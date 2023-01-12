39歲破產、隔年悟出心法翻上億身家！教授教「存股」押2檔：這價格到了買就贏

【撰文・彭蕙珍】

2006年之前，鄭廳宜在股市戰無不勝、攻無不克，累積到2千萬資產。那時，他認為自己是「股神」。39歲眼看在華南銀行有16年資歷、足以升上襄理，卻任性辭去鐵飯碗，到日本念博士，希望未來能赴大學任教。

然而，就在此時，他看好面板，重押並融資，沒料到幸運之神不再降臨，2千萬財富瞬間化為烏有，還負債好幾百萬。

幸好，他回台後進入僑光科技大學任職，認真研讀巴菲特、科斯托蘭尼等重要財經書籍，深入了解產業面與籌碼面後，再拿房子去貸款，進入股市，40歲後累積上億身價。

有「億元教授」之稱的他曾在2019年指出，美國實施量化寬鬆政策（QE）後「台股會漲到你不敢相信。」台股果真從8千多點漲到1萬8點以上。2021年4月在市場一片歡欣鼓舞時，他再度預言股市會下跌。

「不要和趨勢作對！」曾經歷破產、負債，再重生的過程，他對市場起伏迭宕判斷非常敏銳。

對於2023年的台股，他認為第二季有機會跌到1萬3千點。這正是財富重分配的好時機。上班族若想存股，可以趁台股大跌時買進「大到不會倒」的金融股，並以富邦金、國泰金兩檔龍頭股為主，2024年就可以等待大豐收。

「股市獲利是等待出來，不是操作出來的。」鄭廳宜強調，投資人一定要耐心等待最好的買點，而且「每一次出手都要很慎重。」

他指出，投資人想在股市獲利，要先學會兩件事：一是看懂趨勢。二是了解基本面，再用技術面選股。

小白資訊不對稱 要贏看這兩個

台股有很多小白，他認為小白永遠都是資訊不對稱最大的受害者。想要贏，其實並不難，只要能看懂總體經濟與國際金融情勢，就能簡單的掌握進場和出場的時間點。

判斷工具只有兩個：利率和匯率。如此簡單又有效。

多頭：當美國聯邦基金利率從高點往下調（降息），降到相對低點，股市走多頭。 空頭：當美國聯邦基金利率從低點往上調（升息），升到一定高點後，股市走空頭。

當多頭來臨時，可以買進未來的明星產業，如電動車、低軌道衛星、綠能等。

股市小白想要贏 記得反覆這樣做

他大方提出以下操作方式，只要反覆做幾次，股市小白也能累積相當大的財富。

1.當美國聯邦基金利率或十年期公債殖利率站穩3%時，將之前買的定期定額股票全部賣掉。（台股高檔） 2.美國聯準會開始啟動降息時，轉進買進美國20年公債ETF，並且持續定期定額買進美國20年公債ETF。 3.當美國聯邦基金利率或十年期公債殖利率來到1%以下，將定期定額買進的美國20年公債ETF全部賣掉，資金進入股票。（台股低檔）

金融股不敗 這兩檔低點這樣買

不少上班族喜歡存股，存股族在低點要怎麼買股票？鄭廳宜說自己一輩子只教人存股，只會講金融股，「因為它可以存一輩子。」目前他最看好的兩檔金融股是富邦金和國泰金。

今年金融股被壽險的防疫保單拖累，獲利大幅衰退，他說明：「富邦金11月虧損160億，對他們來說是小事，金融股的底氣很夠，而且監管單位很多。」當富邦金跌到40元以下就能閉著眼睛買。

前陣子國泰金現增價35元，引起不少股民關注。鄭廳宜認為如果台股在今年第二季跌到1萬3千點，國泰金股價有機會來到現增價35元，「一樣就閉著眼睛買。」抱到2024年，可望漲回50~60元，就能大豐收。

他分析，國泰金今年配息1元，2024年至少配2元，股價35元，殖利率也有5%多，「國泰金增資500多億，增資之後可以把這筆錢投資在4.5％的高報酬標的；若槓桿操作2倍，就有8％～9％報酬，對壽險股是利多，日後股價可望漲回50~60元。」

「你就是等價格，國泰金35元、富邦金40元以下，不會到就不要買，會到我們就贏了！」

股市只有資金行情 勇敢買進、大膽賺

「股票裡沒有景氣行情，只有資金行情。」鄭廳宜表示，當美國聯準會的利率很低時，就要很勇敢、努力買股票，大膽的賺錢，「很多人在要謹慎時不謹慎，在可以大量發揮的時候就怕怕的。」

「為什麼有錢人更有錢，沒錢人更沒錢？在利率低時，有錢人會去向銀行借錢，都時銀行會借你很多錢，隨便套利都賺錢。」

對於保守的投資人，他認為就算是將房子拿去貸款，買五檔金融股也好，「金融股有5%殖利率，銀行利率2%，輕鬆賺3%。」

去年他出版新書《40歲開始子彈存股翻倍賺》，大方公布多年的投資心法及操作方式。他語重心長說：「書中寫的都是我在股票市場裡體會出來的，希望能幫助更多人，早日實現財富自由。」

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

殖利率5％的金融股怎麼買？以元大金(2885)為例算給你看！鄭廳宜：金融股適合存股族的4個理由

兆豐金、第一金、合庫金...金融股定期定額如何贏面最大？鄭廳宜以5家公股行庫示範：存股操作實戰

掌握法人邏輯挑飆股 黃豐凱用三招教你精準化繁為簡選股

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】