遊覽車變頭等艙、空姐空少當導遊 戴勝通從「帽子大王」變旅遊業奇才

【撰文・謝金河】

人生真的從70開始！認識戴勝通先生至少卅年，從帽子大王時代，到海地投資失利，負債累累，從此以後，很少聽到戴勝通的消息，反而他的弟弟戴勝益創造了王品，成為社會關注的焦點。

這些年，反而是戴勝益辭去王品集團職業，聚焦在公益領域，反而是哥哥戴勝通在旅遊業，帶著他的兩個兒子創業闖出一片天。上週我在電視上專訪戴勝通，居然創下奇高收現率。從帽子大王變成旅遊業奇才，他創造了人生傳奇的旅程，令人尊敬。

我認識戴勝通的時候，他是黑頭髪，這次再見他，他已滿頭白髮，他一腳跨入旅遊業，已經70歲。他從探訪幾千家民宿開始，從一個門外漢，在旅遊業找到人生新定位。他從高檔客層切入，從延攬退下來的空姐，空少當領隊，導遊開始，他慎選國內外的旅遊景點，貼心服務客人。在硬體設備上，他把遊覽車打造成像頭等艙一樣的8個座位。

過去的國內旅遊，業者都在殺價競爭，尤其陸客來台的時候，還有一萬元玩12天的行程，當然起得比鷄早，吃得比豬差，戴勝通切進來，完全扭轉昔日競價的生態。

懂得行銷的戴勝通從跟著董事長旅遊到跟著董事長吃好吃，他不但帶團旅遊，也努力開發當地美食。我的老謝行腳只是幫大家推薦好吃的餐廳，戴勝通則是找到美食，透過臉書等強力促銷，把全台灣各地美食代理出來銷售。最近，我在臉書上最常跳出來的是馬祖的豬腳，單看照片就令人食指大動。現在除了美味豬腳，還有午仔魚一夜干，及巴部農鹼性礦泉水。

懂得行銷自己的戴勝通，最近出版一本「戴勝通世故人生」的書，他說是沒有假手他人，一個字，一個字寫出來的，他自己打廣告，自許「未來一年，全台灣最暢銷的好書」，連這個廣告詞都充滿了戴式風格。

1946年生的戴勝通，即將邁入77高齡，他在旅遊業找到快樂元素，每天生活都帶勁，充滿拼勁與活力！這是我最羡慕的人生。今天他寄來我心中念著的馬祖豬腳，又送來兩箱鹼性礦泉水，要特別感謝他！

本文授權自今周刊，原文見此。

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