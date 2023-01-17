赴日好感動「沒啥外國人、非常悠閒」！ 林氏璧：X月前把握旅遊黃金期

【撰文・彭蕙珍 整理】

中國1/8結束3年的動態清零，走向跟病毒共存，引爆兩個議題，一是中國經濟能否有更新的發展，二是世界各國面對中國再度「如臨大敵」，南韓、日本等多國宣布對中國人提高檢疫規格，引發其不滿。

「老謝看世界」主持人謝金河邀請中研院研院員何美鄉、日本旅遊達人林氏璧到節目談疫情3年對全世界的影響，以及未來發展。

林氏璧表示，從現在到4月的春節賞櫻前，是旅遊日本的「黃金時期」，他在去年有長達60天待在日本四處採訪，心中有種感動，好像又回到10多年前剛開始赴日自助旅行時的感覺，路上沒什麼外國人、非常悠閒。

不過，他認為這段黃金時間很短，喜歡到日本旅遊的人，要好好把握。

林氏璧是台大前傳染科醫生，也是旅遊達人。他分析，各國這陣子對來自中國的旅客加強檢測，是因為中國面對確診、重症檢測、死亡數字的不透明，引發各國的不信任，因為「完全無法掌握中國的疫情狀態」。

尤其是全球與病毒共存走到現在，最關注的有沒有下一株新病毒出來，「假如它這樣演化就相安無事，就不會太擔心。」根據日本、韓國、台灣政府針對中國遊客的PCR檢測，陽性的人有2/3是BA.5、1/3是BF.7。

他強調：「到目前為止如果沒有太大的意外，中國的病毒就是這二株，其實是前一波的流行，全世界應該是可以應付中國的病毒。」

台灣人啟動赴日 報復性消費

謝金河引述「經濟學人」期刊最近曾經指出世界有10大趨勢，包括烏克蘭戰爭、全球經濟衰退、中國國力到頂、美國分列等，第8項是「報復性旅遊」。台灣人尤其喜歡赴日本旅遊，在2019年有489萬人次，其中一年去日本10次有19%，大約70~80萬人。

以人口數來說，謝金河笑道：「台灣人應該是全世界最熱衷旅遊的民族，一有空就往國外跑。」因為三年沒出國，一定會有非常巨大的旅遊浪潮，他請教林氏璧怎麼看？

林氏璧表示，可以分不同的階段來看，剛開始因為日本工作人員在疫情時減少，起初無法因應增加的班機，很多機場要求航空公司不能飛。「現在慢慢在解決，很多航班開始恢復，機票也沒有像剛開始那麼貴。」

二是大多數遊客在去年先到歐美旅遊，因為和日本的機票差不多，加入歐美最早開放。三是日圓降到很低了，會有報復性消費，「我和某家電器商合作，光是我的讀者的消費金額回到了2019年12月，代表大家都去日本也開始報復性旅遊和消費了。」

全民一起抗老 健康活到85歲

謝金河請教何美鄉，如何看待政府3年的抗疫成果。她表示，以結果論來說，台灣的死亡、重症率、人數都是相當好的，防疫的結果很不錯的。唯一有個最不好的事是紓困金，讓人民對執政團隊非常不滿。為什麼？因為沒有三級警戒，大家就不外出吃飯，很多人的生計受到影響。

近來疫情受到控制，她分析：「就防疫而言，我們其實早就可以解封了，假如沒有中國（解封）在拖後腿的話，現在室內應該也可以不用戴口罩了。」

從疫情死亡人數來觀察，她認為國民的身體健康更重要，「從年齡的比例，台灣50歲到65歲死亡率不算低，換句話說就是台灣慢性病發病率年齡下降，也就是高血壓、糖尿病、心臟血管疾病，這些都是很嚴嚴重的問題，吃我們的健保、國家的競爭力。」

何美鄉強調：「不管2024年誰當總統，用2023年仔細回顧，疫情給我們的警示是非常全面的，從空污、不良的生活習性等。」她認為全民要一起減緩老化，「21世紀的我們不活到85歲也不是你可以選擇的，最後是很不健康85歲。所以，要想辦法讓自己都很健康的活到85歲。」

謝金河引述村上春樹的話說：「人的衰老從外表開始，一定要想辦法凍齡，因為你一旦老下去以後，再也不會回來，只會越來越老。你如何能讓外表能夠凍齡，要做很多努力，像村上春樹還在跑全馬。」

最後，他總結3年的疫情，希望在1月23日武漢封城的那一天，全世界找到完美的歸宿。同時，利用2023年大家重啟新生活運動，「重視健康、重視飲食和睡眠；生活規律化，運動生活化。」

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

中國疫情達高峰！北大報告：已9億人確診、感染率64％⋯專家曝「恐再持續2-3個月」

中國3周3億人確診！昆山電子廠台商告白：工廠停機、業績已大跌，員工薪水能不發先不發

「我要賺多少錢，才能送孩子上學費30萬私立國中？」普通家庭的掙扎：砸錢幫孩子拉高分數值得嗎

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】