影／南韓「公車撞卡車」爆炸狂燒隧道143分鐘 倖存者：越往裡開越覺得不對勁

【撰文・林依榕】

南韓京畿道果川市京仁第二高速公路，今（12/29）日下午1點多傳出有公車行經隔音隧道路段與卡車相撞爆炸的意外，只見隧道燒成一片火海，目前已造成5人死亡、37人受傷，總統尹錫悅已下令徹底搜救，火勢於下午4點12分被撲滅。 一名倖存者接受韓媒採訪時驚慌表示，火災當下黑煙整個撲面而來，所有隧道中的人趕緊棄車逃生，往後方狂衝，但也有的人倒車逃了出來，不過仍有更多車輛處於被卡死狀態，只能被吞噬於火海中。

아니 나는 진짜 무슨 영화 촬영중아인줄 알았다고 . #경인고속도로 pic.twitter.com/zaT0gLBU4S — 다시발 (@kimri85) 2022年12月29日

과천 제2경인고속도로 화재 발생…대응 2단계로 격상https://t.co/gkBzVLnoGB#방음터널 #경인고속도로 pic.twitter.com/CS2KUHDOXL — 생활뉴스 (@swoofaa) 2022年12月29日

據韓聯社報導，南韓當地時間12/29下午1時49分，在京畿道果川市京仁第二高速公路的隔音隧道路段，一輛公車與卡車相撞後爆炸，火勢、黑煙隨即蔓延整個隧道，隧道內的天花板疑似被大火融化，不斷有火星掉落。

報導指出，這場火災目前造成了5人死亡、37人受傷，南韓警消也緊急派出94輛消防車、219名消防人員及1架直升機前往灌救，直到下午4時12分才撲滅火勢，不過確切的死亡人數預計會進一步攀升。

現場一名倖存者描述當時的狀況，火災發生後15分鐘，他雖然有看到陣陣煙霧，但沒意識到前方已經冒出大火，所以仍然跟著其他車輛開進隧道。

報導也指出，根據現場行車紀錄器拍到的畫面，即便有一輛卡車駕駛座被燒毀，其他2條車道的車輛仍繞過火災區域繼續開，一直到整個火勢擴散到一發不可收拾，人們才發覺不對勁。

제2경인고속도로 북의왕IC 인근인 갈현고가교와 방음터널(과천시 갈현동)에서 화재가 발생하여 인명피해가 속출하고 있습니다.



더 큰 인명피해가 발생하지 않기를 바랍니다.#제2경인고속도로 #경인고속도로 #북의왕IC #화재 #방음터널 #인명피해 #갈현고가교 #소방관 #소방당국 pic.twitter.com/4tICDdfGu5 — 세상흐름 (@snu0715) 2022年12月29日

該倖存者表示，就在他開進隧道後，大量黑煙迅速朝他「衝」了過來，人們開始驚慌失措跳下車趕緊往後逃跑，但是也有的人不捨愛車，倒車想開出隧道。不過，事故現場有許多人焦急地表示，隧道內有好多車卡在裡面，根本開不出來。

這場火勢整整燒了143分鐘，直到下午4時12分才被撲滅，不過現場還是不斷有黑煙竄出，目前南韓警消正在調查確切的起火原因，以及損失規模和傷亡人數。

本文授權自今周刊，原文見此。

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