全台露營區8成違法！為何政府想就地合法業者不領情？3大真相「違法也沒差」

【撰文‧陳子萱】

露營成為新興休憩活動，但國內有82％營區違法，更有148處位於環境敏感區。除了訂定有效的母法規範，政府也應有總量管制、適度漸進開放的原則，保障休憩安全與生態。

台灣人瘋露營，但很難想像，全台竟有逾8成是違法營區！

根據調查，現階段台灣違法露營現狀有三大真相。真相一，全台露營場除了逾8成違法，還有8％位於風險更高的環境敏感區。

真相一》8成違法 逾百處在環境敏感區

根據交通部觀光局統計，截至2022年，全台共有1790處露營場，扣除117處待清查，至少有1482處確定違法、占比82.8％，且有148處位於環境敏感區、占比8.3％。

我國目前無《露營法》母法規範，露營場地設置等相關法規橫跨土地使用、水土保持、環境保護、建物設施等面向，如《山坡地保育利用條例》、《森林法》、《國有財產法》、《區域計畫法》、《農業發展條例》、《水土保持法》、《建築法》，主管機關包括農業委員會、營建署、國有財產署等。

只要違反上述相關法令，便是所謂「違法」露營場，一個非法露營場很可能就掛著好幾條「罪名」。

非法露營場中，位處土石流潛勢溪流、地質敏感區、山坡地、洪氾區等環境敏感區，和民眾安全直接相關，更是重中之重。

儘管目前國內未傳出露營地山崩、土石流意外，但2022年底馬來西亞一處非法露營區凌晨發生山崩，一夜奪走24條人命的殷鑑不遠，台灣也必須未雨綢繆。時代力量立委陳椒華認為，台灣位處地震帶、且山地多，加上近年氣候日趨極端，土石容易鬆動，「應該要依據台灣的地理條件特性，趕快落實露營場管理，否則馬來西亞的不幸事件，還是有可能在台灣發生。」

真相二》輔導成效不彰 合法門檻高 法規形同虛設

真相二，即使政府放寬規範，要讓既有7成露營區就地合法，但門檻過高、業者不領情，法規幾乎形同虛設。

為了正式納管既有露營場，其實行政院在2022年7月底經跨部會協調，決議放寬相關規範。官方盤點，違法者裡約7成是位於林業、農牧用地的小型露營場（小於一公頃）。

最終內政部修訂《非都市土地使用管制規則》、交通部同步訂定《露營場管理要點》，有條件讓此類的小型露營場合法化。交通部觀光局技術組組長林秀霞表示，2023年3月將啟動稽查輔導，並追蹤地方政府的處置情形。林秀霞強調，此舉目的並非開罰，而是釋放警示訊號，協助業者申請合法登記，並希望在2023年暑期露營旺季前完成第一輪輔導。而整體輔導期預計2023年底結束，並研擬於2024年全面執法開罰。

不過放寬規範至今半年，僅30家業者提出申請，另還新增13家非法業者，不免令外界對管制效力打上問號。

林秀霞坦言，多數業者不願申請，是因放寬後的門檻限制仍然嚴苛，不符現實。以目前規範來說，位於農牧用地的一公頃以下露營場，最多僅一成面積可設置營位、衛生措施、管理室，估算下來頂多供應20個帳位，對業者來說並不划算。

真相三》行政量能不足 難讓非法業者退場

不只如此，地方政府缺乏行政量能，無人監管、無法可管，讓非法露營區缺乏退場機制，則是真相三。

業者寧願違法，因為沒申請也幾乎不會被開罰。地球公民基金會山林花東組主任黃靖庭不諱言，中央剛訂出規則，露營管制的新概念才剛出來，落到地方來執行，其實沒人知道該怎麼做。就算地方政府一年查個一、兩次，例如，以違反《水土保持法》祭出六萬至三十萬元不等罰鍰，但她觀察，「對業者來說，也就是繳個保護費的概念。」目前看來，非法露營區難以真正退場。

黃靖庭直言，露營和民宿管理都有類似問題，就是地方行政量能不足、業者申請合法困難，最後導致「業者違法也沒差」的結果。

原住民族露營休閒暨文化觀光發展協會理事長游國慶就舉例，桃園市政府僅一位承辦人要管一百多個露營場，缺乏人力下，局處互踢皮球，資訊不透明等問題頻傳，業者申請時也無所適從。

此外，游國慶也質疑，在環境敏感區的地質調查資料上，市府是用舊數據套圖比對，與現實不符，且業者未能事前得知調查結果，也無法準備申請資料。「政府擺爛、業者就跟著擺爛。」他不諱言，自己的露營區也還不打算申請合法化，「現在我們的心態就是按兵不動，否則去了只會到處碰壁。」

除了管不到、難退場，目前有關露營場的《非都管》、《露營要點》，僅是行政命令，法律位階低，現狀可說是無「法」可管。陳椒華指出，針對非都市土地的露營場，雖可根據《區域計畫法》第二十一條對業者處以罰鍰，且可連續罰，並要求恢復原狀，但地方政府未能全面執行之外，「只靠《區域計畫法》可能（效果）也比較弱。」

中央組跨部會督導小組 先稽核環境敏感區營地

對於未來修法，觀光局表示支持，但強調須待輔導期過後再研議。林秀霞指出，中央已組成橫跨9大部會、14名委員的中央督導小組，首先瞄準環境敏感區內148處露營場，逐一實地稽核，預計輔導期限至2023年底結束，並在2024年研議修正《發展觀光條例》，將露營產業正式納入觀光法規建制。

黃靖庭則建議，政府可用營業數量或整體空間的「總量管制」概念，來管理露營區。具體來說，負責審核業者的地方政府，應先掌握一塊山坡地的敏感程度、道路的車流容納程度、水電設施的供應人數程度有多少，以此評估一個區域最多可容納幾家業者或幾個露營場地，「露營場來申請，地方政府就要評估有沒有超出那個天花板的數量。」

當全台逾8成非法露營場可能藏著安全隱憂，除了修法是當務之急，地方政府也應適度擴編人力，真正落實執法，才能避免意外發生時後悔莫及。

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