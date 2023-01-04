產線80％員工確診「工廠躺平了」！浙江台商告白：中國這個年很難過

【撰文‧今周刊編輯團隊】

「一周前，產線大概有2、3位員工確診。過3天後，確診員工數飆升至30％；再過兩天，變成60％；到昨天我再問，已經來到80％。」說話的，是一位台商董事長，他在電話那頭急切地描述：「整個工廠，現在基本都躺平了。」這座被老闆自嘲「躺平」的工廠，位於中國浙江省，主營業務為汽機車變速器。

展望即將到來的農曆春節，該名董事長輕嘆了一口氣，「中國這個年，會很難過。」

難過，因為中國疫情防控的「大門」，已然全面敞開。

中國即將追隨全球多數國家的腳步，正式進入「全面解封」的時代。疫情爆發以來，官方屢次提及的「動態清零」一詞從媒體中消失，取而代之的是「快速達峰」。

防控政策急轉彎的背後，不少外媒分析，原因或來自2022年11月底蔓延至全中國的「白紙革命」示威潮。不過，曾任中國共產主義青年團旗下黨報記者的王鑫，並不認同此看法，「解封跟抗議事件（白紙革命）關係不大。」他指出，重點是「經濟」。

「因為，在長時間封控之下，中國經濟已受不了了。」王鑫表示，根據他對官方政策的掌握，在白紙革命爆發之前，封控就已是即將「放開」的趨勢，「沒有人能違抗經濟規律的，縱使是共產黨也不能！」

意料之外的「提前解封」，也讓不少外資紛紛上修2023年的中國經濟展望。以摩根士丹利為例，其最新展望報告就指出，更快的重新開放步伐，有望讓2023年的中國經濟成長大幅反彈。指標投資銀行高盛也在近期報告中，將2023年的中國GDP成長預估值，從此前的4.8％上調至5.2％。

不過高盛也強調，在迅速重新開放的情況下，中國醫療系統無疑將面臨巨大挑戰，尤其是在醫療資源較缺乏的內陸和農村地區，原因在於「農曆新年假期即將到來」。

「如果春節後疫情再度爆發，就可能又缺工。」產線位於浙江，主營寶特瓶回收及再生纖維開發的寶綠特總經理紀秋煌指出，在官方宣布解封後，員工在過去一兩周的確診率來到6成上下，營運已多少受到影響。

另一家位於蘇州、主營自行車零組件生產的台商，總經理則向本刊坦言，公司政策現在是鼓勵員工「能趕快陣亡（確診），就趕快陣亡！」該名台商指出，過去一兩周，公司的員工確診率差不多5、6成，確診後，員工普遍至少要休一個禮拜，「但今天烤漆線如果少了5個人，一天產能大概就會少500~1000台。」

場景來到深圳，如同前述蘇州台商「鼓勵確診」的作法，當地一家軟體公司的台商總經理接受本刊專訪時笑稱，他們不僅口頭鼓勵，更是直接發放「確診獎金」，「（2022年）12月確診，每人發1千塊，（2023年）1月確診發500塊，如果到2月後確診，就沒有獎金了。」之所以2月沒有，就是希望員工們能在春節之前「確診完畢」。

展望中國的「解封之年」，圖景漸漸清晰，這或將是一條崎嶇不平的復甦之路。農曆春節之前，無論是中國民眾或是在地台商供應鏈，都仍須面臨疫情反覆衝擊；農曆春節之後，在3年封控與貿易禁令的「摧殘」之下，中國國內消費與投資的反彈力道，依舊充滿變數。

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