43歲存款不到百萬？ 存到「這數字」放5%投資工具 準備退休金並不難

【撰文・盧沛甫】

「一位43歲的媽媽，手上資產不到100萬，對於退休感到焦慮」、「公司員工月收3萬5，有1萬8要拿去付家人醫藥費」這些都是理財作家十方（李雅雯）遇見的真實案例，令她忍不住想提醒中年人，避免中年焦慮，應先從檢視自身握有的隱藏資產做起，擅用政府資源減少支出，釐清退休目標金額，搭配「25、5、4」退休密碼，補足退休資金缺口。

十方提出的「25、5、4」退休密碼，強調你只要存到年支出25 倍的本金，投資在報酬率5％的工具上，每年領其中的4％出來使用，就有助自己擁有一個不焦慮的退休人生。

如何計算退休預算？以年花50萬元的人為例，以存到1250萬元（50萬乘以25倍）本金為目標，對於有固定繳交勞保的上班族，其中又可扣除退休時勞保老年給付或年金費用。

避免淪為下流老人，「首先，打開電腦，查你的勞保有沒有被公司低報！」十方強調，有些勞工或企業選擇低報勞保，藉此節省勞健保費，但「平均月投保薪資」攸關勞工申領新制或舊制「老年年金」或「一次請老年給付」，千萬不要因小失大。她舉例，同樣工作30年，勞保級距4萬5800元與2萬5800元，在65歲開始領退休金時，兩者每個月將相差1萬元，若以退休生活20年計算，等於少領240萬元。

（編按：勞保級距查詢：https://mes.bli.gov.tw/me/#/）

此外，十方也鼓勵中年人運用零碎時間，開展斜槓人生。她分享自己旗下清潔公司員工，運用每天晚上花三小時替餐廳進行清潔工作，每月多賺1.8至2萬元。「與其焦慮，不如把時間拿來運用，拓展其他收入。」十方強調。

中年族群除拓展自身收入外，更要負擔家人醫藥費與子女教育費等開銷。在檢視勞保與開啟斜槓人生之餘，十方提醒：「每個人都應了解自身權益與身邊可利用的資源，這些都是減少花費的重要管道。」十方建議擅用政府提供的長照服務，都有助於減少照顧長輩照護及醫療費的壓力。

「財務上的結構性問題，絕不是單靠投資股票就可以解決的！」與其追求不可控的股票市場，十方建議每個人先以身邊財務缺口著手，從檢視勞保、開拓收入、運用公共資源三面向，來填補可能被忽視的財務漏洞。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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