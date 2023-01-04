中國大陸12月僅13人染疫亡？民眾囤藥、黃桃罐頭賣光 殯葬業龍頭股1個多月漲逾5成

【撰文・林信男】

中國放棄對「動態清零」的堅持，鬆綁防疫措施，導致染疫人數大幅攀升，醫療體系壓力暴增；但，在官方數據不夠透明的情況下，外界難以一窺中國疫情全貌，也讓該國2023年經濟前景，面臨更多不確定性。

根據英國醫療資訊分析公司Airfinity推估，去年12月，中國平均每日確診人數，恐超過100萬、染疫病歿者約5000人，且之後將出現2波疫情高峰，第1波落在今年1月，第2波會出現在3月初，屆時，每日確診病例，將分別增至370萬和420萬左右。

Airfinity對中國疫情趨勢的推估結果。圖擷自Airfinity官網

官方疫情數據難取信於民 消費者瘋搶藥品、偏方

相對於西方研究機構估計值，中國官方數據，明顯「樂觀」許多。例如，2022年12月第3周，官方統計染疫人數為1800人，病歿案例僅7例；12月累計染疫病歿者，「只有13人」。

但，中國官方疫情數據，顯然無法取信於民，自防疫措施鬆綁以來，由於醫療體系難以因應暴增的確診者，民眾開始大量搶購藥品，甚至謠傳可當作偏方的黃桃罐頭，都被一掃而空，業者只能一再澄清，強調黃桃罐頭不具療效，消費者不要盲目跟風。

基於對變種病毒的擔憂，世界衛生組織（WHO）已公開呼籲，為進行風險評估，希望中國能公布當地疫情、住院人數等詳細資訊。

3大因素衝擊 中國2023經濟前景變數增

另一方面，疫情擴散也讓中國2023年經濟前景，出現更多變數。根據CNN報導分析，前述觀點，主要立基於以下3個觀察。

首先，防疫鬆綁來得太突然，民眾措手不及、毫無準備，導致感染人數激增，首當其衝的，就是企業、工廠運作，經營者只能被迫關廠或減產；另，即使餐廳、商店開門營業，也沒太多顧客願意冒著染疫風險，走出家門消費。

其次，占中國國內生產毛額（GDP）近3成的房地產，表現極為疲弱，去年1至11月，房地產銷售額累計下滑26%，投資規模減少9.8%，勢必影響經濟成長。

最後，2023年全球景氣趨緩，將對中國出口造成衝擊。近期，占中國GDP約5分之1、提供1.8億個就業機會的外貿產業，已開始面臨逆風，以去年11月為例，中國出境貨運量年減8.7%，創2020年2月以來最差表現。

受益於「與病毒共存」 部分製藥、殯葬業股價大漲

整體而言，短期內，中國經濟將面臨許多挑戰；不過，從「動態清零」轉向「與病毒共存」的過程中，卻也出現一些受惠產業，像是生產退燒藥布洛芬（Ibuprofen）原料藥的新華製藥，其H股於去年12月中旬，在短短5天內，股價大漲60%。

此外，有中國「殯葬第一股」之稱的福壽園國際集團H股，自去年11月至12月中旬，股價累計漲逾5成。

然而，撇開這些受惠產業不談，中國整體經濟情勢，正持續承壓，預期會「亂」上好一陣子，正如凱投宏觀（Capital Economics）所述，「與病毒共存，恐較許多人想像中更困難」，迫在眉睫的全球景氣衰退意味著，中國經濟可能會在未來幾個季度，進一步下滑。

本文授權自今周刊，原文見此。

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