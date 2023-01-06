把女兒罵到像殺人犯 《無邊》導演楊力州長期抗憂鬱：讓不喜歡的自己死在南極！

【撰文・張孝瑜】

2019年台灣組成一支南極探險隊，由導演楊力州拍攝為紀錄片《無邊》，不僅紀錄團隊遠征南極歷程，更是一趟生命的回望、巡禮，探索人與母親、大地甚至是與自己之間的關係。楊力州說：「想帶領觀眾往外冒險，也往內(心)冒險。」

「嗨！妳好，我是楊力州！」2006年導演楊力州以《奇蹟的夏天》榮獲金馬獎最佳紀錄片，被譽為台灣最重要的紀錄工作者之一。2019年他受邀紀錄台灣組成的南極探險隊跋涉過程，成為台灣唯一同時擁有「兩極」拍攝經歷的影像工作者，卻沒有任何架子地用雙手遞上名片，閒聊時眼神不忘照顧在場所有人，適時拋出對話，營造闔家歡樂氛圍。

但就是如此一位擁有「男人軀體、女人靈魂」的導演，卻在2016年發現自己開始不對勁。他回憶，自己性格向來溫和，過去也對女兒寵愛呵護備至，但脾氣突然越發暴躁，甚至有一天只因為「女兒沒有刷牙」這等小事，嚴厲責備到像是她殺了人；2017年他帶家人到南投遊玩，入住民宿第一天，紀錄片導演齊柏林飛機失事，外界各種訊息湧入，但他無法回應，只是失神般對妻子說：「如果是我掉下來，可能會比較好。」

累積生活種種點滴加上輕生念頭，讓妻子心裡警鈴大作，帶楊力州接受心理諮商，後來也前往身心科就診、服用抗憂鬱藥至今。2019年前往南極拍攝、紀錄的這段歷程，纖細感性的導演終於有機會和時間，將照顧他人的眼神投向自己，不斷回望生命過往。

他表示，在南極2個月，剛抵達時花許多力氣重新熟悉吃飯、喝水、走路等這些習以為常的動作，因為南極平均溫度攝氏零下20、30度，幾乎天天有暴風雪，加上平均海拔高度為2,350公尺，等同連日行走在玉山上，到最近的醫院都要至少5天，極端天寒地凍氣候讓他們不能有一絲閃失，「連手機拿出來，5、4、3、2、1就會沒電。」

楊力州笑，剛開始團隊還會彼此聊天、加油打氣，但隨著整日整夜相處、體力下滑，慢慢大家話越來越少，漸漸只剩下在白噪音般的暴風雪中與自己對話。他形容起初非常慌張，因為「(回憶)如潮浪般湧上」，過去學校從來沒教怎麼跟自己相處，也鮮少有大量空白時間思考，但當他開始回望人生，才意外發現自己不愛吃蚵仔煎的秘密。

原來，小時候楊力州家裡並不富裕，母親是傳統「以夫為天」的女性，但有一天父母激烈爭吵，媽媽竟破天荒帶他跟弟弟到夜市隨意吃喝，雖然很開心能吃蚵仔煎，但心裡也隱隱擔憂母親會不會突然離開，害怕家庭從此要分崩離析。對楊力州來說，蚵仔煎的滋味，意味著對失去的恐懼。

「從南極回來之後，覺得這世界上最遙遠的不是南極或北極，而是自己的心裡、認識自己多少，往外冒險，也往內冒險。」他坦言，即便前往南極拍攝、製作完成《無邊》紀錄片，但情緒困擾依舊存在，例如心情會在天氣不好或社會發生重大事件時墜入谷底，但他開始可以明白自己的狀態，覺察並理解自己發生什麼事情，能夠停下來或坐著等待情緒過去。

「歡迎大家來南極，你會讓不喜歡的自己死在南極，讓想要留存的自己離開戲院，重新踏在土地上。」楊力州形容，南極優雅美麗，有時也殘酷；一如楊力州眼神有時溫柔感性，有時幽默如斯。「找到與自己相處的方式」，是他在紀錄片裡想要傳遞的念想之一。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

「從小很悲觀，曾經想自殺！」人生不斷「肖想」的小野，鼓勵厭世代：從土地連結裡，點燃生命熱情

宋逸民教會糾紛、博客來解雇阿姨、理科太太賣筆記…踩人心底線有共通點！他點全因主角犯這錯

「不管多痛妳就是要忍」婆婆開刀，媳婦竟拒絕支付自費止痛藥！兒子在場為何不吭聲？一場殘酷家庭會議啟示

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980