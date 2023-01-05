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去年此時「台股2萬點、台積電1千元」 謝金河引華爾街名言：行情在絕望中誕生

聯合新聞網／ 今周刊
財信傳媒董事長謝金河。聯合報系資料照
財信傳媒董事長謝金河。聯合報系資料照

【撰文・謝金河】

2022年正式走入歷史，也驗證了華爾街百年名言：行情在絕望中誕生，在半信半疑中成長，在憧憬中成熟，在充滿樂觀中毀滅！過去的一年，完整走完這個歷程。

今周刊提供
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去年的今天，全球股市都在元月5日這一天先後創下歷史最高點，道瓊工業指數到36952.65，標普500到4818.62，Nasdaq到16212.23，費城半導體指數到4068.15，台股也到18619.84。這一天前後，Apple股價上升到182.94美元，市值破3兆美元，微軟到343.11美元，市值跑到2.566兆美元，Google，Amazon都突破2兆美元，Meta，Tesla也突破1兆美元...

這個時候，全球車用晶片大缺貨，貨櫃運輸運價大漲，大家都認為這個供需吃緊的時代會很長久。沒想到，俄羅斯入侵烏克蘭，加劇通膨力度，聯準會暴力升息，全球景氣墜落，股市大幅下挫。費城半導體指數最大跌幅48.63%，Nasdaq大跌37.7%。台股去年此時，很多人看2萬點，台積電看1000元...

一年後的今天，原先奔馳的科技股都慘跌，Apple從3兆跌破2兆，開年第一天剩下1.975兆美元，原來2兆美元的Amazon剩下8324億美元，最慘的Tesla，Meta股價下跌逾70%，Meta市值少了8152億美元，Tesla蒸發9180億美元。半導體的Nvidia，AMD股價下跌逾60%，Tsmc Adr也下跌58.56%。

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中國的阿里巴巴最慘跌81.5%，騰訊，美團，小米，百度都跌70%以上，快手，嗶哩跌90%以上，全球股市在一年當中市值蒸發18兆美元，單是馬斯克身價就蒸發2000億美元。

股價跌了一年，現在全球景氣真的急轉直下，接下來會有很長的時間，大家都會聽到壞消息，看壞未來的經濟學家也會此起彼落，但股價大跌後就會有抵抗力，慢慢又有行情絕望中誕生的味道。最近香港恆生指數不知不覺彈升6195點，騰訊止跌反彈81.7%，阿里拉升60.17%，美團上揚68.09%...

過去的一年，全球什麼都跌，只有美元獨強，不過，美元去年9月反轉向下，調整可能要一段時間，油價，天然氣，糧食價格都跌不少，2023年，全球都蹲下來，大家重新整理再出發，一樣是充滿希望的一年！

本文授權自今周刊，原文見此

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