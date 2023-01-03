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為何大陸從嚴格清零一夕轉向全面開放？「不得不開放」的原因 專家直指：沒錢了

聯合新聞網／ 今周刊
東華大學新經濟政策研究中心主任陳松興指出，中國解封時實則有「不得不開放」的因素。圖擷自Youtube頻道「老謝看世界」
東華大學新經濟政策研究中心主任陳松興指出，中國解封時實則有「不得不開放」的因素。圖擷自Youtube頻道「老謝看世界」

【撰文・黃健誠】

中國近期「無序解封」，一夕間從世界上最嚴格的清零防疫政策，轉向全面開放，東華大學新經濟政策研究中心主任陳松興，日前在財信集團董事長謝金河的節目《老謝看世界》中提到，中國過去享有全球化及人口等紅利，但是，過去幾年，對於經濟打擊最大的就是防疫政策，而中國防疫政策迅速轉向，這代表中國有「不得不開放」的壓力存在。

中國歷經全世界最嚴苛的防疫政策，目前看來是一項失敗政策，陳松興指出，過去三年，中國的經濟停滯，連房地產都跌掉二至四成，且在冬季春節過年前無序解封，恐怕導致醫療體系崩潰，而有媒體統計，若中國推遲至2024年上半年解封，預測中國GDP再降低1%，因此，中國從過去的強力清零政策，到一夕之間鬆綁，代表中國經濟已迫在眉睫。

陳松興說，中國過去三年用債務支撐經濟體，導致泡沫不斷擴大，可能會產生系統性危機，且地方政府的財政無力繼續執行嚴格的防疫政策，因此清零政策退場的另一主因，恐怕也與地方政府沒錢有關係。

過去，中國的三駕馬車為出口、投資、消費，可說是撐起中國經濟的三隻腳，陳松興指出，但是未來中國的經濟前景很難樂觀，因為所有的經濟活動都在下滑，像是佔了GDP三成的房地產及相關行業，一個接一個發生危機，甚至接近倒閉邊緣，這也讓老百姓財產縮水進而影響消費，另外，中國預算赤字在去年前三季已達一兆美元，這也代表中國「打腫臉充胖子」，產業出口及內需消費都不行。

陳松興表示，過去中國高速成長的紅利，現在沒有了，日前公布的金融支持16條，雖然明確表示政府不讓房地產到閉的態度，但在未來，銀行可能會因此讓放款能力受限、動能變低，且在所有資產都縮水的狀況下，中國可能進入通貨緊縮的情況，因此未來挑戰相當大。

《今周刊》專欄作家乾隆來也指出，中國最後可能走的是「零利率」的路線，讓國內較多的公司可以得已存活下去，但那些企業最後可能會變成殭屍企業，未來三年、五年內，一定看得到中國經濟殭屍化。

乾隆來也指出，從長線觀察，中國經濟前景悲觀，但在今年3月開兩會之前，並不會發生大事，而今年的「年關」，對於房地產行業而言將是生死關卡，現在中國政府花了兩兆人民幣貸款去救，雖在短期內不會出現問題，但中長期來看，中國與其他國家銀行同業的往來可能就會出現被抽銀根等危機。

另外，乾隆來也建議，在中國經濟情勢前景不明的狀況下，台商所有新的投資最好都要在外面，並將在中國的規模慢慢縮小，而台商今年面臨就是去庫存，中國庫存非常大，可能都需要12到18個月才能消化庫存。

本文授權自今周刊，原文見此

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