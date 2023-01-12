巴菲特、老虎基金去年都慘賠！今年初這3國股市已經噴了 謝金河：跌深的市場在反彈
【撰文・謝金河】
投資永遠沒有標準答案！今年通膨壓力罩頂，美國聯準會一口氣升息7次，共升17碼，終於聽到景氣「雪落下的聲音」，景氣正在衰退的路上。但資本市場卻走出跟去年完全不一樣的格局。
去年景氣蒸蒸日上，大家都憧憬景氣會更好，但全球股市在元月陸續創新高後隨即下跌，然後展開整年的跌勢。
去年元月，道瓊工業指數下跌1206.44，跌幅3.32%，Nasdaq跌8.98%，費城半導體跌11.73%，台股跌2.98%，南韓跌10.5%，上海跌7.6%，深圳跌10.5%⋯⋯這是一整年跌勢的開端。
今年一開年，大家都在看景氣衰退，但股市走勢卻跟去年相反，今年股市氣勢如虹，一個是美國後院的墨西哥，今年元月到11日為止，已經大幅上升9.68%，中南美洲的阿根廷，委內瑞拉股市呈現噴出走勢，令人嘆為觀止。
二，亞洲彈力最強的地方在香港，恆生指數今年到11日為止彈升8.36%，國企指數上漲9.04%，但核心的上海只上升2.35%，深圳上漲3.6%。
如果把近三國月的表現來看，這三年跌最慘的中國金龍指數大漲35.5%，恆生科技指數上漲34.1%，香港恆生指數上漲23.9%，接下來是歐洲股市上漲，德國，法國，義大利，愛爾蘭，英國都大幅上漲。美國道瓊工業指數上漲825.76%，漲幅2.49%，Nasdaq漲4.64%，費城半導體指數上升8.82%，台股指數上漲633.75，漲幅4.34%⋯⋯
但股市倒轉，去年表現雄糾糾的雙印股市，今年都下跌。印度今年跌761.45，跌幅1.25%，印尼下跌284.27，跌幅4.14%。這完全反映基期高的市場向下修正，跌深的市場在反彈。
最近大家把美國金融市場的大咖去年操作績效拿出來檢視一下，發現只有橡樹資本出現22.59%的正報酬，股神巴菲特去年出現10.62%的負報酬，最慘的老虎基金賠50.32%，砸錢買Tesla的人，最慘賠七成！
今年景氣急速墜落，資本市場卻是變化多端，精彩絕倫的一年！
本文授權自今周刊，原文見此。
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