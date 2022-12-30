快訊

大學、研究所都提前畢業 她花半年高普雙榜到手

民進黨慘敗在預料中？謝金河：政府缺乏這能力 「3大事項」仍待解決

聯合新聞網／ 今周刊
民進黨在2022年九合一大選慘敗。聯合報系資料照
民進黨在2022年九合一大選慘敗。聯合報系資料照

【撰文・謝金河】

為政之道，貴在論述！

很久沒有召開記者會的蔡總統，這回終於拍板敲定兵役服役期限從4個月延長為一年，這是繼年金改革後，小英總統十分果決的重大決策！本來大家擔心這個政策會招來反對，甚至影響選票，結果，反對黨只有趙少康站出來公開反對，社會上似乎認同這個改變。

幾年前，經濟學人有一期封面探討政治人物的決策，一開始就說：廿一世紀最珍貴的是人才，而最珍貴的人才是領袖，作為一個領導者，要能身先士卒，開風氣之先，登高一呼，各方響應。去年的四大公投，小英總統親自督軍，充分説明四大公投過與不過對未來國家發展的影響，因為說明有力，在大家不看好的情勢下反而過關。

這次地方選舉，執政黨訴求無力，很多重大爭議問題都沒有見到強而有力的說服論述，慘敗自是在預料之中。

選後仍有很多待辦事項，例如，稅收超徵，政府如何向人民充分說明超徵的稅款如何分配？像是防疫的支出龐大，這一年來，油價大漲，台電、中油承擔的虧損數千億元，這形同用中油、台電的虧損來抑制通膨，政府怎麼補這個洞？還有勞退帳戶的損失，或者是未來經濟可能顯著衰退，政府要不要保留老本？這些問題，都必須要政府誠懇、透明向民眾說明。

這幾天，我看經濟部表現可圈可點，當李鴻源說越南一支風機成本只有台灣的1/3，經濟部立刻祭出說帖，把核心問題說明白。今天，台積電三奈米新製程儀式，經濟部也立即表示沒有掏空台灣的問題。

未來社會爭議事件仍然會一波接一波，像美國十幾個州禁TikTok，英國也禁，台灣如何面對抖音的認知作戰，這個問題一定有贊成，也有反對，但是領導者在面對爭議議題，敢不敢勇敢「拍板」？這才是最核心的問題。

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

菜鳥做1年抵4年！長榮海運年終45個月，基層員工一早「被200多萬砸醒」…主管叮嚀：不要太高調

需求不振、外資降目標價 ABF載板好光景到頭？ 市值一日蒸發89億 欣興砍資本支出解讀

家裡欠債2千萬，20歲小護理師如何8年在台北買一間房，還存下500萬現金？零本金翻身真實故事

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

民進黨慘敗在預料中？謝金河：政府缺乏這能力 「3大事項」仍待解決

為政之道，貴在論述！

先入伍免當1年兵？內政部：兵役就是按年次 台人不愛當兵「館長」分析1原因

2024年1月1日1起，民國94年（西元2005年）後出生的役男，義務役役期將恢復為1年，消息一出尚未服役的役男們反應兩極，不少94年次的役男認為乾脆現在提早入伍，就能只當4個月的兵、躲避1年役期。對此，代理內政部長花敬群12月28日解釋「兵役就是按年次」，想要明（2023）年提早入伍規避是不可能，也不會讓94年次後役男申請。

遊覽車變頭等艙、空姐空少當導遊 戴勝通從「帽子大王」變旅遊業奇才

人生真的從70開始！認識戴勝通先生至少卅年，從帽子大王時代，到海地投資失利，負債累累，從此以後，很少聽到戴勝通的消息，反而他的弟弟戴勝益創造了王品，成為社會關注的焦點。

大陸3周3億人確診！工廠停機、業績已大跌…昆山電子廠台商告白：員工薪水能不發先不發

中國清零政策瞬間解開，變種病毒與搶藥風暴正在衝擊日本、台灣等鄰國，而眾多染疫老人能否度過寒冬，更成了春節年關的人道危機。

花8萬補英文退費只拿回一半！全台補習班每年申訴逾400件 為何民眾只能當冤大頭？

台灣有1萬7千多家補習班，比便利商店還多，每年衍生的消費糾紛，近8成與退費相關。現行法規過度向業者傾斜，面對合法卻不合理的退款機制，消費者只能當冤大頭？

百萬心臟手術、肝臟腫瘤切除...毛小孩的神醫療！搶8兆元大餅 寵物醫療商機解密

新北市中和的某處，一個藏身舊公寓騎樓的門診櫃台，乍看並不特別顯眼。但再往裡走，挑高兩層樓高的手術室，外科手術醫師、麻醉師、體外循環師組成團隊，正聚精會神治療病患。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。