特斯拉大降價一舉跨過15%！電動車時代加速 成未來10年股市飛躍的關鍵

【撰文・林宏文】

繼前兩周起陸續在中國、日本、韓國、澳洲、新加坡等地大降價後，美國特斯拉（Tesla）也在1月13日宣布美國全車系通通大降價，其中Model 3入手價折合新台幣不到135萬元，與台灣市場價差達40萬元，至於Model Y更直接砍掉1.3萬美元，打八折出售。電動車龍頭特斯拉一連串降價動作，對產業將帶來重大影響，值得進一步分析。

先談美國市場。特斯拉此次祭出大降價，很明顯是為了取得美國《降低通膨法案（IRA）》的7,500美元聯邦稅收抵免優勢，因為在降價前，以Model Y為例，原本售價超過聯邦政府規定的55,000美元，因此消費者無法取得政府的電動車購車補助。

但是，在Model Y降價1.3萬美元後，除了售價變成52,990美元外，還可以再獲得7,500美元補助，客戶最終是以45,490美元（約合新台幣139.5萬元）的超優惠價格取得，等於是直接省了2萬美元以上的折扣。（見表一） 表一、特斯拉自1月13日起在美國市場售價大幅調降。圖擷自electrek

美國市場大降價是為了符合購車補貼的標準，至於在全球大降價則是為了取量、努力維持特斯拉市場龍頭地位的目的。

力保龍頭地位 享有強大話語權

事實上，特斯拉迄今一直維持電動車龍頭地位，但近來已遭遇來自中國比亞迪（BYD）後來居上的超前壓力。比亞迪不僅在去年上半年全球最大的中國市場超越特斯拉，如今更積極進軍歐美日等汽車大國，全面攻佔市場的企圖心不言可喻。

擁有龍頭地位有絕對好處，不只有最強大的話語權，也能掌控產品訂價權，至於採購電池及零組件也擁有超高的議價權。所有龍頭企業都要想辦法維持第一名的位置，特斯拉當然也不例外。

電池是電動車最大成本，一般來說約占全部四成左右。根據調查，特斯拉由於採購量大，採購電池成本也比平均要低23%，這是經濟規模帶來的優勢，特斯拉當然要想辦法維持這個地位，才能創造利潤最大的競爭態勢。

特斯拉敢如此大幅度降價，有其獨特的競爭條件，那就是公司的毛利率超高，而且幾乎比所有汽車大廠都要高。因此，馬斯克可以發動大幅度降價，透過降價取量、薄利多銷，讓最後的財報數字仍能維持漂亮的盈餘成長。

翻開特斯拉的財報，目前電動車業務毛利率介於25至30%之間，2022第一季特斯拉毛利率曾高達32.9%，2022第三季財報中則有27.9%。

至於比亞迪2021年的毛利率為13%，去年第一季是12%，第三季是18%。特斯拉毛利率明顯高過比亞迪，加上比亞迪的車價也比特斯拉低很多，讓特斯拉有很大空間與比亞迪等對手祭出價格戰。

此外，根據分析師預估，2023年特斯拉的營益率將來到18%，至於業界對手僅有約8%左右，代表即使特斯拉犧牲約10個百分點的營益率，獲利能力依舊媲美BMW等眾多汽車大廠。

另外，由於經濟規模快速增加，特斯拉也將是2023年自由現金流量最多的汽車業者，估計可望由2022年的90億美元上升至122億美元左右，這個數字也比市值第二大的日商豐田要高，豐田2023年的自由現金流量預估約為100億美元。

若把時間再拉長來看，電動車龍頭特斯拉發動的價格戰，將碰觸到市占率15%的神祕數字，也將開啟電動車時代快速降臨的序幕。未來十年，電動車產業肯定是宰制科技大趨勢及資本市場再爆發的重要大事。

歷史經驗：智慧手機突破15%甜蜜點後全面噴發

根據電子時報的預測，2023年電動車占全體汽車銷量比重將突破17%，這是電動車市占首度超越15%的第一年。15%一直是個神奇數字，過去各種新產業崛起，不管是PC或智慧型手機，只要超越15%的甜蜜點，就會快速成長，從跨躍鴻溝再到龍捲風暴，形成一股難以阻擋的成長力量。（見圖二）

圖擷自電子時報DIGITIMES

以智慧手機為例，全球第一支智慧手機是由IBM公司推出的Simon，早在1994年就開賣（見圖三）。但後來蘋果在2007年推出iPhone之後，直到2009年智慧手機佔全體手機比重突破15%的甜蜜點後，才真正開啟了智慧手機市場全面噴發的契機。

因此，若注意2023年以後的電動車市場，每年都將以四成以上增幅快速成長，至2025年市占率就會再增一倍至30%以上，龍捲風暴的成長力道相當驚人。 圖三、IBM於1994年推出的智慧手機Simon。圖擷自IBM

回顧過去三十年的產業變化，每一次股市要掀起十年大多頭，背後都有一個大產業或國家因素在推動。例如80年代是日本第一，90年代至2000年是PC產業、2000年至2008年是中國崛起，2009年至2022年是移動互聯網，這些大趨勢是造成全球股市大多頭的重要背景。

如今，移動互聯網產業經過13年的大奔騰，所有公司都需要休養生息，從美國亞馬遜到中國小米，所有企業都在裁員，這是產業進入調整的現象。至於下一個接棒的大趨勢，肯定會由經濟規模達兆美元以上的市場來推動，其中電動車及自動駕駛AI的帶動，就是最大的一股力量，預料也是讓資本市場再進入下一個十年大成長的關鍵。

因此，在電動車時代的開啟下，特斯拉、比亞迪絕對是引領潮流的兩家重要大廠，也意味著美、中兩強在半導體的較勁後，繼續要展開下一場十年的大競賽。

股價慘崩72% 特斯拉本益比僅21倍

而在這場征戰中，美國並未擁有像半導體那麼優勢的壓倒性力量，比亞迪擁有電動車及電池的雙重優勢，寧德時代是全球電池龍頭，中國大陸在電動車的競爭實力絕對不容忽視，比亞迪顯然已成為特斯拉最重要的對手，而比亞迪也將肩負中國電動車產業能否領先的使命。

不過，無論如何，特斯拉經歷了2022年股價大跌七成的慘劇後，如今價格已修正到更加親民的地步。根據霸榮（BARRON’S）1月6日的分析，特斯拉的電動車生產成本遠低於競爭對手，更有降價刺激需求的空間。此外，特斯拉股價已從歷史最高峰慘崩72%，以未來一年每股盈餘預估值計算的本益比，也將從兩年前的逾200倍驟降至21倍。

至於一直看好特斯拉的方舟基金「女股神」伍德預估，特斯拉有望在接下來5年飆漲至1500美元，以目前特斯拉價位在120美元左右，還有大漲十倍的空間。TSLA去年大跌，過去一個月崩跌45%，方舟旗下兩大基金依舊逢低買進約17.6萬股。

另外伍德也預期，2024年特斯拉將於全美推出一款全自駕計程車，搶在動作慢半拍的對手前奪下多數市占率。計程車比特斯拉當前核心業務更加有利可圖，毛利率可望超過80%，若計入電動車業務的25至30%毛利，特斯拉的總體毛利率將拉升至60%以上。

方舟過去一年來績效不佳，伍德的女股神稱號也備受挑戰，不過，從霸榮、伍德到眾多看好的分析師，尤其是為數眾多的小股民，如今都很期待馬斯克可以重新振作，再次聚焦特斯拉的競爭利基，尤其是在自動駕駛這種AI軟體上的優勢，很可能是特斯拉可以超越其他對手的重點。

就像蘋果iPhone智慧型手機的江山就是來自軟硬整合，尤其是軟體內容及應用的生態系。在電動車正式進入十年大成長的龍捲風暴下，特斯拉未來的表現應該還是值得期待的。

本文授權自今周刊，原文見此。

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