政府普發現金、拿錢救企業能對症下藥？130萬低薪族恐更艱難

【撰文・蕭婷方】

2023年全球經濟嚴峻挑戰，台灣經濟成長率估將放緩至2.75％，行政院週四（1/12）宣布通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，要從去年超徵的4500億元稅收，拿出3800億元來作為強化整體經濟、社會及應變能力。 政府此番撒錢刺激經濟、活絡內需，積極佈局抗經濟風險，策略真是對症下藥嗎？學者說，從結果來看，可能只做對了一半。

日前世銀展望小組主任Ayhan Kose曾公開示警，全球經濟會出現顯著低迷，GDP成長率約在1.7%左右，是90年代初期以來，全球衰退之外最差表現，OECD也預估今年放緩至2.2％，主計總處日前展望從3.05％下修至2.75％。

世界景氣差，台灣也是脫離不了的。台灣於2020年、2021年進出口占GDP貢獻度達54％，經濟成長與世界景氣波動高度相關。

台灣經濟研究院第六所所長吳孟道分析，美國上半年仍會持續升息，歐洲通貨膨脹仍在相對高檔，估將持續縮減資產負債表，全球景氣不樂觀，勢必打擊台灣外銷成果，同時也會拉低經濟成長的表現。

吳孟道預估，政府在出口的政策上，只能協助產業協助相關風險、協助轉型，估得在內需產業多加把勁，努力讓經濟成長超越2%。

台美利差預估加大 美元持續走強 產業韌性是關鍵

歐美面臨經濟放緩壓力，外界估美國聯準會2月將再升息2碼、3月升1碼，市場估利率終點將達5％。

反觀，中央銀行去年僅升息2.5碼至1.75％，受制於經濟成長放緩、台灣通膨估將減緩2大因素，外界估央行今年不會升息，台灣與美國的利差將持續擴大。

台美利差最多將達3.75%，資金有大舉外逃的風險，台灣外匯存底雖然雄厚，仍有機會衝擊股市信心，進一步影響實體經濟，並衝擊就業市場。

回過頭來看，政府此番將以1000億元推出「加強經濟及社會韌性」，主要目的就是要「確保經濟成長」，聚焦在產業、企業相關轉型補助。 草案內容除普發全民6000元現金、挹注勞健保及台電外，國發會也盤點傳統產業、觀光與農漁業，並推動產業轉型；此外，部份財源也用於居住、交通補貼與弱勢關懷。

救產業，大多勞工未能直接受惠 學者：整體工資提升才治本

經濟與社會韌性方案看似「對症下藥」，但學者提醒，此舉實質上忽略了經濟景氣下行，勢必讓調適能力較差的低薪勞工處境更加艱難。

文化大學勞動暨人力資源學系教授李健鴻提醒，「政策針對產業有具體協助方案，但基層、弱勢勞工直接受惠有限，卻忽略低薪勞工的政策。」

據統計，2022年超徵收入主要來源為營所稅與綜所稅；言下之意，而企業賺到錢扣除租金與借貸成本，受薪階級僅分到利潤約25％，有7-8成都分潤給股東，資本利得的財富更加集中在「富人」身上。

李健鴻更指出，台灣約有130萬低薪勞工，近年雖然人數有逐漸遞減，但「產業不均情況卻更加嚴重」。

以勞動部定期公布雇主提撥薪資水準統計資料統計，2018年至2020年台灣勞工薪資成長5.1％，其中半導體零組件產業增加61.3 %、手機電話製造業增加33.3％，然而其他服務業、住宿餐飲業與教育服務業增幅平均僅4％，顯示台灣勞工收入不均情況越來越嚴重。

又以總就業人數來看，台灣有59％受薪階級是服務業，工業部門約36％，顯示台灣大多數勞工有普遍低薪問題。換言之，大多數人對經濟不景氣感受較深、也相較缺乏應變能力。

李健鴻提醒，歐美等國10多年來針對低薪造成的貧富差距擴大問題，已紛紛推出相關薪資政策，台灣也應照顧低薪勞工，才能增加國家整體經濟與社會面對經濟不景氣的韌性。

本文授權自今周刊，原文見此。

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