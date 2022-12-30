快訊

大學、研究所都提前畢業 她花半年高普雙榜到手

影／南韓「公車撞卡車」爆炸狂燒隧道143分鐘 倖存者：越往裡開越覺得不對勁

聯合新聞網／ 今周刊
南韓京畿道果川市京仁第二高速公路的隔音隧道燒成一片火海。 歐新社
南韓京畿道果川市京仁第二高速公路的隔音隧道燒成一片火海。 歐新社

【撰文・林依榕】

南韓京畿道果川市京仁第二高速公路，今（12/29）日下午1點多傳出有公車行經隔音隧道路段與卡車相撞爆炸的意外，只見隧道燒成一片火海，目前已造成5人死亡、37人受傷，總統尹錫悅已下令徹底搜救，火勢於下午4點12分被撲滅。

一名倖存者接受韓媒採訪時驚慌表示，火災當下黑煙整個撲面而來，所有隧道中的人趕緊棄車逃生，往後方狂衝，但也有的人倒車逃了出來，不過仍有更多車輛處於被卡死狀態，只能被吞噬於火海中。

據韓聯社報導，南韓當地時間12/29下午1時49分，在京畿道果川市京仁第二高速公路的隔音隧道路段，一輛公車與卡車相撞後爆炸，火勢、黑煙隨即蔓延整個隧道，隧道內的天花板疑似被大火融化，不斷有火星掉落。

報導指出，這場火災目前造成了5人死亡、37人受傷，南韓警消也緊急派出94輛消防車、219名消防人員及1架直升機前往灌救，直到下午4時12分才撲滅火勢，不過確切的死亡人數預計會進一步攀升。

現場一名倖存者描述當時的狀況，火災發生後15分鐘，他雖然有看到陣陣煙霧，但沒意識到前方已經冒出大火，所以仍然跟著其他車輛開進隧道。

報導也指出，根據現場行車紀錄器拍到的畫面，即便有一輛卡車駕駛座被燒毀，其他2條車道的車輛仍繞過火災區域繼續開，一直到整個火勢擴散到一發不可收拾，人們才發覺不對勁。

該倖存者表示，就在他開進隧道後，大量黑煙迅速朝他「衝」了過來，人們開始驚慌失措跳下車趕緊往後逃跑，但是也有的人不捨愛車，倒車想開出隧道。不過，事故現場有許多人焦急地表示，隧道內有好多車卡在裡面，根本開不出來。

這場火勢整整燒了143分鐘，直到下午4時12分才被撲滅，不過現場還是不斷有黑煙竄出，目前南韓警消正在調查確切的起火原因，以及損失規模和傷亡人數。

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

中國不只搶藥還得「搶火化」…想「插隊先燒」喊價11萬！官方文件曝光，20天2.5億人染疫

先入伍就免當1年兵？內政部：只有「他們」不管多晚都是4個月 年輕人不愛當兵？他分析1原因

家裡欠債2千萬，20歲小護理師如何8年在台北買一間房，還存下500萬現金？零本金翻身真實故事

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

民進黨慘敗在預料中？謝金河：政府缺乏這能力 「3大事項」仍待解決

為政之道，貴在論述！

先入伍免當1年兵？內政部：兵役就是按年次 台人不愛當兵「館長」分析1原因

2024年1月1日1起，民國94年（西元2005年）後出生的役男，義務役役期將恢復為1年，消息一出尚未服役的役男們反應兩極，不少94年次的役男認為乾脆現在提早入伍，就能只當4個月的兵、躲避1年役期。對此，代理內政部長花敬群12月28日解釋「兵役就是按年次」，想要明（2023）年提早入伍規避是不可能，也不會讓94年次後役男申請。

遊覽車變頭等艙、空姐空少當導遊 戴勝通從「帽子大王」變旅遊業奇才

人生真的從70開始！認識戴勝通先生至少卅年，從帽子大王時代，到海地投資失利，負債累累，從此以後，很少聽到戴勝通的消息，反而他的弟弟戴勝益創造了王品，成為社會關注的焦點。

大陸3周3億人確診！工廠停機、業績已大跌…昆山電子廠台商告白：員工薪水能不發先不發

中國清零政策瞬間解開，變種病毒與搶藥風暴正在衝擊日本、台灣等鄰國，而眾多染疫老人能否度過寒冬，更成了春節年關的人道危機。

花8萬補英文退費只拿回一半！全台補習班每年申訴逾400件 為何民眾只能當冤大頭？

台灣有1萬7千多家補習班，比便利商店還多，每年衍生的消費糾紛，近8成與退費相關。現行法規過度向業者傾斜，面對合法卻不合理的退款機制，消費者只能當冤大頭？

百萬心臟手術、肝臟腫瘤切除...毛小孩的神醫療！搶8兆元大餅 寵物醫療商機解密

新北市中和的某處，一個藏身舊公寓騎樓的門診櫃台，乍看並不特別顯眼。但再往裡走，挑高兩層樓高的手術室，外科手術醫師、麻醉師、體外循環師組成團隊，正聚精會神治療病患。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。