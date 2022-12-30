民進黨慘敗在預料中？謝金河：政府缺乏這能力 「3大事項」仍待解決

【撰文・謝金河】

為政之道，貴在論述！ 很久沒有召開記者會的蔡總統，這回終於拍板敲定兵役服役期限從4個月延長為一年，這是繼年金改革後，小英總統十分果決的重大決策！本來大家擔心這個政策會招來反對，甚至影響選票，結果，反對黨只有趙少康站出來公開反對，社會上似乎認同這個改變。

幾年前，經濟學人有一期封面探討政治人物的決策，一開始就說：廿一世紀最珍貴的是人才，而最珍貴的人才是領袖，作為一個領導者，要能身先士卒，開風氣之先，登高一呼，各方響應。去年的四大公投，小英總統親自督軍，充分説明四大公投過與不過對未來國家發展的影響，因為說明有力，在大家不看好的情勢下反而過關。

這次地方選舉，執政黨訴求無力，很多重大爭議問題都沒有見到強而有力的說服論述，慘敗自是在預料之中。

選後仍有很多待辦事項，例如，稅收超徵，政府如何向人民充分說明超徵的稅款如何分配？像是防疫的支出龐大，這一年來，油價大漲，台電、中油承擔的虧損數千億元，這形同用中油、台電的虧損來抑制通膨，政府怎麼補這個洞？還有勞退帳戶的損失，或者是未來經濟可能顯著衰退，政府要不要保留老本？這些問題，都必須要政府誠懇、透明向民眾說明。

這幾天，我看經濟部表現可圈可點，當李鴻源說越南一支風機成本只有台灣的1/3，經濟部立刻祭出說帖，把核心問題說明白。今天，台積電三奈米新製程儀式，經濟部也立即表示沒有掏空台灣的問題。

未來社會爭議事件仍然會一波接一波，像美國十幾個州禁TikTok，英國也禁，台灣如何面對抖音的認知作戰，這個問題一定有贊成，也有反對，但是領導者在面對爭議議題，敢不敢勇敢「拍板」？這才是最核心的問題。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

菜鳥做1年抵4年！長榮海運年終45個月，基層員工一早「被200多萬砸醒」…主管叮嚀：不要太高調

需求不振、外資降目標價 ABF載板好光景到頭？ 市值一日蒸發89億 欣興砍資本支出解讀

家裡欠債2千萬，20歲小護理師如何8年在台北買一間房，還存下500萬現金？零本金翻身真實故事

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】