯、祕書，突然也被老闆找進上銀。這個產業粗重、專業，「黑手」員工開口談的就是「精密機械」專業術語，對蔡惠卿來說，簡直如同外星語。

「有天晚上，我真的覺得壓力好大！」她打電話給卓永財，卓永財原本還在念她，蔡惠卿忍不住就痛哭失聲，「我遇到瓶頸，我沒辦法，我跟他表白，說我很難再幹下去。」想不到，卓永財立刻冷靜回應，「想想看，妳覺得妳擅長的事情是什麼？」蔡惠卿說：「我想想，我還真的有很多擅長的事。」

於是，她把過去對文學的熱情、對編輯的熱情帶入工作之中，蔡惠卿著手在台北辦公室，為品牌成立行銷企畫團隊，並從型錄製作和參展機械展的工作中，一步步把專業知識搞清楚，「人生前半，就是積蓄養分，讓我了解了整個產業的輪廓。」

「文學家盧梭原本要訂婚的女朋友嫁給了別人。後來，他聽說女孩過得很不好，就把積蓄匿名轉給她。他朋友覺得不可思議，盧梭說了一句話，讓我很震撼！」蔡惠卿說，「他說：『怨恨是一袋死老鼠』，為何要把死老鼠帶在身上，很臭一路走幾十年？」孤獨不見得會把人拉進深淵，對蔡惠卿而言，那些經驗，反而培養出她強大的韌性，對生命也有了更深刻的洞見。

「我50歲去考『車床』證照，每天下班都去練習、操作車床，做出產品。」她笑說，「我要讓年輕人知道，即使到我這個年紀，沒有工科背景，還是會成功、考試還會通過。」2008年，蔡惠卿接下上銀總座，成為精密機械業上市公司中第一位女性總經理。

蔡惠卿至今未婚，但現在一點也不孤單，61歲時，她還跟著年紀比較輕的姊妹們一起登頂玉山。至今，她每周保持健身習慣，在2020年疫情期間，甚至將工具機暨零組件公會號召組成口罩國家隊的過程，拍攝成《創罩奇機》紀錄片。蔡惠卿笑說「我的人生60才開始！」

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1361期)

延伸閱讀》

先生不到50歲離開科技業、她焦慮到不敢花錢！清理3個櫃子後學會了…「家庭支出竟減4成」

現金6000元發放管道確定！3方案一次看、三大銀行備妥ATM「防當機」，2縣市超徵百億也發錢？

爆料公社被爆是中資，神祕創辦人曝光：每個社員都眼線、幹部加小編3成是單親媽媽！

延伸閱讀

「猛男瑜珈」練成花生醬！全聯獵奇廣告 原來引用這本童話

缺工缺料糾紛多　室內裝修掌握3原則挑對設計師

擁10項證照 龍華科大周禹廷獲選教育部技職之光

帶頭批評駐在國！駐希臘外館小編PO文抱怨走人行道總被擋 挨批道歉

相關新聞

業績10年翻10倍！全聯7千萬福袋經濟揭密：4200元「周子瑜同款」福箱不賺錢也要賣

2023年，全聯攜手萬國通路推出史上最貴新春福袋，引發話題。到底全聯10年來把福袋業績翻10倍的祕訣是什麼？

高股息ETF超人氣 光去年就多4檔！一表看6支抗跌前段班：績效最佳的是它

面對當今經濟環境，具備固定收益和資產增值優勢的「長天期債券」，與高現金殖利率特性的「高股息族群」，是投資人可抱過年並深入追蹤的標的。

失敗20次代表2億大案子要來了！「房仲業績王」的人生哲學：大成功要有大挫折

67年次、勤益工專機械科（現勤益科大）畢業的汪智凱，是信義房屋2022年銷售第一名的「業績王」。他沒有驚人的學歷，也沒有天花亂墜的銷售話術，但2022年度總銷金額卻有翻倍成長，從2021年的9億元跳升至18.6億元，年度佣金收入大增40％。

曾向卓永財痛哭...蔡惠卿從小編熬成黑手女總座：50歲考取車床證照 60人生才開始

蔡惠卿穿著剪裁合宜的深藍色西裝，搭配一襲千鳥格紋及膝裙，很優雅地走進會客室。「我不可能再染髮了，我生命走到這個里程，這就是最真實的樣貌！」64歲的女總笑說。

赴日好感動「沒啥外國人、非常悠閒」！ 林氏璧：X月前把握旅遊黃金期

中國1月8日結束3年的動態清零，走向跟病毒共存，引爆兩個議題，一是中國經濟能否有更新的發展，二是世界各國面對中國再度「如臨大敵」，南韓、日本等多國宣布對中國人提高檢疫規格，引發其不滿。

尼泊爾空難頻傳的3大原因！30年發生27起墜機慘劇 為何國際民航組織示警也沒用？

尼泊爾雪人航空（Yeti Airlines）1架國內線班機（機型為ATR 72），在當地時間1月15日，於該國中部波卡拉市（Pokhara）附近墜毀，造成至少68人罹難，是尼泊爾近30年來，最嚴重的空難事件。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。