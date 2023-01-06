這鄉鎮普發現金1千2！他們卻「錢到手就遷走」 鄉長2原因幫謀福利

【撰文・翁申霖】

年關將至，政府無不祭出相關振興措施來補貼人民，而也有熱心的鄉長為幫鄉民謀福利，決定發放振興禮金，每人1200元，不過，振興禮金一發完，就有將近300人從該鄉遷出戶籍，被外界戲稱「錢到手，就遷走」。

位於屏東縣的新埤鄉，因人口外流嚴重，讓該地區的大家長相當擔憂。新埤鄉前鄉長林志成指出，人口一旦低於1萬人，鄉代會席次會從11席減為7席，「鄉公所編制縮減，統籌分配款也會降低」，對小鄉來說將陷入惡性循環致不斷探底；此外，考量到大家近年來受到疫情影響生計，因此決定發放振興禮金。

每人1200元，5月底前設籍新埤鄉的人，不分男女老幼都可以請領。而設籍期限正好是選舉人口基準日的5月底，也被視為是遷回誘因。

前鄉長此舉果然一擊奏效，吸引廣大鄉親入籍，根據屏東縣潮州戶政事務所統計，新埤鄉去（2022）年4月的總人口數為9671人，5月則上升至1萬191人，不僅成功保衛萬人門檻，光是5月就有共554人遷入新埤鄉，成為全縣之冠，單就遷入項目比縣內首善之區的屏東市還多人，顯見吸力驚人。

萬萬沒想到的是，這波「歸鄉潮來得快、去得也快」，振興禮金一發完，6月的人口總數就下跌至9912人，12月甚至降到9623人，比4月的總人口數還要低，人口數迅速下滑跌破萬。

至於要如何解決人口外流的問題，新任鄉長潘和源不諱言地說，少子化浪潮狂襲，下屆選舉要維持1萬人口確實有其難度，但他強調，將會進一步營造可以留下人口的就業、就學環境，同時也要將生育補助費由1萬2000元提高至1萬5000元，減少少子化衝擊，全力打造留下鄉親的環境。

本文授權自今周刊，原文見此。

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