正中炒房團要害、投資客恐不願再上車！《平均地權條例》修法被視為深水炸彈

影迷期待已久的續集電影《阿凡達:水之道》(Avatar:The Way of Water),上映後氣勢如虹,短短14天全球票房就突破10億美元(約307億元新台幣);但在此同時,影音平台上,竟出現一部有魚目混珠之嫌的電影《阿丸達:水之戰》(Battle for Pandora),讓網友們看傻了眼。

2023-01-03 12:29